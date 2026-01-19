Czym jest „pokój narodzin” i czym różni się od porodówki

Przepisy nie tworzą nowego „oddziału porodowego”. Opisują świadczenie realizowane w szpitalu z izbą przyjęć lub SOR, w wydzielonym miejscu do udzielania świadczeń, z bezpośrednim dostępem do pełnego węzła sanitarnego. Celem jest zapewnienie opieki położnej i bezpieczeństwa w nagłych sytuacjach, gdy poród zaczyna się poza zasięgiem dostępnej porodówki.

W praktyce „pokój narodzin” oznacza przygotowaną przestrzeń i procedury umożliwiające:

ocenę stanu kobiety w ciąży lub rodzącej,

podjęcie decyzji o transporcie do oddziału położniczego,

przyjęcie porodu w sytuacji, gdy transport nie jest możliwy lub byłby ryzykowny.

Kiedy zamiast porodówki ma zadziałać „pokój narodzin” – próg 25 km

Rozwiązanie ma zastosowanie w obszarach, w których odległość do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń położnictwa i ginekologii w trybie hospitalizacji wynosi ponad 25 km. Dodatkowym warunkiem jest to, że świadczenie ma być realizowane w szpitalu posiadającym w strukturze SOR albo izbę przyjęć.

Nowe przepisy mają dotyczyć przede wszystkim regionów, w których dochodzi do zawieszania lub zamykania oddziałów położniczych oraz występuje problem z dostępnością komunikacyjną.

Najważniejsza zmiana: transport ma być dostępny „od ręki”

Rozporządzenie wprost wskazuje wymóg całodobowego dostępu do odpowiednio wyposażonego środka transportu w razie potrzeby przewiezienia rodzącej do oddziału położniczego. Środek transportu musi spełnić jednocześnie dwa warunki:

dojazd z miejsca stacjonowania do szpitala musi być krótszy niż 15 minut ,

, transport nie może być przeznaczony do udzielania innych świadczeń opieki zdrowotnej.

To oznacza, że szpital realizujący świadczenie ma zapewnić rozwiązanie transportowe „dedykowane” do takich sytuacji, a nie zależne od bieżącej dostępności systemu ratownictwa.

Co musi mieć „pokój narodzin”, żeby poród był bezpieczny

Wymagania dotyczące wyposażenia "pokoju narodzin" są szczegółowe. W miejscu odbierania porodu muszą znajdować się elementy umożliwiające monitorowanie stanu rodzącej i noworodka oraz prowadzenie podstawowych działań ratunkowych. Wymieniane w przepisach elementy obejmują m.in.:

aparat KTG,

kardiomonitor,

łóżko porodowe,

łóżeczko dla noworodka,

stanowisko do resuscytacji noworodka,

urządzenie do nieinwazyjnego wsparcia oddechu,

inkubator (otwarty lub zamknięty) do opieki podstawowej.

Dodatkowo wymagane są zestawy porodowe, które mają być dostępne także w transporcie.

Kto będzie przy rodzącej i kto pojedzie w transporcie

Model opiera się na położnej jako kluczowej osobie udzielającej świadczenia. Szpital musi zapewnić całodobową opiekę co najmniej jednej położnej w miejscu udzielania świadczeń. Położna ma posiadać udokumentowane przeszkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.

W przypadku konieczności przewozu kobiety do oddziału położniczego, transport ma być realizowany przez zespół:

położna,

ratownik medyczny, a jeśli żadna z tych osób nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, do zespołu dołącza kierujący.

Co dzieje się na miejscu, gdy poród zaczyna się nagle

Zakres świadczenia obejmuje działania położnej związane z oceną i bezpieczeństwem pacjentki oraz dziecka. Przepisy wskazują m.in. na:

ocenę stanu klinicznego kobiety w ciąży lub rodzącej,

wykrywanie czynników ryzyka i wczesne rozpoznawanie patologii w ciąży, porodzie i połogu,

zapewnienie ciągłości opieki nad kobietą i noworodkiem.

Ważne Jeżeli istnieją wskazania do hospitalizacji na oddziale położniczo-ginekologicznym, szpital ma zapewnić organizację transportu do odpowiedniej placówki. Jeżeli transport jest niemożliwy lub niebezpieczny z uwagi na zaawansowanie porodu, świadczeniodawca ma zapewnić przyjęcie porodu w miejscu udzielania świadczeń.

Kiedy noworodek trafi do transportu specjalistycznego

Rozporządzenie zawiera wskazania, które wiążą się z koniecznością transportu noworodka zespołem typu „N” (neonatologicznym). Wskazania dotyczą m.in.:

porodu przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży ,

, masy urodzeniowej poniżej 2500 g ,

, objawów niewydolności oddechowej, sinicy lub zaburzeń krążenia.

W takich sytuacjach przepisy przewidują wdrożenie transportu specjalistycznego, a nie standardowego przewozu.

Jak to zadziała w praktyce – trzy scenariusze porodowe

Scenariusz 1: Początek porodu i jest czas na bezpieczny transport



Położna ocenia stan pacjentki i decyduje o dalszym postępowaniu. Jeżeli stan i postęp porodu pozwalają, uruchamiany jest transport do oddziału położniczego.

Scenariusz 2: Poród jest zaawansowany i transport byłby ryzykowny



Wtedy świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić przyjęcie porodu w miejscu udzielania świadczeń, w warunkach przewidzianych przepisami (sprzęt, personel).

Scenariusz 3: Noworodek wymaga opieki specjalistycznej



Jeżeli wystąpią wskazania wymienione w przepisach (np. wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, objawy niewydolności), transport powinien być realizowany zespołem typu „N”.