6) pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – tabela VI:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 3200 zł do 3300 zł (tj. 3 proc.),

- w XVII kategorii zaszeregowania z 8270 zł do 8440 zł (tj. 2 proc.),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 7600 zł do 8100 zł (tj. 6 proc.),

- w XVII kategorii zaszeregowania z 14300 zł do 14800 zł (tj. 3 proc.)

7) pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) – tabela VII:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego:

- wzrastają w I kategorii zaszeregowania z 3800 zł do 4806 zł (tj. 21 proc.),

- od XII do XV kategorii zaszeregowania pozostają bez zmian,

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego:

- od I do XI kategorii zaszeregowania pozostają bez zmian,

- wzrastają w XV kategorii zaszeregowania z 25400 zł do 26160 zł (tj. 3 proc.)

8) pracowników Instytutu Finansów – tabela VIII pozostaje bez zmian;

9) pracowników Krajowej Szkoły Skarbowości – tabela IX:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 4300 zł do 4430 zł (tj. 3 proc.),

- w XVI kategorii zaszeregowania z 7500 zł do 7730 zł (tj. 3 proc.),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 5530 zł do 5700 zł (tj. 3 proc.),

- w XVI kategorii zaszeregowania z 17350 zł do 17870 zł (tj. 3 proc.)

10) pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej – tabela X:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4850 zł (tj. 3 proc.),

- w XIX kategorii zaszeregowania z 9000 zł do 9500 zł (tj. 5 proc.),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 5500 zł do 5600 zł (tj. 2 proc.),

- w XIX kategorii zaszeregowania z 18000 zł do 18500 zł (tj. 3 proc.)

11) pracowników Centralnego Azylu dla Zwierząt – tabela XI:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego:

- wzrastają w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4900 zł (tj. 4 proc.),

- od II do VIII kategorii zaszeregowania pozostają bez zmian,

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 6700 zł do 6900 zł (tj. 3 proc.),

- w XV kategorii zaszeregowania z 12900 zł do 13300 zł (tj. 3 proc.)

12) pracowników Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego – tabela XII:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 1790 zł do 2000 zł (tj. 10 proc.),

- w XIX kategorii zaszeregowania z 8390 zł do 8550 zł (tj. 2 proc.),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 4700 zł do 4900 zł (tj. 4 proc.),

- w XIX kategorii zaszeregowania z 13000 zł do 14000 zł (tj. 7 proc.)

13) pozostałych pracowników (w tym pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego) – tabela XIII:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 2630 zł do 2710 zł (tj. 3 proc.),

- w XIX kategorii zaszeregowania z 5200 zł do 5360 zł (tj. 3 proc.),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:

- w I kategorii zaszeregowania z 5700 zł do 5900 zł (tj. 3 proc.),

- w XIX kategorii zaszeregowania z 13000 zł do 13400 zł (tj. 3 proc.),