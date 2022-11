Od nowego roku łatwiej będzie można wyciąć drzewo z własnej posesji. Wszystko za sprawą poselskiego projektu, który pozwala karczować nawet większe niż do tej pory drzewa – bez zgłoszenia tego zamiaru do gminy. Poza tym, jeśli grubość pnia drzewa będzie zbyt duża, by wyciąć je bez dozoru, to zgłoszenia wycinki nie trzeba będzie zanosić osobiście. Będzie można to zrobić online. Przepisy skrócą również termin, w którym gmina może wnieść ewentualny sprzeciw na usunięcie drzewa.