- Leki z najnowszej listy mogą zniknąć szybciej, niż myślimy – skala obejmuje choroby przewlekłe i terapie ratujące życie
- Insuliny i leki na cukrzycę: najliczniejsza i najbardziej alarmująca część wykazu
- Inhalatory w astmie i POChP: bez nich wielu pacjentów nie może normalnie oddychać
- Leki przeciwpadaczkowe: tu nie ma miejsca na przerwy, nawet kilkudniowe
- Leki psychiatryczne i preparaty na ADHD: lista dotyka dzieci i dorosłych
- Opioidy, czyli leki stosowane w bólu nowotworowym – jedna z najbardziej wrażliwych grup
- Hormony i leki dla kobiet – menopauza i antykoncepcja też na liście
- Immunoglobuliny – jedna z najbardziej krytycznych grup leków w medycynie
- Co mogą zrobić pacjenci? Najważniejsze kroki w praktyce
- Najczęściej zadawane pytania o dostęp do leków
Wiele z leków to terapie, których nie można zastąpić z dnia na dzień. Co to oznacza dla pacjentów w praktyce? I dlaczego lista z 10 grudnia jest jedną z najdłuższych w ostatnich latach?
Leki z najnowszej listy mogą zniknąć szybciej, niż myślimy – skala obejmuje choroby przewlekłe i terapie ratujące życie
Jak wynika z oficjalnego załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2025 r. (wykaz ważny od 16 grudnia 2025 r.) na liście znajdują się setki preparatów, w tym leki stosowane każdego dnia przez pacjentów z cukrzycą, chorobami płuc, ADHD, padaczką i zaburzeniami psychicznymi. To nie tylko jednostkowe braki – to systemowy sygnał ostrzegawczy, zauważalny w całym kraju.
Najbardziej niepokoi, że część z tych leków wymaga ciągłości terapii, a przerwanie leczenia może prowadzić do natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia.
Insuliny i leki na cukrzycę: najliczniejsza i najbardziej alarmująca część wykazu
W wykazie zajmują one kilka stron — i nie jest to przypadek. Z dokumentu wynika, że zagrożone są zarówno insuliny bazowe, szybko działające, jak i mieszanki.
Według załącznika obejmuje to m.in.:
- Abasaglar, Lantus, Levemir, Tresiba, Toujeo,
- szybkie insuliny: NovoRapid, Fiasp, Humalog, Apidra,
- mieszanki: Gensulin (M30, M40, M50, N, R), Polhumin, Mixtard, Humulin.
Na liście umieszczono też Ozempic – lek stosowany w cukrzycy typu 2, ale również w terapii otyłości. Jego globalne niedobory były sygnalizowane od miesięcy, jednak umieszczenie na liście potwierdza, że w Polsce sytuacja również jest napięta.
Ważne
Insuliny wymagają stałego stosowania. Jakakolwiek przerwa w terapii może prowadzić do gwałtownych skoków glikemii i hospitalizacji.
Inhalatory w astmie i POChP: bez nich wielu pacjentów nie może normalnie oddychać
Równie długa jest grupa leków stosowanych w chorobach układu oddechowego. Na liście są m.in.:
- Anoro Ellipta, Atimos, Atrovent, Berodual, Budiair,
- DuoResp Spiromax, Formodual, Fostex, Spiriva, Srivasso, Braltus.
To preparaty, które dla pacjentów z astmą i POChP stanowią różnicę między dniem bez duszności, a koniecznością interwencji pogotowia. W ostatnich miesiącach pulmonolodzy zgłaszali rosnącą liczbę pacjentów przechodzących na alternatywne inhalatory z powodu braku możliwości wykupienia dotychczasowych.
Leki przeciwpadaczkowe: tu nie ma miejsca na przerwy, nawet kilkudniowe
Lista obejmuje m.in.:
- Absenor, Depakine (Chrono, Chronosphere), Finlepsin, Tegretol, Sabril, Diacomit, Gabitril.
W przypadku padaczki przerwanie terapii może prowadzić do nagłego powrotu napadów. Neurolodzy ostrzegają, że już pojedyncze braki w aptekach są dla części pacjentów sytuacją kryzysową.
Co to oznacza w praktyce:
- Napady mogą się nasilać.
- Potrzebne bywają pilne hospitalizacje.
- Pacjenci często nie mają „bezpiecznego zamiennika”.
Leki psychiatryczne i preparaty na ADHD: lista dotyka dzieci i dorosłych
Na wykazie znajdują się zarówno preparaty przeciwpsychotyczne, jak i methylfenidat dla pacjentów z ADHD. Wśród nich m.in.:
- Abilify Maintena, Rispolept Consta, Trevicta, Paliperidone Teva,
- Atenza, Concerta, Medikinet, Symkinet MR – w wielu dawkach.
Preparaty długodziałające w psychiatrii są podstawą stabilizacji leczenia. Ich niedobór może w ciągu tygodnia doprowadzić do nawrotu objawów. Podobnie w ADHD – dla wielu uczniów i dorosłych brak odpowiedniej dawki oznacza spadek funkcjonowania w pracy, szkole i codziennym życiu.
Opioidy, czyli leki stosowane w bólu nowotworowym – jedna z najbardziej wrażliwych grup
W obwieszczeniu znajdują się m.in.:
- OxyContin,
- MST Continus,
- Vendal retard,
- Sevredol,
- plastry Matrifen (fentanyl, różne moce).
To preparaty stosowane w opiece paliatywnej i onkologii. Brak ich dostępności oznacza, że pacjenci z bólem nowotworowym mogą zostać bez skutecznej terapii – a dla tej grupy nie ma czekania na dostawę.
Hormony i leki dla kobiet – menopauza i antykoncepcja też na liście
Zagrożone są m.in.:
- Activelle, Angeliq, Estrofem, Femoston conti, Rigevidon,
- systemy transdermalne Systen Conti i Systen Sequi.
Brak tych preparatów może utrudnić terapię menopauzalną, regulację cyklu lub stosowanie antykoncepcji. Dla wielu kobiet są to leki stosowane regularnie i brak ich ciągłości odbija się natychmiast na samopoczuciu i zdrowiu.
Immunoglobuliny – jedna z najbardziej krytycznych grup leków w medycynie
Wykaz obejmuje m.in.:
- Kiovig, Hizentra, Cuvitru, Flebogamma DIF, HyQvia, Ig Vena, Privigen, Octagam.
To leki stosowane w niedoborach odporności i rzadkich chorobach autoimmunologicznych. Nie mają prostych zamienników, a globalne braki surowca sprawiają, że sytuacja może się pogłębiać.
Co mogą zrobić pacjenci? Najważniejsze kroki w praktyce
Choć MZ nie zaleca wykupywania leków „na zapas”, wielu lekarzy podkreśla, że pacjenci powinni działać rozsądnie i prewencyjnie:
- Realizuj receptę kilka dni wcześniej, nie w dniu wyczerpania blistra.
- Poproś farmaceutę o sprawdzenie zamienników – ale tylko jeśli lekarz potwierdzi możliwość zmiany.
- Skontaktuj się z lekarzem, gdy w aptece słyszysz: „brak dostaw”.
- Śledź komunikaty MZ i aptek – braki bywają lokalne.
Pacjenci relacjonują, że w niektórych miejscowościach insuliny są dostępne, a w innych – nie ma ich przez wiele dni. To pokazuje, że problem nie jest jednorodny i bywa zależny od łańcucha dystrybucji.
Najczęściej zadawane pytania o dostęp do leków
Czy powinnam/powinienem wykupić lek na zapas?
Tylko w granicach rozsądku. Nigdy nie odkupuj leków od osób prywatnych.
Czy mogę zmienić insulinę lub lek na ADHD na inny?
Wyłącznie po decyzji lekarza, gdyż to nie są leki zamienne „1:1”.
Czy braki dotyczą całej Polski?
Wykaz jest ogólnokrajowy, ale dostępność różni się lokalnie.
Podstawa prawna
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP (Dz.Urz. MZ, poz. 95)
- Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. (Dz.U. 2025, poz. 750, 905, 924, 1416, 1537).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję