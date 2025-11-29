Dwie cyfrowe nowości w jednej aplikacji to kolejny krok w stronę pełnej digitalizacji zawodowych dokumentów w Polsce. A to dopiero początek listy zawodów, które mObywatel ma obsłużyć w najbliższych miesiącach. Dla wielu użytkowników to nie tylko wygoda, ale i mała rewolucja – nauczyciele otrzymają dokument z automatu, a biegli rewidenci mogą potwierdzać uprawnienia jednym QR-kodem. Pytanie, jak wygląda to w praktyce i czy papierowe legitymacje naprawdę przestaną być potrzebne?

Cyfrowa legitymacja nauczyciela w mObywatelu od 30 listopada. Kto dostanie ją automatycznie?

Elektroniczna legitymacja nauczyciela, tzw. mLegitymacja, trafi do aplikacji mObywatel do 14 dni od nawiązania stosunku pracy. To oznacza, że nowo zatrudnieni nauczyciele nie muszą składać żadnego wniosku – system pobierze dane sam.

Dla tych, którzy już pracują, obowiązuje specjalny harmonogram:

30 listopada 2025 r. – start

do 15 grudnia 2025 r. – wszyscy zatrudnieni w tym dniu mają otrzymać dokument

– wszyscy zatrudnieni w tym dniu mają otrzymać dokument, wyjątkiem będą osoby, którym w tym czasie wygasa umowa.

Dane do mLegitymacji trafią z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w tym imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu i dane szkoły. Zdjęcie zostanie pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych, więc nie trzeba przesyłać nowej fotografii.

Co zmieni cyfrowa legitymacja w pracy nauczycieli?

Bo w polskim systemie pracuje ok. 707,6 tys. nauczycieli, a cyfryzacja ich głównego dokumentu zawodowego oznacza realne ułatwienie kontroli, zniwelowanie problemu zgubionych plastików i przede wszystkim – dostępność w telefonie, nawet offline.

Cyfrowa legitymacja biegłego rewidenta już w mObywatelu. Działa także bez internetu

Druga nowość to dokument dla osób wpisanych do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Cyfrowa legitymacja potwierdza uprawnienia w takim samym zakresie jak plastikowa karta. Można ją okazać:

podczas kontroli,

w kontaktach z instytucjami,

przy obsłudze klientów firm audytorskich.

Wystarczy mieć mDowód w aplikacji i przejść krótką weryfikację. Jeśli nam się to uda, możemy w pełni korzystać z nowej funkcji w mObywatelu.

Co daje cyfrowa legitymacja biegłego rewidenta? Najważniejsze korzyści

nie trzeba nosić wersji papierowej,

można potwierdzić autentyczność dokumentu kodem QR ,

, legitymacja działa offline ,

, w razie utraty uprawnień dokument samoczynnie zostanie unieważniony.

Jak dodać nową legitymację w mObywatelu? Prosta instrukcja krok po kroku

Proces wygląda identycznie dla obu nowych dokumentów – intuicyjnie i bez papierologii.

Otwórz aplikację mObywatel. Wejdź w sekcję „Dokumenty”. Kliknij „Dodaj”. Wybierz odpowiednią legitymację: „Legitymacja nauczyciela” (od 30.11), „Legitymacja biegłego rewidenta” (już dostępna). Zatwierdź weryfikację danych.

Po chwili dokument pojawi się w aplikacji.

Papierowe legitymacje nauczycieli też się zmieniają. Co dokładnie od 30 listopada?

Choć cyfrowa wersja wchodzi do powszechnego użytku, plastikowe legitymacje nie znikają od razu. MEN podkreśla, że:

dokumenty kartowe będą nadal wydawane na wniosek nauczyciela ,

, zachowują ważność do końca okresu, na jaki je wydano,

procedury zwrotu i unieważnienia nie zmieniają się,

na rewersie pojawi się nowy opis: „Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the school”.

Cyfrowa vs papierowa legitymacja nauczyciela. Najważniejsze różnice

Poniższa tabela zbiera najważniejsze różnice i podobieństwa.

Tabela: e-legitymacja vs tradycyjna karta

Element mLegitymacja (cyfrowa) Legitymacja plastikowa Wydanie automatycznie na wniosek nauczyciela Czas wydania do 14 dni od zatrudnienia zależny od szkoły Dostępność telefon, także offline karta fizyczna Źródło danych SIO + Rejestr Dowodów Osobistych dokumentacja szkoły Ważność do unieważnienia / końca zatrudnienia do końca terminu ważności Zmiany od 30.11 nowy wzór nowy opis na rewersie

Kto najbardziej skorzysta na nowej funkcji mObywatela?

Zmiana jest szczególnie odczuwalna dla osób pracujących w kilku szkołach lub często okazujących dokument podczas czynności zawodowych. Szkoły zaoszczędzą czas na drukowaniu kart, a nauczyciele nie będą musieli prosić o duplikaty. W przypadku biegłych rewidentów korzyści są jeszcze bardziej praktyczne – weryfikacja QR eliminuje ryzyko posługiwania się nieaktualnym dokumentem.

Te zawody mają już cyfrowe legitymacje w mObywatelu. Lista rośnie z miesiąca na miesiąc

Coraz więcej zawodów otrzymuje dostępy do cyfrowych dokumentów. Dotyczy to:

komorników,

adwokatów,

doradców podatkowych,

ratowników TOPR,

posłów i senatorów,

lekarzy, pielęgniarek, położnych.

To pokazuje kierunek: pełna cyfryzacja uprawnień zawodowych.

Najczęstsze pytania o nową funkcję w mObywatelu

Czy nauczyciel musi składać wniosek o mLegitymację? Nie. Dokument pojawi się automatycznie w ciągu 14 dni od zatrudnienia. Czy cyfrowa legitymacja nauczyciela działa offline? Tak – podobnie jak inne dokumenty w mObywatelu. Czy legitymacja biegłego rewidenta zastępuje plastikową? Tak, ma taką samą moc prawną jak tradycyjna. Czy mogę korzystać z legitymacji biegłego rewidenta bez internetu? Tak, ale nie potwierdzisz jej QR-kodem bez połączenia.

