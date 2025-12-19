Przypomnijmy, że kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (JSFP), w tym ministerstw czy urzędów samorządowych, zostali zobowiązani do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. w grudniu 2022 roku– względem średniorocznego zużycia z lat 2018-2019 oraz w całym 2023 roku – w odniesieniu do roku 2022.

Co trzecia instytucja publiczna nie oszczędziła 10 proc. prądu
Bez kar od prezesa URE za zbyt małą oszczędność prądu

– Za grudzień 2022 roku osiągnięcie celu zadeklarowało 64 proc. podmiotów. Za cały 2023 rok – 66 proc. JSFP – informuje Magdalena Dąbrowska, rzecznik prasowy URE. Dodaje, że wśród tych, którzy nie osiągnęli celu, ok. 10-12 proc. stanowią podmioty, które „nie były w stanie z różnych powodów obliczyć wskaźnika oszczędności”.

Zgodnie z przepisami za nieosiągnięcie celu grozi do 20 tys. zł kary. Okazuje się jednak, że prezes URE jak na razie nie zdecydował się na taki krok w stosunku do żadnego podmiotu.

Zamieszanie wokół obowiązku oszczędzania prądu. Urzędy różnie interpretują prawo
Prawie 10 tys. postępowań ws. prądu do wszczęcia

Do tej pory prawie 3,2 tys. postępowań zakończyło się wydanymi decyzjami, ale ponad 3 tys. dotyczyło grudnia 2022 roku. W sprawach dotyczących nieosiągnięcia celu w 2023 roku prezes URE prowadził jak na razie tylko siedem postępowań.

Postępowania wszczynane są również wobec tych podmiotów, które w ogóle nie złożyły raportów (do tej pory 3,9 tys. za grudzień 2022 roku i 195 za rok 2023). Według URE powinno być ich po ok. 14,7 tys. Przesłano natomiast – 11,5 tys. za grudzień 2022 roku oraz 9 tys. – za rok 2023.

– Prezes URE nie ma uprawnień do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie potwierdzenia osiągnięcia celu redukcji zużycia energii elektrycznej. Mamy obowiązek wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec jednostek, które nie wykazały w raportach osiągnięcie tego celu. Do wszczęcia pozostało ponad 9,8 tys. postępowań – mówi Magdalena Dąbrowska.