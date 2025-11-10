Ponad 13 milionów użytkowników Profilu Zaufanego i 10 milionów korzystających z mObywatela dostanie w jednym momencie zupełnie nowe narzędzie cyfrowe. Jedni z ulgą, inni z obawą – bo z części funkcji nie będzie już można zrezygnować.

Od 2026 roku zalogujesz się tylko przez e-dowód. Co to oznacza dla użytkowników Profilu Zaufanego?

Dotąd Profil Zaufany był jak uniwersalne wejście do świata e-urzędów – każdy mógł zalogować się po swojemu: przez bank, login, hasło, kod SMS. Nowe rozporządzenie - projekt z 31 października 2025 roku - mówi jasno: od 2026 roku każdy użytkownik zyska dodatkową, obowiązkową formę uwierzytelniania – profil osobisty, czyli e-dowód.

To nie jest opcja do wyboru. Ministerstwo wprost wskazuje: posiadacz Profilu Zaufanego nie może zrezygnować z tej metody. Powód? Zwiększenie bezpieczeństwa i pewność, że nikt nie zaloguje się w Twoim imieniu z innego kraju czy urządzenia. Choć może brzmieć jak techniczny detal, to rewolucja. Do tej pory e-dowód był narzędziem raczej niszowym – od 2026 stanie się centralnym elementem cyfrowej tożsamości Polaków.

Wszystkie powiadomienia trafią do mObywatela. Zobacz, co zmieni się na Twoim telefonie

Do tej pory wszystkie komunikaty z Profilu Zaufanego trafiały wyłącznie na maila. Teraz się to zmieni.



W nowym rozporządzeniu pojawia się przepis, który pozwala przesyłać powiadomienia bezpośrednio do aplikacji mObywatel. W praktyce oznacza to, że jeśli masz aplikację, wszystkie komunikaty – o logowaniu, zmianie danych czy bezpieczeństwie – pojawią się na ekranie telefonu.

Nie musisz już czekać na maile z Profilu Zaufanego, które często lądowały w spamie. Teraz powiadomienie wyskoczy jak alert z banku – natychmiast i z możliwością reakcji. Ministerstwo tłumaczy, że to rozwiązanie zwiększy wygodę, ale przede wszystkim skróci czas reakcji w razie próby przejęcia konta.

Profil Zaufany sam powiadomi Cię o każdej próbie logowania

To jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian:

Nowe przepisy przewidują, że użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa . Oznacza to, że jeśli ktoś spróbuje zalogować się na Twoje konto – dowiesz się o tym natychmiast.

. Oznacza to, że jeśli ktoś spróbuje zalogować się na Twoje konto – dowiesz się o tym natychmiast. Ale też, że nie będzie opcji „ciszy” – system będzie wysyłał obowiązkowe powiadomienia o każdej istotnej zmianie: resetowaniu hasła, logowaniu, czy podejrzanej aktywności.

Ministerstwo podkreśla, że to ochrona, nie inwigilacja. Choć faktycznie, niektórzy użytkownicy mogą poczuć, że państwo wie o ich logowaniach trochę za dużo.

mObywatel przejmuje kontrolę. Profil Zaufany stanie się tylko jego częścią

Od 2026 roku aplikacja mObywatel stanie się nie tylko cyfrowym portfelem dokumentów, ale też centrum zarządzania powiadomieniami i logowaniem do e-usług. To element większego planu Ministerstwa Cyfryzacji – połączenia wszystkich narzędzi w jeden system. W przyszłości logowanie przez mObywatela zastąpi osobne konta w ePUAP, CEIDG, ZUS czy NFZ.

Jak mówi jeden z urzędników resortu, „Profil Zaufany ma stać się funkcją w mObywatelu, a nie oddzielnym bytem”. To oznacza, że w ciągu kilku lat zniknie potrzeba pamiętania loginów i haseł do dziesiątek portali administracji.

Zalogujesz się inaczej niż dziś. Oto, co się zmieni po 12 stycznia 2026 (tabela)

Poniżej przedstawiamy zwięzłe podsumowanie zmian, które wejdą w życie 12 stycznia 2026 roku.

Obszar Jak jest teraz Jak będzie od 2026 Uwierzytelnianie Logowanie przez bank, login, hasło Logowanie również przeze-dowód (profil osobisty)– obowiązkowo Powiadomienia Tylko e-mail E-mail lubaplikacja mObywatel– wybór użytkownika Bezpieczeństwo Można zrezygnować z powiadomień Nie można wyłączyć komunikatów o bezpieczeństwie Ustawienia konta Zmiana przez infolinię lub urząd Samodzielnie w systemie Profilu Zaufanego Wejście w życie — 12 stycznia 2026 r.

Dlaczego każdy użytkownik Profilu Zaufanego odczuje te zmiany

To nie jest tylko zmiana techniczna. To moment, w którym państwo mówi: „przechodzimy w pełni na cyfrową stronę”.

Jeśli masz 30, 40 czy 60 lat – niezależnie od tego, czy korzystasz z mObywatela, czy tylko z Profilu Zaufanego, ta zmiana Cię obejmie.

To także pierwszy krok do pełnej integracji usług publicznych z Twoim smartfonem. W praktyce – mniej logowań, mniej haseł, więcej automatyzacji. Ale też większa odpowiedzialność: aplikacja mObywatel stanie się bramą do wszystkiego – od recepty po wniosek o dowód osobisty.

Czy musisz coś zrobić już teraz, żeby nie stracić dostępu do Profilu Zaufanego?

Na razie nie. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani odświeżać konta. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że system sam przekształci istniejące konta w nowy model.

Jedyne, co warto zrobić, to sprawdzić ważność e-dowodu (czy ma warstwę elektroniczną) i zaktualizować aplikację mObywatel. W styczniu 2026 r. po pierwszym logowaniu użytkownik zobaczy komunikat z prośbą o wybór sposobu otrzymywania powiadomień – mail, aplikacja, albo oba. To wszystko. Reszta odbędzie się automatycznie.

Profil Zaufany i mObywatel łączą się w jeden system. Co to oznacza dla użytkowników?

Kiedy pięć lat temu rząd uruchamiał aplikację mObywatel, mało kto przypuszczał, że stanie się ona centralnym narzędziem państwowej cyfryzacji. W nowym rozporządzeniu widać jasno – Profil Zaufany przestaje być osobnym systemem.

To nie tylko zmiana techniczna, ale symboliczna. Państwo zaczyna funkcjonować tak, jak firmy technologiczne – jedna aplikacja, jedno logowanie, wiele usług. Eksperci zwracają uwagę, że to także test zaufania do administracji. Bo od momentu wdrożenia każda próba zalogowania, każda zmiana danych – będzie odnotowana i zabezpieczona cyfrowo.

Nowe zasady logowania już od 12 stycznia 2026. Bez okresu przejściowego

Wszystko ruszy 12 stycznia 2026 r. – w jednym dniu. Tego dnia zostaną uruchomione nowe funkcjonalności systemu Profilu Zaufanego i aplikacji mObywatel.

Nie będzie okresu przejściowego. Dla większości użytkowników zmiana przebiegnie automatycznie, bo aplikacja pobierze aktualizację i powiąże się z kontem PZ. Jedynie w pierwszych dniach mogą pojawić się chwilowe przeciążenia – podobnie jak w momencie uruchomienia e-Recepty czy bonu turystycznego.

Bezpieczeństwo czy ryzyko? Eksperci o nowych zasadach Profilu Zaufanego

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa mówią o „mieszanych uczuciach”. Z jednej strony – obowiązkowe logowanie przez e-dowód faktycznie utrudni przejęcie konta przez oszustów. Z drugiej – koncentracja wszystkiego w jednej aplikacji tworzy „jedno źródło prawdy”, które w razie włamania może stanowić gigantyczne zagrożenie.

Dlatego kluczowe będzie, jak system poradzi sobie z nadzorem nad danymi i czy użytkownik rzeczywiście zachowa kontrolę nad swoim cyfrowym profilem.

Polska tworzy cyfrową tożsamość obywateli. Profil Zaufany to dopiero początek

Nowe rozporządzenie to nie przypadek – wpisuje się w strategię państwa, która zakłada wprowadzenie tzw. Polskiego ID cyfrowego. To system, który w przyszłości ma całkowicie zastąpić dowody osobiste i loginy do urzędów.

Profil Zaufany + mObywatel + e-dowód to właśnie zalążek tego modelu. Aplikacja stanie się czymś więcej niż cyfrowym portfelem – będzie pełnoprawnym kluczem do świata e-administracji.

Po Profilu Zaufanym przyjdą kolejne zmiany. Co jeszcze szykuje rząd?

Ministerstwo nie ukrywa, że to dopiero początek. W planach są kolejne funkcje: cyfrowy podpis urzędowy, integracja z e-Płatnikiem ZUS, a nawet możliwość odbierania powiadomień o decyzjach administracyjnych bezpośrednio w aplikacji.

„Chcemy, by każdy Polak mógł załatwić 90% spraw urzędowych w mObywatelu” – powiedział niedawno sekretarz stanu w resorcie cyfryzacji, Dariusz Standerski.

