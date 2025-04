Co najmniej trzy litry wody na osobę dziennie, żywność o długim okresie przydatności do spożycia, apteczki pierwszej pomocy czy plan ewakuacji – to część niezbędnego wyposażenia, jakie według MSWiA powinno znajdować się w obiektach zbiorowej ochrony. Chodzi m.in. o schrony i ukrycia.

Schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia

Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) do budowli ochronnych zalicza się: schrony i ukrycia. Kategoria obiektów zbiorowej ochrony obejmuje dodatkowo miejsca doraźnego schronienia – organizowane, jeśli podczas stanu nadzwyczajnego lub wojny zabraknie dwóch pierwszych. Przygotowanie budowli ochronnych to zadanie organów ochrony ludności i obrony cywilnej – wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty lub wojewody. W tym celu mogą wyznaczyć takie budynki spośród tych, które znajdują się w ich – lub podległych im jednostek – władaniu.

Budowle ochronne należy przygotować do użycia m.in. poprzez: dokonanie oceny wizualnej stanu technicznego konstrukcji; sprawdzenie dokumentacji z ostatniego przeglądu, prawidłowego działania instalacji i urządzeń technicznych; udrożnienie wszystkich dojść do budowli; sprawdzenie oraz ewentualne uzupełnienie brakującego oznakowania obiektu (za pomocą międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej oraz napisu: „SCHRON” albo „UKRYCIE”) czy sprawdzenie warunków ewakuacji. Podobne czynności trzeba wykonać w przypadku konieczności przygotowania miejsc doraźnego schronienia.

Wyposażenie schronów

MSWiA wskazuje również, w jaki sposób budowle ochronne powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym. Chodzi m.in. o przeprowadzanie remontów, okresowe uruchamianie urządzeń czy czyszczenie obiektu. Do niezbędnego wyposażenia budowli ochronnych należą natomiast: miejsca odpoczynku przynajmniej dla połowy osób; apteczki pierwszej pomocy, zawierające podstawowe środki opatrunkowe, środki odkażające, środki przeciwbólowe – jedna na każde 20 osób; radioodbiorniki i środki łączności; latarki wraz z zapasowymi bateriami lub akumulatorami - jedna latarka na każde 5 osób; środki do dezynfekcji i higieny osobistej, jak chusteczki, mydło, papier toaletowy – dla każdej osoby; podręczny sprzęt gaśniczy; zapas wody – co najmniej trzy litry na osobę na dzień oraz żywności, w postaci konserwy oraz gotowych posiłków o długim okresie przydatności do spożycia, plan ewakuacji, sprzęt ułatwiający schronienie osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wyposażone powinny być schrony znajdujące się w strefach zagrożenia skażeń chemicznych, promieniotwórczych lub biologicznych.