Jedna wspólna kolejka zamiast lokalnych list
Najważniejszą zmianą jest likwidacja osobnych list oczekujących w każdej placówce. Zamiast tego powstaje jeden ogólnopolski wykaz. Co to oznacza dla pacjenta?
- Przejrzystość: Wszystkie wolne terminy w kraju będą widoczne w jednym systemie.
- Koniec zapisów „na zapas”: Nie będzie już można blokować miejsc w kilku przychodniach jednocześnie.
- Wspólna poczekalnia: Jeśli nie ma wolnych terminów, pacjenci trafiają do centralnej kolejki, która uwzględnia m.in. kategorię medyczną i uprawnienia.
Jakie wizyty i badania obejmie system?
Na start obowiązek e-rejestracji dotyczy konkretnych świadczeń:
- Pierwsza wizyta u kardiologa (wymagane e-skierowanie).
- Mammografia (w ramach programu profilaktycznego).
- Cytologia lub test HPV.
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od sierpnia 2026 r. lista specjalizacji będzie rozszerzana, a do końca 2029 r. system obejmie całą specjalistykę (AOS).
Co z pacjentami bez dostępu do internetu?
To jedno z najczęstszych pytań. NFZ uspokaja: tradycyjne metody zapisów nie znikają. Pacjenci nadal mogą:
- Zapisać się telefonicznie.
- Zarejestrować się osobiście w okienku przychodni.
Różnica polega na tym, że pracownik rejestracji sam wprowadzi dane pacjenta do centralnej bazy. Dla osób korzystających z sieci najwygodniejszym narzędziem pozostanie Internetowe Konto Pacjenta (IKP), gdzie można sprawdzić termin lub odwołać wizytę jednym kliknięciem.
Porównanie: Jak było, a jak będzie od lipca 2026?
|Cecha
|Przed reformą
|Po 1 lipca 2026
|Listy oczekujących
|Osobne w każdej placówce
|Jedna centralna baza
|Widoczność terminów
|Często ukryte lokalnie
|Widoczne dla wszystkich
|Sposób rejestracji
|Tylko lokalnie
|Zawsze przez centralny system
|Odwołanie wizyty
|Często utrudnione
|Szybkie i automatyczne
Skala zmian jest ogromna – tylko w jednym tygodniu działania testowego systemu umówiono ponad 84 tysiące wizyt, a liczba osób, które nie stawiły się na badanie, była minimalna. Ma to udowodnić, że centralny system skutecznie ogranicza marnowanie wolnych terminów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję