Czy trzeba mieć pozwolenie na wycięcie choinki z działki? To zależy od jej obwodu

Polskie prawo nie zakazuje całkowicie wycinania drzew z prywatnej działki, ale nakłada konkretne obowiązki. Najważniejsze są dwa parametry: gatunek drzewa oraz obwód pnia mierzony 5 cm nad ziemią. To one decydują o tym, czy właściciel może działać na podstawie zgłoszenia, czy musi wystąpić o formalne zezwolenie. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, bez zezwolenia można usuwać drzewa, jeśli ich obwód nie przekracza:

80 cm — topole, wierzby, klon jesionolistny i klon srebrzysty,

65 cm — kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa (akacja) i platan klonolistny,

50 cm — wszystkie pozostałe gatunki, czyli również sosny.

W praktyce oznacza to, że jeśli pień choinki (sosny lub świerku) ma do 50 cm obwodu, nie potrzebne jest pozwolenie. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności.

Wycinka choinki z działki na zgłoszenie — kiedy to wystarczy?

Nawet jeśli sosna nie przekracza 50 cm obwodu, właściciel działki musi zgłosić zamiar wycinki w urzędzie gminy lub miasta. Procedura wygląda tak:

właściciel składa zgłoszenie w urzędzie,

urząd przeprowadza oględziny drzewa,

po upływie 14 dni od oględzin (najpóźniej 21 dni od zgłoszenia) urzędnicy mogą złożyć sprzeciw,

jeśli sprzeciwu nie ma — wycinkę można przeprowadzić.

Brak zgłoszenia, nawet w przypadku młodej sosny czy świerku, może skończyć się karą administracyjną.

Kiedy zezwolenie na wycinkę choinki jest obowiązkowe? Sosna powyżej 50 cm wymaga zgody urzędu

Jeżeli pień sosny ma ponad 50 cm obwodu, samo zgłoszenie nie wystarczy. Konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę. Wniosek składa się:

do urzędu miasta lub gminy,

a w przypadku drzew rosnących na terenie zabytkowym — do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Bez zezwolenia nie wolno nawet rozpocząć prac, a nielegalna wycinka drzewa o dużym obwodzie może zakończyć się dotkliwą grzywną.

Ile właściciel zapłaci za wycinkę sosny? Urząd nalicza opłatę według konkretnego wzoru

Jeśli do usunięcia drzewa potrzebne jest zezwolenie, najczęściej wiąże się to również z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Kwota zależy od:

gatunku drzewa,

obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.

Stawki w 2025 roku są zróżnicowane. Wynoszą:

25 zł za każdy centymetr obwodu, jeśli pień ma do 100 cm,

30 zł za każdy centymetr przy obwodzie powyżej 100 cm.

Dla dorodnej sosny może to oznaczać nawet kilka tysięcy złotych.