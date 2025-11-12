Zmiana, nad którą pracuje rząd, ma jeden cel – skrót do pomocy tam, gdzie liczy się czas i zdrowie. W praktyce oznacza to, że coraz więcej osób będzie mogło trafić do lekarza, specjalisty czy szpitala bez długiego oczekiwania w kolejce.

NFZ. Na czym polega prawo do wizyty u lekarza „poza kolejnością”?

Prawo do leczenia „poza kolejnością” oznacza, że pacjent uprawniony nie jest umieszczany na standardowej liście oczekujących i ma pierwszeństwo przy rejestracji do świadczeń zdrowotnych – w POZ, AOS lub w szpitalu. Zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawca udziela takich świadczeń w dniu zgłoszenia lub, gdy to niemożliwe, w terminie możliwie szybkim.

W przypadku AOS termin nie później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia dla pacjenta uprawnionego. Prawo to obejmuje m.in.: świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, hospitalizację oraz – w aptekach – usługi farmaceutyczne.

W praktyce oznacza to m.in.:

przy rejestracji do poradni specjalistycznej nie musisz być wpisany na zwykłą listę oczekujących, jeśli spełniasz warunki;

nie musisz być wpisany na zwykłą listę oczekujących, jeśli spełniasz warunki; placówka ma obowiązek przyjąć Cię w pierwszym możliwym terminie , poza wpływem na listę oczekujących;

, poza wpływem na listę oczekujących; jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia – termin musi być ustalony jako „poza kolejnością” (czyli nie taki sam jak dla osób standardowych oczekujących).

Nowa grupa pacjentów zyska pierwszeństwo do lekarza – ważna decyzja rządu

Rząd zapowiedział kolejne rozszerzenie listy uprawnionych. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapowiedziała, że przywilej korzystania z opieki zdrowotnej bez kolejek obejmie również dzieci przysposobione. To efekt prac nad nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej i adopcji.

System musi bardziej otworzyć się na potrzeby rodzin zastępczych. Musi zapewniać wsparcie w trudnych sytuacjach i nie zostawiać opiekunów samym sobie – podkreśla Gajewska.

To nie tylko zmiana w ustawie. To gest w stronę dzieci, które często doświadczyły trudnych historii, a dziś mają szansę na bezpieczniejsze, zdrowsze dorastanie. Resort tłumaczy, że każda poprawka w tym obszarze ma realny wpływ na życie rodzin – a szybki dostęp do lekarza jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa dziecka.

Jak wygląda leczenie bez kolejki w POZ, u specjalistów i w szpitalach

Obsługa w POZ, AOS i szpitalu

W poradni POZ : osoba uprawniona zgłasza się i wskazuje swoje prawo; placówka powinna zapewnić termin możliwie szybki, poza zwykłą listą oczekujących.

: osoba uprawniona zgłasza się i wskazuje swoje prawo; placówka powinna zapewnić termin możliwie szybki, poza zwykłą listą oczekujących. W AOS (poradnia specjalistyczna): jeżeli pacjent uprawniony zgłasza się po raz pierwszy – w ciągu dnia lub maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych powinien być przyjęty.

(poradnia specjalistyczna): jeżeli pacjent uprawniony zgłasza się po raz pierwszy – w ciągu dnia lub maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych powinien być przyjęty. W szpitalu: uprawniony pacjent nie musi być wpisany na standardową listę oczekujących; placówka ma obowiązek przyjęcia go poza kolejką lub w następnym możliwym terminie.

Ograniczenia i wyjątki

Prawo nie znosi konieczności posiadania skierowania jeśli jest wymagane przez przepisy dla danego rodzaju świadczenia (np. badania diagnostyczne, rehabilitacja).

jeśli jest wymagane przez przepisy dla danego rodzaju świadczenia (np. badania diagnostyczne, rehabilitacja). Nie oznacza wizyty „od ręki” w każdej sytuacji – jeśli placówka nie może przyjąć w dniu zgłoszenia, obowiązuje alternatywny termin poza kolejnością.

– jeśli placówka nie może przyjąć w dniu zgłoszenia, obowiązuje alternatywny termin poza kolejnością. Nowe grupy (jak dzieci przysposobione) mogą wymagać wejścia w życie odpowiedniej ustawy i publikacji w Dzienniku Ustaw, a więc może być okres „między” ogłoszeniem a pełną realizacją.

Uprawnienie nie jest równoznaczne z wyborem dowolnego lekarza czy placówki poza kontraktem NFZ – nadal obowiązują warunki kontraktowe i organizacyjne placówki.

Kto już teraz może leczyć się bez kolejki na NFZ – pełna lista uprawnionych 2025

Prawo do świadczeń medycznych na NFZ bez czekania w kolejce przysługuje dziś kilku grupom. To m.in.

kobiety w ciąży,

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

zasłużeni honorowi dawcy krwi i przeszczepów,

kombatanci, inwalidzi wojenni oraz weterani poszkodowani.

osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w okresie prenatalnym lub podczas porodu.

Wkrótce do tej listy mają dołączyć dzieci przysposobione – co będzie znaczącym wsparciem dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Tabela: Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością

Grupa uprawnionych Zakres przywileju Kobiety w ciąży Wizyty, badania, hospitalizacje Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności Wszystkie świadczenia finansowane przez NFZ Osoby do 18. roku życia z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub chorobą nieuleczalną Pełen zakres opieki zdrowotnej Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi / Dawcy przeszczepów Świadczenia zdrowotne i farmaceutyczne Inwalidzi wojenni, kombatanci, weterani poszkodowani Świadczenia NFZ i MON Dzieci przysposobione (projekt) Planowane rozszerzenie prawa w nowelizacji ustawy

Kolejki do lekarza. Od kiedy zmiany i jak będą wdrażane

Resort rodziny prowadzi prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej i adopcji. Zmiana zostanie wprowadzona po publikacji w Dzienniku Ustaw – wtedy dzieci przysposobione uzyskają oficjalne prawo do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

Do tego czasu obowiązują dotychczasowe przepisy, a placówki medyczne muszą nadal zapewniać pierwszeństwo osobom już uprawnionym. NFZ przypomina, że każda jednostka powinna mieć w widocznym miejscu informację o tym, kto może korzystać z wizyt i badań w trybie priorytetowym.

Ważne Jeśli przychodnia lub szpital odmawia przyjęcia w trybie „poza kolejnością”, pacjent może zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta lub do oddziału NFZ.

Podstawa prawna i dokumenty