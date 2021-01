Przypomnijmy, że opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Nowelizacja z 21 grudnia 2020 r. pozostawiła w art. 31zzca specustawy o COVID-19 zastrzeżenie, że przewidzenie w tym przepisie ulgi mogą dotyczyć tylko tych przedsiębiorców, którzy mają koncesję na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu zakupu. Ustawodawcy chodziło zatem głównie o branżę gastronomiczną. Delegacja nie odnosi się do przedsiębiorców, którzy sprzedają poza miejscem zakupu, czyli np. sklepów monopolowych.