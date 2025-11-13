Kiedy można wyciąć sosnę z działki bez zezwolenia? Wyjątki od obowiązku zgłoszenia

Nie na wszystkie wycinki drzew na działce trzeba mieć zezwolenie. Kluczowe znaczenie mają gatunek drzewa oraz obwód jego pnia, który mierzy się na wysokości około 5 cm nad ziemią. To właśnie te dwa czynniki przesądzają o tym, czy wystarczy samo zgłoszenie, czy też wymagane będzie formalne pozwolenie z urzędu.

Wycinka drzewa na działce bez zezwolenia w 2025 r.

Art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j.) wskazuje, kiedy niepotrzebne jest zezwolenie na wycinkę drzewa z działki. Zgodnie z nim zezwolenie nie jest potrzebne, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zatem w przypadku sosny zezwolenie nie będzie potrzebne, jeśli jej obwód nie przekracza 50 cm. Nie oznacza to jednak, że usunięcie drzewa z nieruchomości nie będzie wiązało się z jakimikolwiek formalnościami. Trzeba zgłosić zamiar wycinki sosny na działce we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Następnie po upływie 14 dni od oględzin (w ciągu 21 dni od zgłoszenia) można przystąpić do usunięcia sosny z działki, jeśli urząd nie zgłosił sprzeciwu.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycinkę sosny z działki w 2025 roku?

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli obwód drzewa jest większy niż 50 cm. Wówczas trzeba uzyskać zezwolenie na usunięcie sosny z działki. Aby uzyskać ten dokument, należy złożyć wniosek do urzędu miasta lub gminy, a jeśli dotyczy on wycinki drzewa z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, składa się go do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Wycinka sosny na działce – jaka opłata za usunięcie drzewa?

Opłatę za wycinkę sosny na działce urząd gminy ustali, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, która zależy od dwóch kwestii. Pierwszym jest gatunek drzewa, a drugim - obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Jeśli ten drugi wynosi do 100 cm, opłata wynosi 25 zł, a powyżej 100 cm – 30 zł.