Wysokość emerytury z ZUS dla osoby w wieku 60 lat, która ma 40 lat stażu pracy

Polski system emerytalny wymaga spełnienia dwóch warunków do nabycia pełnego prawa do emerytury: osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego, który gwarantuje otrzymanie świadczenia w minimalnej wysokości, obecnie wynoszącej 1871,92 zł brutto. Minimalny staż pracy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoba w wieku 60 lat z 40-letnim stażem pracy zdecydowanie spełnia ten drugi warunek.

Mimo to, rzeczywista wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie ilorazu zgromadzonego kapitału emerytalnego i statystycznej wartości średniego dalszego trwania życia, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W związku z tym, kluczowym czynnikiem decydującym o kwocie emerytury jest zgromadzony kapitał, na który składają się zwaloryzowane składki na ubezpieczenie, zwaloryzowany kapitał początkowy (dla osób pracujących przed 1999 rokiem) oraz środki zgromadzone na subkoncie w ZUS.

Dwie waloryzacje emerytur

Wysokość świadczeń jest corocznie korygowana przez dwie waloryzacje: marcową, która podnosi już wypłacane emerytury na podstawie wskaźnik inflacji i wzrostu płac, oraz czerwcową, która aktualizuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych, wpływając bezpośrednio na wyliczenie przyszłego świadczenia.

Ile zatem będzie wynosić emerytura dla 60-letniej osoby z 40-letnim stażem pracy?

Choć 40 lat pracy sugeruje wysoką emeryturę, w praktyce kwota świadczenia jest silnie skorelowana z poziomem zarobków, a co za tym idzie, z wysokością odprowadzanych składek. Osoby, które przez cały 40-letni okres pracy otrzymywały minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na świadczenie niewiele wyższe od emerytury minimalnej, oscylujące w granicach 1900–2000 zł brutto. Natomiast ci, którzy przez 40 lat zarabiali na poziomie średniej krajowej lub wyższym, zgromadzili proporcjonalnie znacznie większy kapitał, co przekłada się na znacznie wyższe świadczenie, które może wynieść nawet około 6600 zł brutto. Podsumowując, chociaż 40 lat stażu pracy zapewnia prawo do świadczenia minimalnego, to poziom zarobków i odprowadzanych składek przez ten czas jest głównym czynnikiem determinującym ostateczną wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.