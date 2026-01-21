Taka zmiana znajdzie się w projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ten akt prawny ma być dostosowany do zmian, jakie wprowadziła ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 1301). Zgodnie z jej przepisami obywatele państw trzecich będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze 800+ oraz świadczenie 300+ z programu „Dobry start”, jeśli będą spełniać określone przepisami wymogi dotyczące ich aktywności zawodowej w Polsce.

Z uwagi na to, że świadczenie 300+ jest przyznawane na podstawie przepisów rozporządzenia, potrzebna jest jego modyfikacja. Dodane zostaną do niego regulacje zakładające, że wsparcie z programu „Dobry start” będzie przysługiwać cudzoziemcom, którzy będą aktywni zawodowo w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną. Rozporządzenie będzie odwoływać się w tym zakresie do definicji aktywności zawodowej, która została zawarta w przepisach ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576 ze zm.) i z przewidzianymi od niej wyjątkami. To oznacza, że nowy wymóg nie będzie obowiązywał w sytuacji, gdy m.in. dziecko cudzoziemca ma polskie obywatelstwo lub jest niepełnosprawne. Nowe przepisy obejmujące obcokrajowców będą po raz pierwszy zastosowane przy składaniu wniosków o świadczenie 300+ na rok szkolny 2026/27, a więc od 1 lipca br.

Dodatkowe wymagania też dla uchodźców z Ukrainy

Co ciekawe, delegacja do wydania rozporządzenia w sprawie programu 300+ wynika z art. 187a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.). To właśnie ten przepis zmieniła wspomniana ustawa z 12 września 2025 r. Niedługo będzie on zmodyfikowany po raz kolejny – tym razem w ramach rządowego projektu ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawy ukraińskiej). Chodzi o to, aby przepisy wiążące prawo do 300+ z aktywnością zawodową obowiązywały również szczególną grupę cudzoziemców, jaką są wojenni uchodźcy z Ukrainy. Prawo do legalnego pobytu w Polsce nabyli oni na mocy specustawy, a wspomniany projekt ustawy przewiduje, że już po jej wygaszeniu będzie ono zachowane na podstawie przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a obywatele Ukrainy będą traktowani jako beneficjenci ochrony czasowej.