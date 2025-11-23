- Paracetamol w ciąży: co naprawdę pokazują nowe badania?
- Dlaczego paracetamol może wpływać na rozwój zarodka już od pierwszych dni?
- Czy paracetamol zmniejsza szanse na ciążę? Wyniki badań z 2024–2025 r.
- Hormony płodności a paracetamol. Co dzieje się z poziomem AMH?
- Wpływ paracetamolu na plemniki: co oznacza blokowanie kanałów CatSper?
- Paracetamol i ryzyko ADHD. Dlaczego bada to Harvard i duńskie szpitale?
- Seniorzy 65+: jakie powikłania łączy się z regularnym braniem paracetamolu?
- Czy codzienne branie paracetamolu jest bezpieczne? Eksperci rozwiewają wątpliwości
- Paracetamol w każdym domu. Dlaczego przestał być traktowany jak poważny lek?
- Kto powinien szczególnie uważać? Ciąża, planowanie ciąży i osoby 65+
Paracetamol to jeden z najpopularniejszych preparatów przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, który kupujemy prawie jak cukierki w sklepie. A jeśli to, co braliśmy przez lata z pełnym zaufaniem, wcale nie jest tak neutralne, jak nam się wydaje? Nowe publikacje naukowe próbują odpowiedzieć na to pytanie, a ich wnioski mogą budzić niepokój.
Paracetamol w ciąży: co naprawdę pokazują nowe badania?
Przez lata w przekazach medycznych powtarzano jedno: „w ciąży lepiej unikać leków, ale paracetamol można brać”. W aptekach stoi na pierwszej półce. W marketach – przy kasach, często tuż obok gum do żucia. W Danii rocznie zużywa się ponad miliard tabletek. W Polsce - ok. 800 milionów.
Nowe badanie opublikowane w Human Reproduction (sierpień 2025) podważa tę beztroskę. Zespół prof. Davida Møbjerga Kristensena wykazał, że paracetamol:
- hamuje replikację DNA,
- zatrzymuje podziały komórkowe,
- uderza w najwcześniejsze etapy rozwoju zarodka,
- może obniżać szanse implantacji zarodka w macicy,
- oraz wpływa na poziom hormonów płodności u dorosłych kobiet.
Dlaczego paracetamol może wpływać na rozwój zarodka już od pierwszych dni?
W centrum odkrycia znajduje się enzym ribonucleotide reductase (RNR). Odpowiada on za zamianę rybonukleotydów w deoksyrybonukleotydy - czyli budulec DNA. Bez RNR nie ma kopiowania genów. Bez kopiowania - nie ma podziałów komórkowych. A bez podziałów - zarodek nie rozwija się.
Naukowcy przetestowali paracetamol na: drożdżach, komórkach macierzystych i ludzkich komórkach zarodkowych. W każdym modelu efekt był podobny: zahamowanie RNR i zatrzymanie cyklu komórkowego. "To pierwszy raz, gdy wykazano, że paracetamol bezpośrednio blokuje replikację DNA zarodka" - mówi prof. Kristensen To mocne słowa, które w Skandynawii wywołały burzę.
Czy paracetamol zmniejsza szanse na ciążę? Wyniki badań z 2024–2025 r.
Okres tuż po zapłodnieniu - pierwsze 48–72 godziny - to czas, gdy zarodek dzieli się w ekspresowym tempie. Każde zakłócenie może spowolnić rozwój, uniemożliwić implantację (czyli zagnieżdżenie się zarodka w ścianie macicy) oraz doprowadzić do tzw. „biochemical pregnancy” (ciąży biochemicznej), czyli najwcześniejszej utraty ciąży.
Wiele kobiet nawet nie wie, że były w ciąży, bo test wykonany kilka dni później jest już negatywny. Badacze zauważają, że część tych najwcześniejszych strat może wynikać nie tylko z wad genetycznych, ale także z zaburzeń środowiskowych, w tym leków. Paracetamol - w świetle nowych danych - wchodzi na listę potencjalnych czynników.
Hormony płodności a paracetamol. Co dzieje się z poziomem AMH?
W listopadzie 2024 roku opublikowano inne istotne badanie. Zespół Kristensena przebadał kobiety z tzw. „medication overuse headache”, czyli przewlekłym bólem głowy związanym z nadużywaniem leków.
Wynik? Kobiety z wysokim spożyciem paracetamolu miały:
- znacząco niższy poziom AMH,
- uszkodzoną populację komórek ziarnistych w jajniku,
- efekt dokładnie taki sam, jaki obserwowano u zarodków.
AMH (hormon antymüllerowski) to podstawowy marker rezerwy jajnikowej - lekarze od niego zaczynają diagnostykę niepłodności. Im niższy AMH, tym mniejsza szansa na naturalne poczęcie, skuteczną stymulację lub udane IVF. W skrócie: paracetamol może wpływać na płodność kobiet nie tylko w trakcie ciąży, ale również w dorosłym życiu.
Wpływ paracetamolu na plemniki: co oznacza blokowanie kanałów CatSper?
Badania sprzed kilku lat pokazały, że paracetamol obniża poziom testosteronu u męskich płodów, zaburza proces zstępowania jąder (wnętrostwo) oraz zwiększa ryzyko problemów z płodnością i raka jądra w dorosłym życiu.
U dorosłych mężczyzn znaleziono paracetamol i jego metabolity w… nasieniu. Co ważne, te metabolity potrafią blokować kanały CatSper, które są jak GPS dla plemników, spowalniać ich ruch i zmniejszać zdolność dotarcia do komórki jajowej.
Paracetamol i ryzyko ADHD. Dlaczego bada to Harvard i duńskie szpitale?
To najbardziej kontrowersyjny fragment badań. Już wcześniej epidemiolodzy dostrzegali korelację: ciąża + częste stosowanie paracetamolu = większe ryzyko ADHD.
Zespół Kristensena uważa, że mechanizm może być podobny jak w przypadku zarodka - zakłócenie replikacji DNA w najbardziej wrażliwym okresie rozwoju mózgu. Trwają badania z Harvardem, duńskimi szpitalami i grupą COPSYCH.
Seniorzy 65+: jakie powikłania łączy się z regularnym braniem paracetamolu?
W styczniu 2025 roku University of Nottingham opublikował wyniki analizy przeprowadzonej na grupie 180 483 pacjentów 65+, 402 478 osób w grupie kontrolnej, gdzie monitorowano ≥ 20 lat dokumentacji medycznej. Publikacja ukazała się w Arthritis Care & Research (czasopismo Q1).
Jakie są wnioski? Regularne stosowanie paracetamolu (≥2 recepty w ciągu 6 miesięcy) wiązało się z:
- większym ryzykiem wrzodów i krwawień,
- większym ryzykiem niewydolności serca,
- wyższym nadciśnieniem,
- rosnącą szansą na przewlekłą chorobę nerek (CKD).
I co szczególnie ważne: odkryto silną zależność dawka–ryzyko. Innymi słowy - im więcej paracetamolu, tym większe ryzyko powikłań. Dane były tak jednoznaczne, że NICE (Wielka Brytania) stwierdziło: „Paracetamol nie powinien być pierwszym wyborem w leczeniu osteoartrozy”.
Czy codzienne branie paracetamolu jest bezpieczne? Eksperci rozwiewają wątpliwości
Paracetamol nadal jest ważnym lekiem. Ale oba badania pokazują trzy rzeczy:
- Nie jest „neutralny” biologicznie – działa na DNA i enzymy.
- Długotrwałe stosowanie u seniorów niesie ryzyko powikłań, o których się nie mówiło.
- Wrażliwe okresy - ciąża, próby zajścia w ciążę, wiek 65+ - wymagają większej ostrożności.
Paracetamol w każdym domu. Dlaczego przestał być traktowany jak poważny lek?
Prof. Kristensen ujął to tak: "Musimy pamiętać, że paracetamol wciąż jest ważnym lekiem. Ale nasze dane sugerują również, że wielu ludzi nie traktuje go jak prawdziwego leku. To jest prawdziwy lek, z prawdziwymi skutkami ubocznymi".
W Danii statystyczny obywatel przyjmuje 181 tabletek rocznie. W Polsce - podobnie. Lek, który leży przy kasie obok batoników, nie kojarzy się z poważnymi mechanizmami biologicznymi. A jednak wpływa na:
- DNA,
- komórki płciowe,
- układ sercowy,
- nerki,
- mózg rozwijającego się płodu.
Kto powinien szczególnie uważać? Ciąża, planowanie ciąży i osoby 65+
Lekarze podkreślają, że jednorazowe dawki doraźne są zwykle bezpieczne i nie powinniśmy teraz wpadać w panikę i nagle odstawiać całkowicie paracetamolu. To mimo wszystko jeden z najbezpieczniejszych leków. Ale codzienne/przewlekłe stosowanie go to zupełnie inna historia, szczególnie u osób 65+, kobiet w ciąży i par starających się o dziecko. Problem zaczyna się tam, gdzie zaczyna się rutyna: tabletka rano, tabletka po południu, tabletka „żeby zasnąć”.
Podstawa naukowa i dokumenty
- Paracetamol (N-acetyl-para-aminophenol) disrupts early embryogenesis by cell cycle inhibition, Human Reproduction, 18.08.2025.
- Overuse of analgesics can affect the fertility biomarker Anti-Müllerian Hormone, Cephalalgia, 18.11.2024.
- Paracetamol use and risk of gastrointestinal, cardiovascular and renal complications in older adults, Arthritis Care & Research, 2025.
- NICE Guidelines for Osteoarthritis Management, update 2023–2024.
- Dane konsumpcyjne leków OTC – Dania, Raport DUHS 2024.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję