Jedna wspólna kolejka zamiast lokalnych list

Najważniejszą zmianą jest likwidacja osobnych list oczekujących w każdej placówce. Zamiast tego powstaje jeden ogólnopolski wykaz. Co to oznacza dla pacjenta?

Przejrzystość: Wszystkie wolne terminy w kraju będą widoczne w jednym systemie.

Wszystkie wolne terminy w kraju będą widoczne w jednym systemie. Koniec zapisów „na zapas”: Nie będzie już można blokować miejsc w kilku przychodniach jednocześnie.

Nie będzie już można blokować miejsc w kilku przychodniach jednocześnie. Wspólna poczekalnia: Jeśli nie ma wolnych terminów, pacjenci trafiają do centralnej kolejki, która uwzględnia m.in. kategorię medyczną i uprawnienia.

Jakie wizyty i badania obejmie system?

Na start obowiązek e-rejestracji dotyczy konkretnych świadczeń:

Pierwsza wizyta u kardiologa (wymagane e-skierowanie).

(wymagane e-skierowanie). Mammografia (w ramach programu profilaktycznego).

(w ramach programu profilaktycznego). Cytologia lub test HPV.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od sierpnia 2026 r. lista specjalizacji będzie rozszerzana, a do końca 2029 r. system obejmie całą specjalistykę (AOS).

Co z pacjentami bez dostępu do internetu?

To jedno z najczęstszych pytań. NFZ uspokaja: tradycyjne metody zapisów nie znikają. Pacjenci nadal mogą:

Zapisać się telefonicznie. Zarejestrować się osobiście w okienku przychodni.

Różnica polega na tym, że pracownik rejestracji sam wprowadzi dane pacjenta do centralnej bazy. Dla osób korzystających z sieci najwygodniejszym narzędziem pozostanie Internetowe Konto Pacjenta (IKP), gdzie można sprawdzić termin lub odwołać wizytę jednym kliknięciem.

Porównanie: Jak było, a jak będzie od lipca 2026?

Cecha Przed reformą Po 1 lipca 2026 Listy oczekujących Osobne w każdej placówce Jedna centralna baza Widoczność terminów Często ukryte lokalnie Widoczne dla wszystkich Sposób rejestracji Tylko lokalnie Zawsze przez centralny system Odwołanie wizyty Często utrudnione Szybkie i automatyczne

Skala zmian jest ogromna – tylko w jednym tygodniu działania testowego systemu umówiono ponad 84 tysiące wizyt, a liczba osób, które nie stawiły się na badanie, była minimalna. Ma to udowodnić, że centralny system skutecznie ogranicza marnowanie wolnych terminów.