Minister energii Miłosz Motyka ogłosił podczas konferencji prasowej, że rząd przygotowuje nowelizację przepisów, która obejmie m.in. zamrożenie cen energii elektrycznej w czwartym kwartale bieżącego roku oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego. Projekt legislacyjny ma zostać przedstawiony już we wrześniu.

Zamrożenie cen prądu i nowe przepisy od rządu

Minister podał, że cena prądu dla gospodarstw domowych nie wzrośnie i wyniesie 500 zł za megawatogodzinę netto. Nowelizacja przewiduje zamrożenie cen energii i dodatkowo wprowadzenie wsparcia finansowego w formie tzw. bonu ciepłowniczego, który ma zabezpieczyć osoby najbardziej narażone na wzrosty cen ciepła. Motyka zaznaczył, że rząd zamierza przedłożyć dwie nowelizacje. Jedną szybką obejmującą mrożenie cen i bon, a później szeroki projekt reformujący cały system. Liczy się na ich podpisanie przez prezydenta.

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, poinformowała, że dwa z trzech elementów tzw. “ustawy wiatrakowej” zostaną wdrożone poprzez rozporządzenia, czyli poza ustawą. Wśród tych działań znalazły się: rozszerzenie mocy turbin wiatrowych oraz przyspieszenie i uproszczenie procedur lokalizacyjnych dla farm wiatrowych.

Bon ciepłowniczy i wsparcie dla najuboższych rodzin

W ten sposób rząd reaguje na weto prezydenta Karola Nawrockiego, który odrzucił ustawę wiatrakową. Zawierała ona m.in. zamrożenie cen prądu do końca roku. rząd zapowiada własne działania w tej sprawie. Dodatkowo, minister energii ocenił, że decyzja prezydenta osłabiła bezpieczeństwo energetyczne kraju, co skłoniło rząd do przygotowania własnych rozwiązań.

Według danych przedstawionych przez ministra Motykę, wdrożenie bonu ciepłowniczego może objąć kilkaset tysięcy beneficjentów, a budżet państwa na jego wypłatę w ciągu 1,5 roku musiałby przeznaczyć nawet 900 mln zł. Opracowany został projekt wsparcia dla II połowy 2025 i 2026 roku. Pomoc mają otrzymać gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę nie przekracza 2 454,52 zł, a koszt ciepła wynosi więcej niż 170 zł/GJ.