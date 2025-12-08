Dobra wiadomość jest taka, że przy wielu schorzeniach komisje mają obowiązek wydawać orzeczenia na dużo dłużej – minimum 7 lat lub do 16. roku życia dziecka, a przy najcięższych – mogą i powinny orzekać bezterminowo. Zła – katalog jest zamknięty, a część ważnych chorób wciąż się w nim nie znalazła.

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie „czy moja choroba daje prawo do bezterminowego orzeczenia”, musisz dziś patrzeć na dwie rzeczy naraz: katalog 208 chorób z rozporządzenia i praktykę komisji po 11 czerwca 2025 r.. Te dwa światy nie zawsze idealnie się pokrywają. Poniżej tłumaczymy krok po kroku, jak działa nowa lista, od kiedy obowiązuje i przy jakich chorobach masz realną szansę na orzeczenie „na stałe”, a kiedy „tylko” na 7 lat.

Co naprawdę oznacza „bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności” i kto może je dostać po zmianach z 2025 r.

W języku potocznym „bezterminowe orzeczenie” oznacza jedno: komisja wydaje decyzję raz, a ty już nigdy nie musisz wracać po nowy dokument. I rzeczywiście – przepisy przewidują możliwość orzekania na czas nieokreślony, bez daty końcowej. Nowelizacja z maja 2025 r. wprowadziła jednak dodatkowy mechanizm: minimalne okresy ważności orzeczeń dla osób z rzadkimi chorobami genetycznymi i zespołem Downa. Oznacza to:

dzieci – orzeczenie na minimum 3 lata , maksymalnie do 16. r.ż.,

– orzeczenie , maksymalnie do 16. r.ż., dzieci z katalogiem 208 chorób lub zespołem Downa – orzeczenie z automatu do 16. roku życia ,

– orzeczenie , dorośli z chorobą z katalogu – orzeczenie na co najmniej 7 lat.

Rozporządzenie nie nakazuje automatycznego wydawania orzeczeń bezterminowych, ale daje komisjom silną podstawę, by przy chorobach o nieodwracalnym przebiegu wydawać decyzję na stałe zamiast na 7 lat.

Lista 208 chorób: czy obowiązuje już teraz, czy dopiero od 2026? Wyjaśniamy bez wątpliwości

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Tak – lista 208 chorób już obowiązuje. Weszła w życie 11 czerwca 2025 roku wraz z publikacją rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia powiatowe i wojewódzkie zespoły muszą stosować nowe zasady, ale katalog obejmuje również sprawy w toku, czyli te, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Minimalne okresy orzekania o niepełnosprawności 7 lat / do 16 r.ż. są już standardem.

Jakie choroby najczęściej dają bezterminowe orzeczenie? Oto najważniejsze grupy z katalogu 208 jednostek

Katalog obejmuje 208 rzadkich chorób genetycznych i zespołów o trwałym przebiegu. W praktyce to właśnie one najczęściej prowadzą do orzekania „na stałe”, jeśli dokumentacja medyczna jasno opisuje brak rokowań poprawy. Poniżej opisujemy najważniejsze grupy chorób.

1. Choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne

Są to schorzenia stopniowo niszczące układ nerwowy, z roku na rok ograniczające funkcjonowanie.

Przykłady:

ataksja Friedreicha,

ataksja-teleangiektazja,

młodzieńcza postać choroby Huntingtona,

neuronalna lipofuscynoza ceroidowa,

zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych,

zanik wieloukładowy (w tym wariant parkinsonowski).

W praktyce: choroby te niemal zawsze mają przebieg trwały – dlatego komisje często orzekają bezterminowo, jeśli dokumentacja jest kompletna.

2. Choroby mięśni i układu nerwowo-mięśniowego

To m.in. ciężkie, postępujące dystrofie i miopatie:

dystrofia mięśniowa Duchenne’a,

dystrofie obręczowo-kończynowe,

dystrofia z niedoborem laminy alfa-2,

miopatia nemalinowa,

rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Tu również poprawa nie następuje – przeciwnie, stan zdrowia stopniowo się pogarsza. Dlatego bezterminowe orzeczenia są typowe, zwłaszcza przy znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Choroby metaboliczne i wrodzone zaburzenia metabolizmu

Przykłady:

fenyloketonuria,

tyrozynemia typu 1,

choroba syropu klonowego,

kwasice organiczne,

zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych,

choroby spichrzania glikogenu (GSD).

Nawet jeśli współczesna medycyna pozwala kontrolować objawy, uszkodzenia neurologiczne i narządowe są trwałe, co często uzasadnia orzeczenia bezterminowe.

4. Choroby mitochondrialne

Są to choroby „elektrowni komórkowych”:

MELAS,

zaburzenia fosforylacji oksydacyjnej,

encefalomiopatie mitochondrialne,

niedobory białek mitochondrialnych.

To schorzenia postępujące i wielonarządowe – z natury rzeczy trwałe, więc orzeczenia bezterminowe są tu częste.

5. Zespoły genetyczne z głęboką niepełnosprawnością rozwojową

Przykłady:

zespół Angelmana,

zespół Cornelia de Lange,

zespół łamliwego chromosomu X,

zespół Mowata-Wilsona,

zespół Kabuki,

zespół Dravet.

W tych zespołach poprawa funkcjonowania nie następuje – dlatego komisje zwykle wpisują orzeczenia bardzo długie lub bezterminowe.

6. Wrodzone wady rozwojowe, dysplazje kostne i ciężkie wady strukturalne

achondroplazja,

wrodzona łamliwość kości (ciężkie postaci),

dysplazja klatki piersiowej (zespół Jeune’a),

otwarty rozszczep kręgosłupa,

wrodzony brak kończyn.

Wady te są nieodwracalne, więc przesłanki do bezterminowego orzeczenia są bardzo silne.

7. Choroby wzroku, krwiotwórcze i zespoły wieloukładowe

wrodzona ślepota Lebera,

dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego,

anemia Fanconiego,

zespoły Bardeta-Biedla, Alströma, CHARGE,

stwardnienie guzowate,

zespół Wernera,

parkinsonizm o wczesnym początku.

W tych chorobach komisje również często orzekają na stałe, bo brak rokowań poprawy jest oczywisty. Przeczytaj też: Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności 2026. Kto dostanie orzeczenie na 7 lat, a kto do 16. roku życia

Lista A i B: na czym polega ten podział i jak wpływa na szanse na orzeczenie bezterminowe?

Choć w rozporządzeniu nie znajdziesz podziału na „A i B”, w praktyce funkcjonuje jednak taki schemat:

Lista A – ok. 150 chorób o nieodwracalnym przebiegu → komisje zwykle orzekają „na maksymalnie długo” , a często bezterminowo .

→ komisje zwykle orzekają , a często . Lista B – ok. 58 chorób o bardziej zmiennym przebiegu → orzeczenia zwykle są czasowe (3–7 lat), z prawem do stałej opieki, ale rzadziej bezterminowe.

Ten podział dobrze oddaje to, jak komisje interpretują nowe przepisy w praktyce.

7 lat czy bezterminowo? Kiedy komisja skraca orzeczenie, a kiedy możesz skutecznie domagać się stałego?

Komisja zwykle daje orzeczenie o niepełnosprawności na 7 lat, gdy:

choroba jest świeżo diagnozowana,

leczenie może zmienić przebieg choroby,

dokumentacja jest niepełna,

stopień niepełnosprawności nie jest jeszcze stabilny.

O bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności warto walczyć, gdy:

przebieg choroby jest trwale nieodwracalny,

opinie lekarskie jasno to potwierdzają,

niepełnosprawność jest znaczna i stała,

w orzeczeniu pojawia się zaznaczenie „stała opieka”.

Bezterminowe orzeczenie mimo braku choroby w katalogu? Tak — w wielu przypadkach to wciąż możliwe

Katalog 208 chorób nie zamyka możliwości otrzymania orzeczenia bezterminowego dla osób spoza listy. Komisja może orzec „na stałe”, jeżeli:

niepełnosprawność jest trwała ,

, brak jest rokowań co do poprawy,

co do poprawy, dokumentacja jasno to pokazuje.

Dlatego bezterminowe orzeczenia dostają również osoby:

po obustronnych amputacjach,

z trwałym paraliżem,

z nieodwracalną ślepotą,

z ciężkimi uszkodzeniami neurologicznymi,

z zaawansowaną niewydolnością serca lub płuc,

z całkowitą głuchotą obu uszu,

z utrwaloną padaczką lekooporną,

z trwałymi deficytami po udarach i urazach mózgu,

z chorobami psychicznymi o przewlekłym, nieodwracalnym przebiegu,

z nieodwracalnymi powikłaniami cukrzycy (np. utrata wzroku, nefropatia).

W tych schorzeniach wspólny mianownik jest jeden: brak realnej szansy na poprawę, co w świetle przepisów pozwala komisji przyznać orzeczenie na czas nieokreślony.

Jak dostać orzeczenie bezterminowe w 2026 roku? Praktyczny poradnik krok po kroku

Jak skutecznie zawnioskować o bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności? Należy wykonać kilka poniższych kroków.

Sprawdź, czy choroba jest w katalogu 208 jednostek. Zbierz aktualną dokumentację medyczną, najlepiej z ostatnich 12 miesięcy. We wniosku napisz wprost, że prosisz o orzeczenie na czas nieokreślony. Opisz funkcjonowanie w życiu codziennym, nie tylko diagnozę. Gdy dostaniesz 7 lat zamiast bezterminowego, rozważ odwołanie.

Najczęstsze pytania o bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności (FAQ)

1. Czy lista chorób jest zamknięta?



Tak, katalog 208 chorób ma charakter zamknięty. Ale bezterminowe orzeczenie można dostać także przy chorobach spoza listy – jeśli niepełnosprawność jest trwała.

2. Czy choroba z katalogu daje automatyczne prawo do bezterminowego orzeczenia?



Nie. Gwarantuje minimum 7 lat (albo do 16 r.ż.), ale „bezterminowość” zależy od przebiegu choroby i oceny komisji.

3. Czy od 2026 roku coś się zmienia?



Nie – obowiązuje cały czas to samo rozporządzenie. W 2026 roku jedynie więcej spraw będzie już rozpatrywanych według nowych zasad.

4. Czy warto czekać z wnioskiem do 2026 roku?



Nie. Już teraz obowiązują nowe zasady i można otrzymać orzeczenie bezterminowe.

Podstawa prawna i dokumenty