W Polsce obowiązuje pięć podstawowych frakcji odpadów, z których każda ma przypisany swój kolor pojemnika: żółty na plastik i metal, niebieski na papier, zielony na szkło, brązowy na bioodpady oraz czarny na odpady zmieszane. Wiele gmin wprowadzi jednak nowe pojemniki. Będą do nich należały czerwone, przeznaczone na odpady, których mieszanie z innymi rodzajami odpadów może być groźne dla środowiska oraz białe, gdzie będziemy wrzucać konkretny rodzaj opakowań szklanych.

Czerwone pojemniki na śmieci, co do nich wrzucimy?

Czerwone pojemniki na odpady pełnią różne funkcje w zależności od miejsca, w którym są ustawione. W placówkach medycznych służą do wyrzucania odpadów medycznych, takich jak materiały skażone czy zużyty sprzęt jednorazowy. Natomiast czerwone kosze spotykane w przestrzeni publicznej, sklepach czy urzędach przeznaczone są głównie na elektrośmieci oraz odpady niebezpieczne, których nie wolno wrzucać do zwykłych pojemników. Coraz więcej będzie pojawiało się ich również na polskich osiedlach.

Do czerwonych pojemników można wrzucać m.in. mały sprzęt elektroniczny (telefony, ładowarki, drobne urządzenia), zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, tusze i tonery do drukarek, a także opakowania po chemikaliach czy przeterminowane leki. Dzięki prawidłowemu korzystaniu z tych pojemników niebezpieczne odpady trafiają do odpowiednich instalacji, co chroni środowisko i zdrowie ludzi.

Białe pojemniki, niektóre gminy już korzystają z nowego koloru

Kolejną nowością, jaką zobaczą przy swoich osiedlowych wysypiskach Polacy są również białe pojemniki na śmieci. W założeniu mają służyć również do wyrzucania szła, tak jak w przypadku kontenerów zielonych, jednak do białych pojemników miałoby trafiać wyłącznie szkło bezbarwne. Wtedy do zielonych pojemników wędrowałoby szkło różnokolorowe.

Jak informuje Portal Samorządowy, białe pojemniki na odpady stanęły już w kilku polskich gminach. Możliwe, że jeśli działanie to okaże się być efektywne, a zwiększona segregacja odpadów wpłynie pozytywnie na czystość, to więcej gmin zdecyduje się na wprowadzenie takiego rozwiązania.