782,8 tys. dzieci było w 2024 r. objętych zasiłkiem rodzinnym. Tak wynika z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Ich liczba zmniejszyła się o 236 tys. w porównaniu do 2023 r., gdy było ich 1,01 mln. Ten trend spadkowy utrzymuje się już od prawie dziesięciu lat i jest spowodowany brakiem waloryzacji kryterium dochodowego, które jest warunkiem otrzymywania zasiłku rodzinnego. To zaś skutkuje tym, że następuje systematyczna marginalizacja tego świadczenia.

Zaliczany do systemu świadczeń rodzinnych zasiłek był do czasu wejścia w życie w 2016 r. świadczenia wychowawczego 500+ (dziś 800+) podstawową formą wsparcia dla osób wychowujących dzieci. Przy czym od samego początku był skierowany do rodzin o niższych dochodach, bo przy jego przyznawaniu obowiązuje kryterium dochodowe. Co do zasady powinno ono być waloryzowane co trzy lata – problem w tym, że nie jest to obligatoryjne, więc kolejne rządy podejmowały decyzję o zamrożeniu progu. Tak było w w latach 2018, 2021 i 2024, kiedy przypadały ustawowe terminy weryfikacji kryterium. Po raz ostatni do jego podniesienia doszło w 2015 r.: od tego momentu wynosi ono 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł, gdy jest w niej niepełnosprawne dziecko. W tym samym czasie znacząco urosły pensje i wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rodziny miały coraz wyższy dochód i coraz częściej przekraczały zamrożone progi dochodowe. W rezultacie z systemu wsparcia zaczęło ich wypadać coraz więcej.

W ubiegłym roku liczba wypłacanych zasiłków spadła poniżej 1 mln i wynosiła 782,8 tys. Wśród nich było 70,9 tys. świadczeń przyznanych w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę: pozwala ona otrzymywać zasiłek mimo przekroczenia kryterium dochodowego, choć w obniżonej wysokości (o tyle, o ile dochód na osobę w rodzinie był powyżej ustawowego progu). Natomiast biorąc pod uwagę sam IV kw. 2024 r., w którym rozpoczął się kolejny okres zasiłkowy (trwa od 1 listopada danego roku do 31 października następnego) i doszło do ponownego przeliczenia dochodów rodziny przy niezmienionym kryterium, liczba wypłacanych zasiłków okazała się jeszcze niższa: zaledwie 659,3 tys.

W obecnym systemie zyskują zamożniejsi

– W ostatnich latach obserwujemy dramatyczną erozję świadczeń rodzinnych, nie tylko w odniesieniu do kryteriów dochodowych, ale też ich kwot: ich wysokość, chociaż powinna być waloryzowana w tym samym czasie, co progi, również nie była podnoszona – mówi prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaje, że obecny system wsparcia rodzin opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich są świadczenia powszechne, do których należy 800+, a drugim zasiłki na dzieci, które przysługują rodzinom ubogim. Obydwa powinny być rozwijane. O ile jednak tak się dzieje w przypadku pierwszego rodzaju świadczeń (od 1 stycznia 2024 r. 500+ zostało podniesione do 800+), o tyle te drugie są przez rządzących zaniedbywane.

– Więcej w tym systemie zyskują rodziny zamożniejsze, zaś zasiłki rodzinne mają coraz mniejsze znaczenie dla zmniejszania ubóstwa – podkreśla prof. Ryszard Szarfenberg.

Jego zdaniem jeśli stan budżetu państwa nie pozwala na zwiększanie kryterium i kwot świadczeń rodzinnych, to lepiej byłoby zmienić zasady przyznawania 800+, a nie oszczędzać na najuboższych.

Co ciekawe, kiedy w maju ubiegłego roku MRPiPS przekazywało Radzie Dialogu Społecznego decyzję rządu, dotyczącą zachowania niezmienionych kryteriów dochodowych przez następne trzy lata (do 2027 r.), resort jednocześnie informował o zamiarze gruntownej reformy systemu świadczeń rodzinnych. Jednak od tamtej pory nie przedstawił propozycji zmian w tym obszarze wsparcia rodzin.

– Próbowaliśmy się dowiedzieć, co resort planuje, bo jest to też ważna informacja dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, którzy zastanawiają się, co ich czeka. Bezskutecznie – wskazuje Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Dodaje, że stan zawieszenia, z którym obecnie mamy do czynienia, jest dla rządzących do pewnego stopnia wygodny, bo nie musi nic robić, a zasiłki rodzinne będą się powoli same wygaszać.

Fundusz Alimentacyjny też spada

2024 r. przyniósł kolejne zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych nie tylko do zasiłku, ale też świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA). Są one wypłacane, gdy rodzic nie otrzymuje należnych mu alimentów na dziecko. Dane MRPiPS pokazują, że w ubiegłym roku przysługiwały one na 156,5 tys. dzieci i było to o prawie 8 proc. mniej niż w 2023 r. (170 tys.). Co więcej, w ostatnim kwartale 2024 r., gdy wystartował nowy okres świadczeniowy w FA (zaczyna się 1 października danego roku, a kończy 30 września następnego), te statystyki jeszcze się pogorszyły: świadczenie otrzymywało 131,8 tys. dzieci.

I tak jak w przypadku zasiłków rodzinnych, tak i tutaj przyczyna tkwi w kryterium dochodowym. Choć FA funkcjonuje od października 2008 r., to dopiero od października 2023 r. wprowadzono ustawowy mechanizm waloryzacji progu (wcześniej rząd miał pełną dowolność, czy go podnosić, i zrobił to tylko dwa razy: w latach 2019 i 2020). Zakłada on, że kryterium będzie zwiększane co trzy lata o skumulowany, procentowy wzrost najniższej pensji. Wtedy doszło do wzrostu kryterium z 900 zł na osobę w rodzinie do 1209 zł, ale nawet wówczas nie wpłynęło to na wzrost liczby dzieci uprawnionych do świadczeń z FA – wręcz przeciwnie: była ona niższa. I ta tendencja spadkowa była też widoczna w 2024 r.

– Niestety, po tylu latach zamrożenia kryterium i przy zbyt rzadkiej jego weryfikacji, większość matek, które samodzielnie wychowują dzieci, nie ma żadnych szans na świadczenia z FA, nawet jeśli zarabiają minimalne wynagrodzenie – stwierdza Ewelina Witos z Inicjatywy „Rodzice Solo – Kontra”. ©℗