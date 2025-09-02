Tak przewiduje projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opracowany przez Ministerstwo Energii. Do tych aktów prawnych, które będą nowelizowane, należy m.in. ustawa z 4 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.). Co do zasady jest tak, że do kryterium dochodowego, które obowiązuje w pomocy społecznej, wlicza się przychody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania.

Od tej reguły jest jednak przewidziany wyjątek. Art. 8 ust. 4 ustawy zawiera bowiem zamknięty katalog świadczeń, które nie są traktowane jako dochód i nie są uwzględniane do progu dochodowego. Na tej liście jest np. świadczenie wychowawcze, świadczenia z programu „Aktywny rodzic” czy wypłacany w poprzednich latach dodatek osłonowy, dodatek węglowy i bon energetyczny. Teraz do tego katalogu dodana zostanie kolejna pozycja, a mianowicie bon ciepłowniczy. Jego uzyskanie przez gospodarstwo domowe nie będzie więc miało wpływu przy wnioskowaniu o świadczenia pomocy społecznej.

W projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym jest też przewidziana podobna zmiana dotycząca ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1649), czyli 500+ dla osób niepełnosprawnych. W jego przypadku również obowiązuje kryterium dochodowe, a przy sprawdzaniu, czy jest spełnione, brane są pod uwagę otrzymywane przez osobę niesamodzielną świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Jednocześnie w art. 2 ust. 2 wymienione są świadczenia, które są traktowane jako dochód, i treść tego przepisu będzie uzupełniona o bon ciepłowniczy.

Bon ciepłowniczy nie będzie dochodem w świadczeniach rodzinnych

Ponadto bon ciepłowniczy nie będzie wliczany do kryterium dochodowego, gdy członek gospodarstwa domowego będzie się ubiegał o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W odniesieniu do tych dwóch form wsparcia przepisy enumeratywnie określają, co jest dochodem rodziny i ponieważ projekt ustawy o bonie ciepłowniczym nie zakłada dokonania w nich zmian, to oznacza, że nie będzie miał znaczenia przy ich przyznawaniu. Analogicznie będzie z dodatkiem mieszkaniowym, bo na jego potrzeby przyjęto, że dochodem jest dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z projektem ustawy bon ciepłowniczy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których przeciętny roczny dochód nie przekracza 3272,69 zł w przypadku osoby samotnej oraz 2454,52 zł dla rodziny (w przeliczeniu na jednego jej członka). Drugim podstawowym warunkiem jego otrzymania będzie korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego) dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, a trzecim płacenie za ogrzewanie powyżej 170 zł za 1 GJ. Wnioski o przyznanie bonu będzie można składać dwa razy do roku, a po raz pierwszy w listopadzie br. ©℗