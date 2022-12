Pierwotna wersja projektu ustawy – o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych – zakładała, że obwody te wzrosną o 20 cm. Pomysł ten jednak został skrytykowany przez organizacje ekologiczne . Obawiają się one, że po wejściu w życie zmian, które ułatwią wyrąb drzew, zacznie się masowa ich wycinka, np. w celu pozyskania drewna na opał. Parlamentarzyści zdecydowali się więc na kompromisowe rozwiązanie. Obwody wzrosną, ale tylko o 10 cm. Oznacza to, że trzeba będzie zgłaszać do gminy planowane do usunięcia drzewa przekraczające odpowiednio: 90 cm, 75 cm i 60 cm – w zależności od ich gatunku.