Przykład

Antoni, dziadek Jakuba, jest w trudnej sytuacji finansowej. Mieszka sam i w wyniku postępującej choroby bardzo źle widzi. Jego dzieci zmarły, został mu jeden wnuk. Jakub prowadzi firmę, która dobrze prosperuje. Zwraca się z prośbą do Jakuba, by pomógł mu finansowo. Ten jednak odmawia dziadkowi. Antoni postanawia wystąpić do sądu, by ten wydał wyrok o obowiązku płaceniu alimentów od Jakuba na rzecz dziadka w kwocie 1500 zł miesięcznie. To pozwoli mu na wsparcie w pokryciu kosztów opieki. Sam ma trudność trudności z załatwianiem codziennych spraw, jak gotowanie czy pójście do sklepu.

W takiej sytuacji sąd zbada sytuację materialną dziadka oraz wnuka, a także sprawdzi, czy nie ma innych krewnych, którzy mogliby w tej sytuacji pomóc. Wówczas można podzielić obowiązek wsparcia między kilka osób.