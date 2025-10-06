Nowy podział ferii zimowych – tylko trzy tury

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026 w szkołach na obszarze poszczególnych województw. Jak można zauważyć, zmniejszono liczbę tur z czterech do trzech.

Kiedy wolne w poszczególnych województwach?

Ferie szkolne 2026 rozpoczną się w Polsce 19 stycznia, a zakończą 1 marca. Na kiedy można zaplanować urlop w poszczególnych województwach?

19 stycznia - 1 lutego 2026 r. : mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 2 lutego - 15 lutego 2026 r. : dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie, 16 lutego - 1 marca 2026 r.: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

System rotacyjny ferii pozostaje bez zmian

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że system w dalszym ciągu jest rotacyjny. Oznacza to, że województwa, które w roku 2026 będą korzystały z ferii w szkołach jako ostatnie, w kolejnym roku rozpoczną je jako pierwsze, i tak dalej w następnych latach.