Zmiany dotyczące działalności CUS zapowiedziała Katarzyna Nowakowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic. Zgodnie z przepisami ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS (Dz.U. poz. 1818) ta instytucja jest zobowiązana do zatrudniania co najmniej trzech pracowników na stanowiskach: organizatora społeczności lokalnej, organizatora usług społecznych oraz koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. Kandydaci na te stanowiska powinni mieć wymagane przepisami kwalifikacje, w tym ukończyć szkolenia.

Jednak, jak wskazuje Anita Kucharska-Dziedzic, na rynku brakuje szkoleń przewidzianych dla tych stanowisk. Wprawdzie niektóre regionalne ośrodki polityki społecznej (ROPS) organizują takie kursy, ale są one przeznaczone wyłącznie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej. To zaś skutkuje przechodzeniem wykwalifikowanej kadry z obszaru zadań związanych z pomocą społeczną na stanowiska związane z nowymi kompetencjami w CUS. Dlatego posłanka zapytała resort rodziny, czy ma zamiar podjąć jakieś działania, tak aby dostęp do szkoleń dla pracowników centrów miały osoby, które nie są zatrudnione w strukturach pomocy społecznej, lub wprowadzić jakieś przejściowe rozwiązania w zakresie wymogów kadrowych w nowo tworzonych CUS.

Będzie nowelizacja ustawy o CUS

W odpowiedzi na interpelację Katarzyna Nowakowska informuje, że w MRPiPS powstał projekt nowelizacji ustawy z 19 lipca 2019 r., który został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jego celem jest poprawa dostępności usług systemu szeroko rozumianej polityki społecznej, zwiększenie ich efektywności i jakości, a także lepsza odpowiedź na potrzeby społeczne. W projekcie znalazły się bardziej elastyczne przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych kadry CUS oraz przekształcania istniejących ośrodków pomocy społecznej w CUS. Zdaniem Katarzyny Nowakowskiej ma to pomóc samorządom w podejmowaniu decyzji o uruchamianiu tego typu instytucji – do tej pory na terenie całego kraju powstało ponad 130 centrów.

Co do zasady CUS mają się zajmować udzielaniem kompleksowego wsparcia szerokiemu gronu mieszkańców, wykraczającemu poza grupy osób będących w ubóstwie, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a więc takich, które korzystają z pomocy społecznej. Przepisy ustawy określają, że centra mogą oferować usługi zaliczające się m.in. do polityki prorodzinnej, pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, mieszkalnictwa, ochrony środowiska czy pobudzania aktywności obywatelskiej. Tworzenie CUS jest dla gmin zadaniem fakultatywnym, które mogą realizować samodzielnie lub w porozumieniu i wtedy centrum świadczy usługi dla co najmniej dwóch samorządów. ©℗