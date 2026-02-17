Gminne becikowe elementem polityki prorodzinnej
Włodarze podkreślają, że gminne becikowe to dodatek do innych działań. – Gminny żłobek, przedszkole i szkoła to fundament, który zapobiega migracji młodych ludzi i zatrzymuje ich w gminie – nie ma wątpliwości Piotr Świderski, burmistrz gminy Różan (woj. mazowieckie), w której rodzice otrzymują 2 tys. zł becikowego na każde dziecko. Z kolei Kołobrzeg nie tylko podnosi świadczenie, lecz także zmienia zasady jego przyznawania w taki sposób, aby premiować rodzenie kolejnych pociech.©℗
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję