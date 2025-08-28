Rząd planuje wprowadzenie nowego świadczenia dla gospodarstw domowych, określanego jako bon energetyczny. Ma on stanowić jednorazową pomoc finansową dla osób o niższych dochodach, w związku z przewidywanym wzrostem kosztów energii elektrycznej.

Czym jest bon energetyczny i kto może go otrzymać?

Wcześniejsze edycje tego programu objęły około 2,4 miliona rodzin w Polsce. Wprowadzenie bonu w 2025 roku wiąże się z planowanym uruchomieniem unijnego systemu ETS2, który ma objąć gospodarstwa domowe i wiązać się ze wzrostem opłat za emisję dwutlenku węgla. System ten nazywany jest potocznie „podatkiem od ogrzewania”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje projekt jako środek łagodzący skutki nowego systemu unijnego. Choć Polska zabiega o opóźnienie wejścia w życie przepisów ETS2, trwają przygotowania do wdrożenia krajowego systemu wsparcia. Według zapowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, bon energetyczny ma być wypłacany również w kolejnych latach.

Zgodnie z założeniami projektu, świadczenie będzie przysługiwać osobom spełniającym określone warunki. Dochód miesięczny nie może przekraczać 2525 zł brutto na osobę. Uprawnieni do otrzymania bonu będą kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Dodatkowo warunkiem jest zamieszkiwanie w budynku, w którym wykorzystywane jest indywidualne źródło ciepła oparte na paliwach kopalnych, takich jak węgiel czy olej opałowy.

Ile wynosi bon energetyczny i jak będzie wypłacany?

Wysokość świadczenia ma wynosić średnio 1200 zł rocznie. Środki będą wypłacane co kwartał, co przekłada się na około 300 zł co trzy miesiące. Realizatorem wypłat będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie również odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków, weryfikację danych i kontrolę prawidłowości wypłat.

Pomimo wcześniejszych informacji sugerujących możliwość uruchomienia programu już w 2025 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że nowy nabór wniosków w tym roku nie zostanie ogłoszony. Wypłaty mogą nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. w gminach, które nie zakończyły rozliczania poprzedniej edycji programu. Oficjalny start wypłat nowego bonu energetycznego planowany jest na 2027 rok. Program ma obowiązywać przez pięć lat.

Głównym celem bonu energetycznego jest ochrona starszych i mniej zamożnych gospodarstw domowych przed rosnącymi kosztami energii. Program ma zapobiec sytuacjom, w których seniorzy nie byliby w stanie opłacić rachunków za energię elektryczną lub ogrzewanie. W chwili obecnej nie ma możliwości złożenia nowego wniosku o bon. Formularze złożone po terminie zakończenia poprzedniej edycji nie są rozpatrywane. Nowe wnioski będą przyjmowane dopiero po oficjalnym uruchomieniu programu.

W miejsce bonu energetycznego w 2025 roku rząd zdecydował się utrzymać obowiązujące mechanizmy ochrony, w tym mrożenie cen energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych została ustalona na poziomie 500 zł za megawatogodzinę. Bez tej regulacji cena mogłaby sięgnąć nawet 623 zł/MWh.