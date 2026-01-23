W ustawie budżetowej na 2026 r. przewidziano, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 proc. Zgodnie z przepisami podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.
Podwyżki dla urzędników jednostek budżetowych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło tabele z podwyżkami w kilkunastu jednostkach budżetowych. Podwyżki dla urzędników objęły zarówno minimalne, jak i maksymalne stawki.
Szczegółowy zakres zmian dotyczy tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla:
1) pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) – tabela I:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 3470 zł do 3600 zł (tj. 4 proc.),
- w XXI kategorii zaszeregowania z 8270 zł do 8600 zł (tj. proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 4800 zł do 5100 zł (tj. proc.),
- w XXI kategorii zaszeregowania z 12000 zł do 12600 zł (tj. 5 proc.)
2) pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (GBPiZS) – tabela II:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 3800 zł do 4000 zł (tj. 5 proc.),
- w XVIII kategorii zaszeregowania z 4650 zł do 4850 zł (tj. 4 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 4670 zł do 4810 zł (tj. 3 proc.),
- w XVIII kategorii zaszeregowania z 9200 zł do 9400 zł (tj. 2 proc.),
3) pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – tabela III pozostaje bez zmian;
4) pracowników Centrum Informatyczne Edukacji – tabela IV:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4850 zł (tj. 3 proc.),
- w XII kategorii zaszeregowania z 7000 zł do 8000 zł (tj. 14 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 6000 zł do 6500 zł (tj. 8 proc.),
- w XII kategorii zaszeregowania z 24000 do 25000 (tj. 4 proc.),
5) pracowników Centrum Projektów Europejskich (CPE) – tabela V:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4850 zł (tj. 3 proc.),
- w X kategorii zaszeregowania z 9340 zł do 9620 zł (tj. 3 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 6090 zł do 6280 zł (tj. 3 proc.),
- w X kategorii zaszeregowania z 16590 zł do 17090 zł (tj. 3 proc.)
6) pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – tabela VI:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 3200 zł do 3300 zł (tj. 3 proc.),
- w XVII kategorii zaszeregowania z 8270 zł do 8440 zł (tj. 2 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 7600 zł do 8100 zł (tj. 6 proc.),
- w XVII kategorii zaszeregowania z 14300 zł do 14800 zł (tj. 3 proc.)
7) pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) – tabela VII:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego:
- wzrastają w I kategorii zaszeregowania z 3800 zł do 4806 zł (tj. 21 proc.),
- od XII do XV kategorii zaszeregowania pozostają bez zmian,
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego:
- od I do XI kategorii zaszeregowania pozostają bez zmian,
- wzrastają w XV kategorii zaszeregowania z 25400 zł do 26160 zł (tj. 3 proc.)
8) pracowników Instytutu Finansów – tabela VIII pozostaje bez zmian;
9) pracowników Krajowej Szkoły Skarbowości – tabela IX:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 4300 zł do 4430 zł (tj. 3 proc.),
- w XVI kategorii zaszeregowania z 7500 zł do 7730 zł (tj. 3 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 5530 zł do 5700 zł (tj. 3 proc.),
- w XVI kategorii zaszeregowania z 17350 zł do 17870 zł (tj. 3 proc.)
10) pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej – tabela X:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4850 zł (tj. 3 proc.),
- w XIX kategorii zaszeregowania z 9000 zł do 9500 zł (tj. 5 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 5500 zł do 5600 zł (tj. 2 proc.),
- w XIX kategorii zaszeregowania z 18000 zł do 18500 zł (tj. 3 proc.)
11) pracowników Centralnego Azylu dla Zwierząt – tabela XI:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego:
- wzrastają w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4900 zł (tj. 4 proc.),
- od II do VIII kategorii zaszeregowania pozostają bez zmian,
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 6700 zł do 6900 zł (tj. 3 proc.),
- w XV kategorii zaszeregowania z 12900 zł do 13300 zł (tj. 3 proc.)
12) pracowników Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego – tabela XII:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 1790 zł do 2000 zł (tj. 10 proc.),
- w XIX kategorii zaszeregowania z 8390 zł do 8550 zł (tj. 2 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4900 zł (tj. 4 proc.),
- w XIX kategorii zaszeregowania z 13000 zł do 14000 zł (tj. 7 proc.)
13) pozostałych pracowników (w tym pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego) – tabela XIII:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 2630 zł do 2710 zł (tj. 3 proc.),
- w XIX kategorii zaszeregowania z 5200 zł do 5360 zł (tj. 3 proc.),
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
- w I kategorii zaszeregowania z 5700 zł do 5900 zł (tj. 3 proc.),
- w XIX kategorii zaszeregowania z 13000 zł do 13400 zł (tj. 3 proc.),
Podniesienie maksymalnych stawek wynagrodzenia to nie zawsze podwyżka
Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie powoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników. Daje jednak taką możliwość pracodawcy. Podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2026 r.
"Proponowane zmiany pozwolą pracodawcy będącemu jednostką budżetową na kształtowanie wynagrodzenia poszczególnych pracowników w taki sposób, aby gwarantowało kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę" – podkreśla resort rodziny.
Podstawa prawna
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych