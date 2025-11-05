Chodzi o osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Kluczowe jest wsparcie dla miast średniej wielkości, często byłych miast wojewódzkich. W Strategii Rozwoju Polski do 2035 r. MFiPR wytypował 50 takich ośrodków (wszystkich miast objętych wsparciem będzie 78). Związki rozwojowe mają pomóc w organizowaniu się miast i okolicznych samorządów, które będą motorem napędowym rozwoju na danym obszarze.

„Ustawa przedstawi ramowe rozwiązania dotyczące tworzenia i funkcjonowania związków rozwojowych, pozostawiając im prawo regulacji statutowych w zakresie szczegółowych zasad działania organów, organizacji związku rozwojowego i poszerzenia zakresu jego działania na podstawie porozumienia między tworzącymi go podmiotami” – wskazuje rząd.

Nowe narzędzie dla miast - związki rozwojowe

Polityka rozwoju na danym obszarze ma być prowadzona przez związek – we współpracy z rządem i samorządem województwa – na podstawie Karty Rozwoju. Będzie ona obejmować najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji dla miasta i jego obszaru funkcjonalnego. Związki mają kreować politykę m.in. w obszarze transportu publicznego czy adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska. Będą też wykonywać zadania, które powierzą im jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w związku. W przyszłości związki będą też włączone do wdrażania instrumentów finansowych z unijnej perspektywy po 2028 r.

Organami związku mają być: zgromadzenie – składające się z przedstawicieli JST oraz organ wykonawczy, którego nazwę, skład i sposób ukształtowania zostanie określony w statucie. „Organem kształtującym politykę rozwoju w skali działania związku będzie komitet rozwoju” – wskazuje MFiPR. Rząd ma przyjąć projekt nowych przepisów w II kw. 2026 r. ©℗