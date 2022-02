osobiste stawiennictwo

Najobszerniejsza regulacja dotycząca wezwań na gruncie ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2052; dalej: k.p.a.) dotyczy wezwania osób do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań – o ile jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych. Zgodnie z art. 50 k.p.a. organ administracji publicznej: