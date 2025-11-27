Zasiłek zwrotny to jedna z niewielu form pomocy z MOPS, którą można otrzymać niezależnie od dochodu – i właśnie dlatego budzi coraz większe zainteresowanie. To wsparcie przeznaczone jest dla osób, które formalnie przekraczają kryterium dochodowe, ale znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej: po wypadku, chorobie, awarii instalacji czy niespodziewanej utracie pracy. Co ważne, choć zasiłek zwrotny podlega spłacie, MOPS może odstąpić od jej egzekwowania, jeśli sytuacja wnioskodawcy jest wyjątkowo ciężka.

Jak otrzymać zasiłek zwrotny z MOPS?

Aby otrzymać zasiłek zwrotny, trzeba złożyć wniosek w MOPS i przedstawić dokumenty potwierdzające cel, na jaki potrzebna jest pomoc. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, który pozwala ocenić faktyczną skalę problemu. Dopiero na tej podstawie zapada decyzja o przyznaniu wsparcia oraz ustaleniu ewentualnych warunków spłaty.

W przeciwieństwie do zasiłku zwrotnego większość standardowych świadczeń MOPS – takich jak zasiłek stały, okresowy czy celowy – wymaga spełnienia kryterium dochodowego. W 2025 roku wynosi ono 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie. To sprawia, że wielu Polaków, mimo realnych trudności finansowych, nie kwalifikuje się do pomocy, bo ich dochód minimalnie przekracza próg ustawowy.

Dlaczego zasiłek zwrotny jest taki ważny?

Zasiłek zwrotny jest tak istotny, ponieważ wypełnia lukę w systemie i pozwala wesprzeć osoby, które zostały pominięte przez tradycyjne świadczenia, a potrzebują pilnej pomocy choćby na zakup leków, opału czy usunięcie awarii. Co ważne, środki wypłacane są przelewem lub przekazem pocztowym, a termin spłaty ustalany jest indywidualnie.

MOPS oferuje także formy wsparcia niewymagające badania dochodu, takie jak pomoc rzeczowa (żywność, odzież), darmowe posiłki, dofinansowanie usług opiekuńczych czy specjalistyczne poradnictwo. Jednak to zasiłek zwrotny pozostaje jedynym świadczeniem pieniężnym, po które można sięgnąć bez względu na dochody – i które nierzadko okazuje się kołem ratunkowym w sytuacjach kryzysowych.