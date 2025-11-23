rozwiń

Paracetamol to jeden z najpopularniejszych preparatów przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, który kupujemy prawie jak cukierki w sklepie. A jeśli to, co braliśmy przez lata z pełnym zaufaniem, wcale nie jest tak neutralne, jak nam się wydaje? Nowe publikacje naukowe próbują odpowiedzieć na to pytanie, a ich wnioski mogą budzić niepokój.

Paracetamol w ciąży: co naprawdę pokazują nowe badania?

Przez lata w przekazach medycznych powtarzano jedno: „w ciąży lepiej unikać leków, ale paracetamol można brać”. W aptekach stoi na pierwszej półce. W marketach – przy kasach, często tuż obok gum do żucia. W Danii rocznie zużywa się ponad miliard tabletek. W Polsce - ok. 800 milionów.

Nowe badanie opublikowane w Human Reproduction (sierpień 2025) podważa tę beztroskę. Zespół prof. Davida Møbjerga Kristensena wykazał, że paracetamol:

  • hamuje replikację DNA,
  • zatrzymuje podziały komórkowe,
  • uderza w najwcześniejsze etapy rozwoju zarodka,
  • może obniżać szanse implantacji zarodka w macicy,
  • oraz wpływa na poziom hormonów płodności u dorosłych kobiet.
Naukowcy odkryli anomalię we krwi osób z COVID-19. Może tłumaczyć przewlekłe objawy
Naukowcy odkryli anomalię we krwi osób z COVID-19. Może tłumaczyć przewlekłe objawy

Zobacz również

Dlaczego paracetamol może wpływać na rozwój zarodka już od pierwszych dni?

W centrum odkrycia znajduje się enzym ribonucleotide reductase (RNR). Odpowiada on za zamianę rybonukleotydów w deoksyrybonukleotydy - czyli budulec DNA. Bez RNR nie ma kopiowania genów. Bez kopiowania - nie ma podziałów komórkowych. A bez podziałów - zarodek nie rozwija się.

Naukowcy przetestowali paracetamol na: drożdżach, komórkach macierzystych i ludzkich komórkach zarodkowych. W każdym modelu efekt był podobny: zahamowanie RNR i zatrzymanie cyklu komórkowego. "To pierwszy raz, gdy wykazano, że paracetamol bezpośrednio blokuje replikację DNA zarodka" - mówi prof. Kristensen To mocne słowa, które w Skandynawii wywołały burzę.

Czy paracetamol zmniejsza szanse na ciążę? Wyniki badań z 2024–2025 r.

Okres tuż po zapłodnieniu - pierwsze 48–72 godziny - to czas, gdy zarodek dzieli się w ekspresowym tempie. Każde zakłócenie może spowolnić rozwój, uniemożliwić implantację (czyli zagnieżdżenie się zarodka w ścianie macicy) oraz doprowadzić do tzw. „biochemical pregnancy” (ciąży biochemicznej), czyli najwcześniejszej utraty ciąży.

Wiele kobiet nawet nie wie, że były w ciąży, bo test wykonany kilka dni później jest już negatywny. Badacze zauważają, że część tych najwcześniejszych strat może wynikać nie tylko z wad genetycznych, ale także z zaburzeń środowiskowych, w tym leków. Paracetamol - w świetle nowych danych - wchodzi na listę potencjalnych czynników.

Jak lekarze rozpoznają ukryty alkoholizm? Cztery pytania, które otwierają całą diagnozę
Jak lekarze rozpoznają ukryty alkoholizm? Cztery pytania, które otwierają całą diagnozę

Zobacz również

Hormony płodności a paracetamol. Co dzieje się z poziomem AMH?

W listopadzie 2024 roku opublikowano inne istotne badanie. Zespół Kristensena przebadał kobiety z tzw. „medication overuse headache”, czyli przewlekłym bólem głowy związanym z nadużywaniem leków.

Wynik? Kobiety z wysokim spożyciem paracetamolu miały:

  • znacząco niższy poziom AMH,
  • uszkodzoną populację komórek ziarnistych w jajniku,
  • efekt dokładnie taki sam, jaki obserwowano u zarodków.

AMH (hormon antymüllerowski) to podstawowy marker rezerwy jajnikowej - lekarze od niego zaczynają diagnostykę niepłodności. Im niższy AMH, tym mniejsza szansa na naturalne poczęcie, skuteczną stymulację lub udane IVF. W skrócie: paracetamol może wpływać na płodność kobiet nie tylko w trakcie ciąży, ale również w dorosłym życiu.

Wpływ paracetamolu na plemniki: co oznacza blokowanie kanałów CatSper?

Badania sprzed kilku lat pokazały, że paracetamol obniża poziom testosteronu u męskich płodów, zaburza proces zstępowania jąder (wnętrostwo) oraz zwiększa ryzyko problemów z płodnością i raka jądra w dorosłym życiu.

U dorosłych mężczyzn znaleziono paracetamol i jego metabolity w… nasieniu. Co ważne, te metabolity potrafią blokować kanały CatSper, które są jak GPS dla plemników, spowalniać ich ruch i zmniejszać zdolność dotarcia do komórki jajowej.

GIF wycofuje popularny lek z obrotu. Decyzja po zgłoszeniach szpitala o niepokojących reakcjach pacjentów
GIF wycofuje popularny lek z obrotu. Decyzja po zgłoszeniach szpitala o niepokojących reakcjach pacjentów

Zobacz również

Paracetamol i ryzyko ADHD. Dlaczego bada to Harvard i duńskie szpitale?

To najbardziej kontrowersyjny fragment badań. Już wcześniej epidemiolodzy dostrzegali korelację: ciąża + częste stosowanie paracetamolu = większe ryzyko ADHD.

Zespół Kristensena uważa, że mechanizm może być podobny jak w przypadku zarodka - zakłócenie replikacji DNA w najbardziej wrażliwym okresie rozwoju mózgu. Trwają badania z Harvardem, duńskimi szpitalami i grupą COPSYCH.

Seniorzy 65+: jakie powikłania łączy się z regularnym braniem paracetamolu?

W styczniu 2025 roku University of Nottingham opublikował wyniki analizy przeprowadzonej na grupie 180 483 pacjentów 65+, 402 478 osób w grupie kontrolnej, gdzie monitorowano ≥ 20 lat dokumentacji medycznej. Publikacja ukazała się w Arthritis Care & Research (czasopismo Q1).

Jakie są wnioski? Regularne stosowanie paracetamolu (≥2 recepty w ciągu 6 miesięcy) wiązało się z:

  • większym ryzykiem wrzodów i krwawień,
  • większym ryzykiem niewydolności serca,
  • wyższym nadciśnieniem,
  • rosnącą szansą na przewlekłą chorobę nerek (CKD).

I co szczególnie ważne: odkryto silną zależność dawka–ryzyko. Innymi słowy - im więcej paracetamolu, tym większe ryzyko powikłań. Dane były tak jednoznaczne, że NICE (Wielka Brytania) stwierdziło: „Paracetamol nie powinien być pierwszym wyborem w leczeniu osteoartrozy”.

Seniorzy zapłacą mniej za pobyt w sanatorium. Jeden dokument daje zniżkę i pozwala ominąć kolejkę NFZ
Seniorzy zapłacą mniej za pobyt w sanatorium. Jeden dokument daje zniżkę i pozwala ominąć kolejkę NFZ

Zobacz również

Czy codzienne branie paracetamolu jest bezpieczne? Eksperci rozwiewają wątpliwości

Paracetamol nadal jest ważnym lekiem. Ale oba badania pokazują trzy rzeczy:

  1. Nie jest „neutralny” biologicznie – działa na DNA i enzymy.
  2. Długotrwałe stosowanie u seniorów niesie ryzyko powikłań, o których się nie mówiło.
  3. Wrażliwe okresy - ciąża, próby zajścia w ciążę, wiek 65+ - wymagają większej ostrożności.

Paracetamol w każdym domu. Dlaczego przestał być traktowany jak poważny lek?

Prof. Kristensen ujął to tak: "Musimy pamiętać, że paracetamol wciąż jest ważnym lekiem. Ale nasze dane sugerują również, że wielu ludzi nie traktuje go jak prawdziwego leku. To jest prawdziwy lek, z prawdziwymi skutkami ubocznymi".

W Danii statystyczny obywatel przyjmuje 181 tabletek rocznie. W Polsce - podobnie. Lek, który leży przy kasie obok batoników, nie kojarzy się z poważnymi mechanizmami biologicznymi. A jednak wpływa na:

  • DNA,
  • komórki płciowe,
  • układ sercowy,
  • nerki,
  • mózg rozwijającego się płodu.

Kto powinien szczególnie uważać? Ciąża, planowanie ciąży i osoby 65+

Lekarze podkreślają, że jednorazowe dawki doraźne są zwykle bezpieczne i nie powinniśmy teraz wpadać w panikę i nagle odstawiać całkowicie paracetamolu. To mimo wszystko jeden z najbezpieczniejszych leków. Ale codzienne/przewlekłe stosowanie go to zupełnie inna historia, szczególnie u osób 65+, kobiet w ciąży i par starających się o dziecko. Problem zaczyna się tam, gdzie zaczyna się rutyna: tabletka rano, tabletka po południu, tabletka „żeby zasnąć”.

Nowe zasady pochówku coraz bliżej. MZ daje zielone światło, a Kościół ostrzega: „To praktyka heretycka”
Nowe zasady pochówku coraz bliżej. MZ daje zielone światło, a Kościół ostrzega: „To praktyka heretycka”

Zobacz również

Podstawa naukowa i dokumenty

  1. Paracetamol (N-acetyl-para-aminophenol) disrupts early embryogenesis by cell cycle inhibition, Human Reproduction, 18.08.2025.
  2. Overuse of analgesics can affect the fertility biomarker Anti-Müllerian Hormone, Cephalalgia, 18.11.2024.
  3. Paracetamol use and risk of gastrointestinal, cardiovascular and renal complications in older adults, Arthritis Care & Research, 2025.
  4. NICE Guidelines for Osteoarthritis Management, update 2023–2024.
  5. Dane konsumpcyjne leków OTC – Dania, Raport DUHS 2024.