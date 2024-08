Do 26 sierpnia gminy i powiaty mogą się ubiegać o pieniądze na zapewnienie usług asystencji dla niepełnosprawnych mieszkańców. Przysługująca w jej ramach pomoc asystenta będzie wynosić od 360 do 840 godzin w ciągu roku dla jednej osoby.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uruchomiło nabór wniosków w ramach przyszłorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Przewiduje on, że gminy i powiaty mogą uzyskać dotację na zatrudnienie w 2025 r. asystentów dla dwóch grup osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Pierwszą z nich stanowią dzieci od 2. do 16. roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami analogicznymi do tych, które są wymagane do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Z kolei druga grupa to osoby, które skończyły 16 lat i mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź z nim równoważne (wydane np. przez ZUS lub KRUS).

Zgodnie z zasadami programu usługa asystencji polega na wspieraniu osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia, w tym na udzielaniu pomocy w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania oraz podejmowaniu różnego rodzaju aktywności. Jednocześnie jego reguły określają limit godzin świadczenia asystencji dla osoby nią objętej. Podobnie jak w tym roku również w 2025 r. będzie to: 840, 720, 480 i 360 godzin w roku w zależności od poziomu dysfunkcji zdrowotnej. Bez zmian pozostanie też kwota wynagrodzenia dla asystenta, którą będzie można pokryć z dotacji – będzie to nie więcej niż 50 zł brutto za godzinę realizacji usługi asystencji. Wzorem poprzednich lat z uzyskanych środków gmina lub powiat będą też mogły sfinansować koszt zakupu biletów komunikacji publicznej oraz ubezpieczenia OC.

Ponadto po raz kolejny składanie wniosków o pieniądze z programu będzie się odbywać za pośrednictwem specjalnego Generatora Funduszu Solidarnościowego. Wzór druku, który będą za jego pomocą wysyłać do właściwego urzędu wojewódzkiego, jest wskazany w załączniku nr 1 do ogłoszenia o programie. Wyznaczony przez MRPiPS termin na składanie wniosków upłynie 26 sierpnia br., a wojewodowie będą mieli czas na ich weryfikację i przekazanie do resortu tych, które zakwalifikują do uzyskania dotacji, do 13 września. Ostateczną decyzję w sprawie wykazu samorządów, które otrzymają pieniądze, MRPiPS podejmie w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym będzie dysponował listami od wszystkich wojewodów.

Co istotne, w 2025 r. zostanie zwiększona pula środków, jaką resort przeznaczy na program. O ile w tym roku na ten cel było zarezerwowanych 505 mln zł, o tyle na przyszły rok będzie to 800 mln zł. Ten wzrost jest związany z tym, że z jednej strony z roku na rok przybywa samorządów, które zgłaszają się do programu, a z drugiej – z potrzebą zachowania ciągłości usługi asystencji w tych gminach i powiatach, które już ją zapewniają dzięki uzyskanej w poprzednich latach dotacji. MRPiPS szacuje, że wspomniana kwota pozwoli na objęcie wsparciem asystentów ok. 20 tys. osób niepełnosprawnych.©℗