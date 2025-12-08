- Co naprawdę oznacza „bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności” i kto może je dostać po zmianach z 2025 r.
- Lista 208 chorób: czy obowiązuje już teraz, czy dopiero od 2026? Wyjaśniamy bez wątpliwości
- Jakie choroby najczęściej dają bezterminowe orzeczenie? Oto najważniejsze grupy z katalogu 208 jednostek
- Lista A i B: na czym polega ten podział i jak wpływa na szanse na orzeczenie bezterminowe?
- 7 lat czy bezterminowo? Kiedy komisja skraca orzeczenie, a kiedy możesz skutecznie domagać się stałego?
- Bezterminowe orzeczenie mimo braku choroby w katalogu? Tak — w wielu przypadkach to wciąż możliwe
- Jak dostać orzeczenie bezterminowe w 2026 roku? Praktyczny poradnik krok po kroku
- Najczęstsze pytania o bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności (FAQ)
Dobra wiadomość jest taka, że przy wielu schorzeniach komisje mają obowiązek wydawać orzeczenia na dużo dłużej – minimum 7 lat lub do 16. roku życia dziecka, a przy najcięższych – mogą i powinny orzekać bezterminowo. Zła – katalog jest zamknięty, a część ważnych chorób wciąż się w nim nie znalazła.
Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie „czy moja choroba daje prawo do bezterminowego orzeczenia”, musisz dziś patrzeć na dwie rzeczy naraz: katalog 208 chorób z rozporządzenia i praktykę komisji po 11 czerwca 2025 r.. Te dwa światy nie zawsze idealnie się pokrywają. Poniżej tłumaczymy krok po kroku, jak działa nowa lista, od kiedy obowiązuje i przy jakich chorobach masz realną szansę na orzeczenie „na stałe”, a kiedy „tylko” na 7 lat.
Co naprawdę oznacza „bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności” i kto może je dostać po zmianach z 2025 r.
W języku potocznym „bezterminowe orzeczenie” oznacza jedno: komisja wydaje decyzję raz, a ty już nigdy nie musisz wracać po nowy dokument. I rzeczywiście – przepisy przewidują możliwość orzekania na czas nieokreślony, bez daty końcowej. Nowelizacja z maja 2025 r. wprowadziła jednak dodatkowy mechanizm: minimalne okresy ważności orzeczeń dla osób z rzadkimi chorobami genetycznymi i zespołem Downa. Oznacza to:
- dzieci – orzeczenie na minimum 3 lata, maksymalnie do 16. r.ż.,
- dzieci z katalogiem 208 chorób lub zespołem Downa – orzeczenie z automatu do 16. roku życia,
- dorośli z chorobą z katalogu – orzeczenie na co najmniej 7 lat.
Rozporządzenie nie nakazuje automatycznego wydawania orzeczeń bezterminowych, ale daje komisjom silną podstawę, by przy chorobach o nieodwracalnym przebiegu wydawać decyzję na stałe zamiast na 7 lat.
Lista 208 chorób: czy obowiązuje już teraz, czy dopiero od 2026? Wyjaśniamy bez wątpliwości
To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Tak – lista 208 chorób już obowiązuje. Weszła w życie 11 czerwca 2025 roku wraz z publikacją rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia powiatowe i wojewódzkie zespoły muszą stosować nowe zasady, ale katalog obejmuje również sprawy w toku, czyli te, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Minimalne okresy orzekania o niepełnosprawności 7 lat / do 16 r.ż. są już standardem.
Jakie choroby najczęściej dają bezterminowe orzeczenie? Oto najważniejsze grupy z katalogu 208 jednostek
Katalog obejmuje 208 rzadkich chorób genetycznych i zespołów o trwałym przebiegu. W praktyce to właśnie one najczęściej prowadzą do orzekania „na stałe”, jeśli dokumentacja medyczna jasno opisuje brak rokowań poprawy. Poniżej opisujemy najważniejsze grupy chorób.
1. Choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne
Są to schorzenia stopniowo niszczące układ nerwowy, z roku na rok ograniczające funkcjonowanie.
Przykłady:
- ataksja Friedreicha,
- ataksja-teleangiektazja,
- młodzieńcza postać choroby Huntingtona,
- neuronalna lipofuscynoza ceroidowa,
- zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych,
- zanik wieloukładowy (w tym wariant parkinsonowski).
W praktyce: choroby te niemal zawsze mają przebieg trwały – dlatego komisje często orzekają bezterminowo, jeśli dokumentacja jest kompletna.
2. Choroby mięśni i układu nerwowo-mięśniowego
To m.in. ciężkie, postępujące dystrofie i miopatie:
- dystrofia mięśniowa Duchenne’a,
- dystrofie obręczowo-kończynowe,
- dystrofia z niedoborem laminy alfa-2,
- miopatia nemalinowa,
- rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
Tu również poprawa nie następuje – przeciwnie, stan zdrowia stopniowo się pogarsza. Dlatego bezterminowe orzeczenia są typowe, zwłaszcza przy znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Choroby metaboliczne i wrodzone zaburzenia metabolizmu
Przykłady:
- fenyloketonuria,
- tyrozynemia typu 1,
- choroba syropu klonowego,
- kwasice organiczne,
- zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych,
- choroby spichrzania glikogenu (GSD).
Nawet jeśli współczesna medycyna pozwala kontrolować objawy, uszkodzenia neurologiczne i narządowe są trwałe, co często uzasadnia orzeczenia bezterminowe.
4. Choroby mitochondrialne
Są to choroby „elektrowni komórkowych”:
- MELAS,
- zaburzenia fosforylacji oksydacyjnej,
- encefalomiopatie mitochondrialne,
- niedobory białek mitochondrialnych.
To schorzenia postępujące i wielonarządowe – z natury rzeczy trwałe, więc orzeczenia bezterminowe są tu częste.
5. Zespoły genetyczne z głęboką niepełnosprawnością rozwojową
Przykłady:
- zespół Angelmana,
- zespół Cornelia de Lange,
- zespół łamliwego chromosomu X,
- zespół Mowata-Wilsona,
- zespół Kabuki,
- zespół Dravet.
W tych zespołach poprawa funkcjonowania nie następuje – dlatego komisje zwykle wpisują orzeczenia bardzo długie lub bezterminowe.
6. Wrodzone wady rozwojowe, dysplazje kostne i ciężkie wady strukturalne
- achondroplazja,
- wrodzona łamliwość kości (ciężkie postaci),
- dysplazja klatki piersiowej (zespół Jeune’a),
- otwarty rozszczep kręgosłupa,
- wrodzony brak kończyn.
Wady te są nieodwracalne, więc przesłanki do bezterminowego orzeczenia są bardzo silne.
7. Choroby wzroku, krwiotwórcze i zespoły wieloukładowe
- wrodzona ślepota Lebera,
- dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego,
- anemia Fanconiego,
- zespoły Bardeta-Biedla, Alströma, CHARGE,
- stwardnienie guzowate,
- zespół Wernera,
- parkinsonizm o wczesnym początku.
W tych chorobach komisje również często orzekają na stałe, bo brak rokowań poprawy jest oczywisty. Przeczytaj też: Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności 2026. Kto dostanie orzeczenie na 7 lat, a kto do 16. roku życia
Lista A i B: na czym polega ten podział i jak wpływa na szanse na orzeczenie bezterminowe?
Choć w rozporządzeniu nie znajdziesz podziału na „A i B”, w praktyce funkcjonuje jednak taki schemat:
- Lista A – ok. 150 chorób o nieodwracalnym przebiegu → komisje zwykle orzekają „na maksymalnie długo”, a często bezterminowo.
- Lista B – ok. 58 chorób o bardziej zmiennym przebiegu → orzeczenia zwykle są czasowe (3–7 lat), z prawem do stałej opieki, ale rzadziej bezterminowe.
Ten podział dobrze oddaje to, jak komisje interpretują nowe przepisy w praktyce.
7 lat czy bezterminowo? Kiedy komisja skraca orzeczenie, a kiedy możesz skutecznie domagać się stałego?
Komisja zwykle daje orzeczenie o niepełnosprawności na 7 lat, gdy:
- choroba jest świeżo diagnozowana,
- leczenie może zmienić przebieg choroby,
- dokumentacja jest niepełna,
- stopień niepełnosprawności nie jest jeszcze stabilny.
O bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności warto walczyć, gdy:
- przebieg choroby jest trwale nieodwracalny,
- opinie lekarskie jasno to potwierdzają,
- niepełnosprawność jest znaczna i stała,
- w orzeczeniu pojawia się zaznaczenie „stała opieka”.
Bezterminowe orzeczenie mimo braku choroby w katalogu? Tak — w wielu przypadkach to wciąż możliwe
Katalog 208 chorób nie zamyka możliwości otrzymania orzeczenia bezterminowego dla osób spoza listy. Komisja może orzec „na stałe”, jeżeli:
- niepełnosprawność jest trwała,
- brak jest rokowań co do poprawy,
- dokumentacja jasno to pokazuje.
Dlatego bezterminowe orzeczenia dostają również osoby:
- po obustronnych amputacjach,
- z trwałym paraliżem,
- z nieodwracalną ślepotą,
- z ciężkimi uszkodzeniami neurologicznymi,
- z zaawansowaną niewydolnością serca lub płuc,
- z całkowitą głuchotą obu uszu,
- z utrwaloną padaczką lekooporną,
- z trwałymi deficytami po udarach i urazach mózgu,
- z chorobami psychicznymi o przewlekłym, nieodwracalnym przebiegu,
- z nieodwracalnymi powikłaniami cukrzycy (np. utrata wzroku, nefropatia).
W tych schorzeniach wspólny mianownik jest jeden: brak realnej szansy na poprawę, co w świetle przepisów pozwala komisji przyznać orzeczenie na czas nieokreślony.
Jak dostać orzeczenie bezterminowe w 2026 roku? Praktyczny poradnik krok po kroku
Jak skutecznie zawnioskować o bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności? Należy wykonać kilka poniższych kroków.
- Sprawdź, czy choroba jest w katalogu 208 jednostek.
- Zbierz aktualną dokumentację medyczną, najlepiej z ostatnich 12 miesięcy.
- We wniosku napisz wprost, że prosisz o orzeczenie na czas nieokreślony.
- Opisz funkcjonowanie w życiu codziennym, nie tylko diagnozę.
- Gdy dostaniesz 7 lat zamiast bezterminowego, rozważ odwołanie.
Najczęstsze pytania o bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności (FAQ)
1. Czy lista chorób jest zamknięta?
Tak, katalog 208 chorób ma charakter zamknięty. Ale bezterminowe orzeczenie można dostać także przy chorobach spoza listy – jeśli niepełnosprawność jest trwała.
2. Czy choroba z katalogu daje automatyczne prawo do bezterminowego orzeczenia?
Nie. Gwarantuje minimum 7 lat (albo do 16 r.ż.), ale „bezterminowość” zależy od przebiegu choroby i oceny komisji.
3. Czy od 2026 roku coś się zmienia?
Nie – obowiązuje cały czas to samo rozporządzenie. W 2026 roku jedynie więcej spraw będzie już rozpatrywanych według nowych zasad.
4. Czy warto czekać z wnioskiem do 2026 roku?
Nie. Już teraz obowiązują nowe zasady i można otrzymać orzeczenie bezterminowe.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 maja 2025 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2025 poz. 682).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję