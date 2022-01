Chodzi o zadania wynikające z wdrożenia tzw. dyrektywy SUP (single use plastic), które przewiduje projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Jest on obecnie konsultowany. Projekt zakłada, że prowadzący sklepy i hurtownie, restauracje i bary będą musieli pobrać od klienta opłatę za jednorazowe opakowanie z tworzywa sztucznego (np. za kubeczki do kawy). Opłatę będą też ponosić przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty jednorazowego użytku (m.in. słomki, patyczki). Pieniądze mają trafiać na konto bankowe marszałka województwa, a następnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autorzy projektu oszacowali, że rocznie będzie to ok. 44 mln zł. Na pokrycie kosztów obsługi urząd może zatrzymać 1 proc. z wniesionych opłat.