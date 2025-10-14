Dzisiaj Rada Ministrów podjęła stanowisko w sprawie dwóch poselskich projektów:

- ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 350).

- ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (druk nr 729).

Zakaz używania petard. Z wyłączeniem 31 grudnia i 1 stycznia

W przypadku pierwszego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa posłów Lewicy, który do Sejmu wpłynął jeszcze w styczniu br., Rada Ministrów popiera go, ale z zastrzeżeniami.

Przypomnijmy, poselski projekt ustawy zakłada umożliwienie gminom ograniczenia wykorzystywania fajerwerków i petard, w trosce o poszanowanie zwierząt. Chodzi o to, aby zapobiegać narażaniu ich na cierpienie i stres, a nawet utratę zdrowia lub życia. Samorządy będą mogły wprowadzać zakaz stosowania wyrobów pirotechnicznych, z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia.

Poselski projekt ustawy dotyczy fajerwerków i petard klasy F1 oraz F2, które charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz poziomem hałasu. Wyroby te są przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.

Zdaniem rządu, w dalszych pracach parlamentarnych należy wziąć pod uwagę interesy firm, które działają w branży pirotechnicznej, aby zmniejszyć negatywne skutki wprowadzanych ograniczeń i zakazów. „Chodzi także o przeanalizowanie możliwości wydłużenia wejścia w życie proponowanych przepisów, aby zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na dostosowanie się” – wskazuje rząd w uzasadnieniu.

W ocenie Rady Ministrów, w projekcie należy również m.in. wskazać, że wprowadzane zakazy powinny być ograniczone np. czasowo lub terytorialnie i tym samym nie powinny ustanawiać całkowitego zakazu wykorzystywania wyrobów pirotechnicznych (klasy F1 i F2).

Zakaz używania petard. Trzeba uwzględnić interes firm

W przypadku drugiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, autorstwa posłów Polski 2050 – Trzecia Droga, który wpłynął do Sejmu w czerwcu br., Rada Ministrów również go popiera z zastrzeżeniami. Przypomnijmy, projekt także przewiduje wprowadzenie zakazu używania niektórych fajerwerków i petard (klasa F3). Celem jest przeciwdziałanie narażaniu zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących na cierpienie oraz stres, a także utratę zdrowia lub życia. Gminy będą mogły wprowadzać wyjątki od zakazu stosowania wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia oraz 1 stycznia.

Poselski projekt ustawy dotyczy fajerwerków i petard klasy F3, które charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu. Wyroby te są przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach, na zewnątrz budynków.

Ponownie Rada Ministrów podnosi, że w dalszych pracach nad projektem należy wziąć pod uwagę interesy firm, które działają w branży pirotechnicznej, aby zmniejszyć negatywne skutki wprowadzanych ograniczeń i zakazów. „Chodzi także o przeanalizowanie możliwości wydłużenia wejścia w życie proponowanych przepisów, aby zapewnić przedsiębiorcom i samorządom odpowiedni czas na dostosowanie się” – ponownie czytamy w uzasadnieniu drugiego stanowiska.