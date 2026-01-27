Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Monice Hornej-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). W swoim wystąpieniu skierowanym do resortu pytała o stan prac nad nowelizacją ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.). Szczególne zainteresowanie RPD budzi zmiana, która ma dotyczyć art. 112[1] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.io.). Chodzi o to, aby rodzic zastępczy, pod którego pieczą znajduje się niepełnosprawne dziecko, mógł w jego imieniu składać wniosek do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o wydanie dla niego orzeczenia o niepełnosprawności. Teraz nie jest to możliwe, jeśli sąd nie ustanowił rodzica zastępczego jednocześnie jego opiekunem prawnym.
Prace nad projektem ustawy wciąż trwają
MRPiPS wskazuje, że prace nad projektem nowelizacji ustawy, który w grudniu 2025 r. został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, jeszcze trwają, a przewidywany termin, w którym ma on trafić do konsultacji zewnętrznych i uzgodnień, to luty lub marzec br. Potwierdziło przy tym, że jego elementem będzie zmiana art. 112 [1] k.r.io., która jest przygotowywana w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości i komisją kodyfikacyjną prawa rodzinnego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję