rozwiń

Wiele z leków to terapie, których nie można zastąpić z dnia na dzień. Co to oznacza dla pacjentów w praktyce? I dlaczego lista z 10 grudnia jest jedną z najdłuższych w ostatnich latach?

Leki z najnowszej listy mogą zniknąć szybciej, niż myślimy – skala obejmuje choroby przewlekłe i terapie ratujące życie

Jak wynika z oficjalnego załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2025 r. (wykaz ważny od 16 grudnia 2025 r.) na liście znajdują się setki preparatów, w tym leki stosowane każdego dnia przez pacjentów z cukrzycą, chorobami płuc, ADHD, padaczką i zaburzeniami psychicznymi. To nie tylko jednostkowe braki – to systemowy sygnał ostrzegawczy, zauważalny w całym kraju.

Najbardziej niepokoi, że część z tych leków wymaga ciągłości terapii, a przerwanie leczenia może prowadzić do natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia.

Insuliny i leki na cukrzycę: najliczniejsza i najbardziej alarmująca część wykazu

W wykazie zajmują one kilka stron — i nie jest to przypadek. Z dokumentu wynika, że zagrożone są zarówno insuliny bazowe, szybko działające, jak i mieszanki.

Według załącznika obejmuje to m.in.:

  • Abasaglar, Lantus, Levemir, Tresiba, Toujeo,
  • szybkie insuliny: NovoRapid, Fiasp, Humalog, Apidra,
  • mieszanki: Gensulin (M30, M40, M50, N, R), Polhumin, Mixtard, Humulin.

Na liście umieszczono też Ozempiclek stosowany w cukrzycy typu 2, ale również w terapii otyłości. Jego globalne niedobory były sygnalizowane od miesięcy, jednak umieszczenie na liście potwierdza, że w Polsce sytuacja również jest napięta.

Ważne

Insuliny wymagają stałego stosowania. Jakakolwiek przerwa w terapii może prowadzić do gwałtownych skoków glikemii i hospitalizacji.

Inhalatory w astmie i POChP: bez nich wielu pacjentów nie może normalnie oddychać

Równie długa jest grupa leków stosowanych w chorobach układu oddechowego. Na liście są m.in.:

  • Anoro Ellipta, Atimos, Atrovent, Berodual, Budiair,
  • DuoResp Spiromax, Formodual, Fostex, Spiriva, Srivasso, Braltus.

To preparaty, które dla pacjentów z astmą i POChP stanowią różnicę między dniem bez duszności, a koniecznością interwencji pogotowia. W ostatnich miesiącach pulmonolodzy zgłaszali rosnącą liczbę pacjentów przechodzących na alternatywne inhalatory z powodu braku możliwości wykupienia dotychczasowych.

GIF wycofuje popularną witaminę z aptek. Decyzja z 9 grudnia ma rygor natychmiastowy
GIF wycofuje popularną witaminę z aptek. Decyzja z 9 grudnia ma rygor natychmiastowy

Zobacz również

Leki przeciwpadaczkowe: tu nie ma miejsca na przerwy, nawet kilkudniowe

Lista obejmuje m.in.:

  • Absenor, Depakine (Chrono, Chronosphere), Finlepsin, Tegretol, Sabril, Diacomit, Gabitril.

W przypadku padaczki przerwanie terapii może prowadzić do nagłego powrotu napadów. Neurolodzy ostrzegają, że już pojedyncze braki w aptekach są dla części pacjentów sytuacją kryzysową.

Co to oznacza w praktyce:

  • Napady mogą się nasilać.
  • Potrzebne bywają pilne hospitalizacje.
  • Pacjenci często nie mają „bezpiecznego zamiennika”.

Leki psychiatryczne i preparaty na ADHD: lista dotyka dzieci i dorosłych

Na wykazie znajdują się zarówno preparaty przeciwpsychotyczne, jak i methylfenidat dla pacjentów z ADHD. Wśród nich m.in.:

  • Abilify Maintena, Rispolept Consta, Trevicta, Paliperidone Teva,
  • Atenza, Concerta, Medikinet, Symkinet MR – w wielu dawkach.

Preparaty długodziałające w psychiatrii są podstawą stabilizacji leczenia. Ich niedobór może w ciągu tygodnia doprowadzić do nawrotu objawów. Podobnie w ADHD – dla wielu uczniów i dorosłych brak odpowiedniej dawki oznacza spadek funkcjonowania w pracy, szkole i codziennym życiu.

Lekarz rodzinny zleci nowe badania. Ponad 80 procedur na liście POZ 2025
Lekarz rodzinny zleci nowe badania. Ponad 80 procedur na liście POZ 2025

Zobacz również

Opioidy, czyli leki stosowane w bólu nowotworowym – jedna z najbardziej wrażliwych grup

W obwieszczeniu znajdują się m.in.:

  • OxyContin,
  • MST Continus,
  • Vendal retard,
  • Sevredol,
  • plastry Matrifen (fentanyl, różne moce).

To preparaty stosowane w opiece paliatywnej i onkologii. Brak ich dostępności oznacza, że pacjenci z bólem nowotworowym mogą zostać bez skutecznej terapii – a dla tej grupy nie ma czekania na dostawę.

Hormony i leki dla kobiet – menopauza i antykoncepcja też na liście

Zagrożone są m.in.:

  • Activelle, Angeliq, Estrofem, Femoston conti, Rigevidon,
  • systemy transdermalne Systen Conti i Systen Sequi.

Brak tych preparatów może utrudnić terapię menopauzalną, regulację cyklu lub stosowanie antykoncepcji. Dla wielu kobiet są to leki stosowane regularnie i brak ich ciągłości odbija się natychmiast na samopoczuciu i zdrowiu.

Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Aktualna lista i nowe zasady
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Aktualna lista i nowe zasady

Zobacz również

Immunoglobuliny – jedna z najbardziej krytycznych grup leków w medycynie

Wykaz obejmuje m.in.:

  • Kiovig, Hizentra, Cuvitru, Flebogamma DIF, HyQvia, Ig Vena, Privigen, Octagam.

To leki stosowane w niedoborach odporności i rzadkich chorobach autoimmunologicznych. Nie mają prostych zamienników, a globalne braki surowca sprawiają, że sytuacja może się pogłębiać.

Co mogą zrobić pacjenci? Najważniejsze kroki w praktyce

Choć MZ nie zaleca wykupywania leków „na zapas”, wielu lekarzy podkreśla, że pacjenci powinni działać rozsądnie i prewencyjnie:

  • Realizuj receptę kilka dni wcześniej, nie w dniu wyczerpania blistra.
  • Poproś farmaceutę o sprawdzenie zamienników – ale tylko jeśli lekarz potwierdzi możliwość zmiany.
  • Skontaktuj się z lekarzem, gdy w aptece słyszysz: „brak dostaw”.
  • Śledź komunikaty MZ i aptek – braki bywają lokalne.

Pacjenci relacjonują, że w niektórych miejscowościach insuliny są dostępne, a w innych – nie ma ich przez wiele dni. To pokazuje, że problem nie jest jednorodny i bywa zależny od łańcucha dystrybucji.

Centralna e-rejestracja od 1 stycznia 2026 r. Jak zmienią się zapisy do lekarza na NFZ – zasady, terminy, lista świadczeń
Centralna e-rejestracja od 1 stycznia 2026 r. Jak zmienią się zapisy do lekarza na NFZ – zasady, terminy, lista świadczeń

Zobacz również

Najczęściej zadawane pytania o dostęp do leków

Czy powinnam/powinienem wykupić lek na zapas?

Tylko w granicach rozsądku. Nigdy nie odkupuj leków od osób prywatnych.

Czy mogę zmienić insulinę lub lek na ADHD na inny?

Wyłącznie po decyzji lekarza, gdyż to nie są leki zamienne „1:1”.

Czy braki dotyczą całej Polski?

Wykaz jest ogólnokrajowy, ale dostępność różni się lokalnie.

Podstawa prawna