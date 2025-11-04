Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę zmieniającą Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. To w ramach tego programu samorządy - za pośrednictwem wojewodów - otrzymują finansowanie na m.in. remonty schronów czy zakup sprzętu do magazynów. Program ma być bardziej elastyczny, jeśli chodzi o przesuwanie finansowania między obszarami i liczbę sprzętu do zakupu.

"Doprecyzowano zapis dotyczący zakupów sprzętu. W programie zapisano, że podana liczba sprzętu ma charakter minimalny, a nie maksymalny. Oznacza to, że jeśli dostępne środki na to pozwolą, będzie można kupić więcej pojazdów lub innego wyposażenia bez przekraczania budżetu programu" - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

To efekt problemów z interpretacją zapisów obecnej wersji programu. Okazało się, że - aby zrealizować program - należy dokonać zakupów w skali kraju dokładnie takich, jakie były tam zapisane. Chodziło m.in. o 50 pojazdów typu pickup. Chociaż MSWiA nadal jest sceptyczne, jeśli chodzi o zakup pojazdów bezpośrednio dla gmin.

- Widzimy natomiast też możliwość doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych czy innych podmiotów ratowniczych działających na danym terenie. Natomiast kupowanie pojazdów czy urządzeń dla samych gmin nie jest zasadne. Pamiętajmy, że wszystkie zasoby w sytuacjach kryzysowych, mają być do wykorzystania nie tylko na danym terenie - mówił w wywiadzie dla DGP Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.

Inne zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Rząd doprecyzowuje też zasady opiniowania inwestycji przez MON i MSWiA. Od teraz ma być jasne, że dotyczy to inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych o wartości ponad 50 tys. zł. Rozszerzony zostanie też zakres programu.

"Zadania programu zostają rozszerzone o zapewnienie m.in. ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności i usług teleinformatycznych. Chodzi także o organizację łańcuchów dostaw artykułów pierwszej potrzeby, np. żywności, wody, środków higienicznych czy produktów leczniczych" - wskazuje rząd.

Program ma być też bardziej elastyczny dzięki możliwości przesuwania finansowania między obszarami. "Przykładowo, w 2025 roku część środków z inwestycji budowlanych może zostać przeznaczona na zakup sprzętu lub wyposażenia" - czytamy w komunikacie KPRM. Doprecyzowano też możliwość finansowania zakupu pomocy dydaktycznych i szkoleniowych, a także zadań związanych z przeciwdziałaniem dezinformacji.