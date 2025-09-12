Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce po wybuchu wojny, będą mieli przedłużone prawo do legalnego pobytu do 4 marca 2026 r. Tak przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poza wydłużeniem okresu ochrony tymczasowej, jej przepisy wprowadzają też ograniczenia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla tej grupy obcokrajowców.

Ponadto ustawa zmienia zasady przyznawania świadczeń 800+ oraz 300+ dla wszystkich cudzoziemców z państw trzecich (nie tylko wojennych uchodźców). Chodzi o uzależnienie ich otrzymywania od aktywności zawodowej rodzica-obcokrajowca. Pod tym pojęciem będzie rozumiane wykonywanie pracy, działalności gospodarczej lub świadczenie usług na umowie zlecenie, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy stanowiącej co najmniej 50 proc. najniższej pensji. Jednocześnie jako osoby aktywne zawodowo będą traktowani cudzoziemcy, którzy otrzymują m.in. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński, a także emeryci i renciści. Natomiast z spełniania przesłanki aktywności zawodowej zwolnieni będą rodzice, którzy mają dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Zmiany dotyczące wspomnianych świadczeń wejdą w życie od 1 lutego 2026 r. i będą miały zastosowanie do ubiegania się o 800+ na okres świadczeniowy, który zacznie się 1 czerwca przyszłego roku, a o 300+ na rok szkolny 2026/2027. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Gminy będą przyznawać bon ciepłowniczy

Od 500 zł do 3500 zł będzie wynosiła kwota specjalnego świadczenia na pokrycie wyższych kosztów ogrzewania mieszkań. Jego wprowadzenie zakłada ustawa z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którą po przyjęciu przez Sejm, będzie zajmował się Senat. Bon będą mogły uzyskać gospodarstwa domowe, które spełniają kryterium dochodowe (takie same, jakie obowiązuje przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy), korzystają z ciepła systemowego (sieciowego), a cena, jaką płacą za ogrzewanie, wynosi powyżej 170 zł za Giga Jul. O nowe świadczenie będzie można wnioskować dwa razy – w tym roku od 3 listopada do 15 grudnia, a w 2026 r. od 1 lipca do 31 sierpnia. Wnioski o jego wypłatę będą składane do urzędu gminy, miasta lub innej instytucji, która będzie odpowiadać za jego obsługę na terenie danego samorządu.