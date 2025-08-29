Ministerstwo Energii przedstawiło projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zawarte w nim przepisy regulują zasady uzyskiwania i przyznawania specjalnego świadczenia, które ma być wsparciem dla rodzin o niskich dochodach, które najbardziej w swoich budżetach odczuwają skutki wysokich cen ogrzewania. Zgodnie z projektem ustawy bon ciepłowniczy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których przeciętny roczny dochód nie przekracza 3272,69 zł w przypadku osoby samotnej oraz 2454,52 zł dla rodziny (w przeliczeniu na jednego jej członka). Drugim podstawowym warunkiem jego otrzymania będzie korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego) dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, a trzecim - płacenie za ogrzewanie powyżej 170 zł za GJ.

Projekt zakłada, że wysokość dochodu gospodarstwa domowego będzie ustalana na podstawie przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.). Będzie tu też obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę, dzięki czemu rodziny przekraczające wspomniane kryterium dochodowe o niedużą kwotę będą mogły uzyskać bon ciepłowniczy, ale obniżony o jej wysokość. Świadczenie będzie wypłacane dwukrotnie za okresy: od 1 lipca do 31 grudnia br. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Wysokość bonu ciepłowniczego będzie zaś zróżnicowana zarówno w zależności od okresu, jak i wysokości ceny ciepła. I tak w tym roku gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać:

500 zł, gdy ta cena ciepła będzie wynosić od 170 do 200 zł za GJ,

1000 zł, gdy będzie to od 200 do 230 zł za GJ

1750 zł, jeśli będzie to więcej niż 230 zł za GJ.

Natomiast w 2026 r. stawki bonu będą wynosić odpowiednio:

1000 zł, gdy cena ciepła będzie wynosić od 170 zł 200 zł za GJ

2000 zł, gdy będzie to od 200 do 230 zł za GJ

3000 zł, jeśli będzie to więcej niż 230 zł za GJ

Co istotne, przedsiębiorstwa energetyczne będą zobligowane do opublikowania na swoich stronach internetowych (w określonych przepisami ustawy terminach) wysokości ceny dostawy ciepła.

Terminy składania wniosków o bon energetyczny

Za przyznanie bonu będzie odpowiadał wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który będzie mógł upoważnić do realizacji tego zadania pracowników pomocy społecznej lub innej gminnej jednostki. Wnioski o jego przyznanie – w formie papierowej lub elektronicznej – będzie można składać w dwóch turach. W pierwszej będzie to możliwe od 3 listopada do 15 grudnia, jeśli gospodarstwo domowe będzie ubiegać się o bon ciepłowniczy za 2025 r., i wtedy pod uwagę będą brane dochody osiągnięte w 2024 r. Natomiast o bon na 2026 r. będzie można wnioskować od 1 czerwca do 31 lipca przyszłego roku, a do kryterium będą uwzględniane dochody z tego roku.

Projekt stanowi, że gmina będzie miała 90 dni od złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. Z kolei jego wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu dotacji celowej od wojewody. To oznacza, że bon za ten rok gospodarstwa domowe otrzymają w pierwszych miesiącach 2026 r., a ten należny za przyszły rok - w jego drugim półroczu.

- Zaproponowana w projekcie procedura ubiegania się i przyznawania bonu ciepłowniczego jest bardzo zbliżona do tej, jaka obowiązywała w przypadku innych tego typu świadczeń, które obsługiwaliśmy w poprzednich latach, np. dodatku węglowego czy bonu energetycznego – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Resort energetyki szacuje, że z bonu ciepłowniczego skorzysta ok. 402 tys. gospodarstw domowych, a wydatki budżetu państwa na jego wypłatę mają sięgnąć ponad 884 mln zł.