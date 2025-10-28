rozwiń

Nowe przepisy na cmentarzach 2025 – czerwone pojemniki i egzekwowanie zasad segregacji

Choć przepisy o postępowaniu z elektroodpadami obowiązują od lat, dopiero w tym sezonie na wielu cmentarzach pojawiły się czerwone pojemniki na zużyte LED-y, baterie i znicze solarne. W innych miejscach zarządcy przypominają: jeśli takiego kosza nie ma, trzeba zabrać elektroodpady ze sobą i oddać w PSZOK-u – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nie chodzi tylko o porządek. Znicze elektroniczne zawierają baterie, diody LED i elementy solarne, które klasyfikowane są jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Oznacza to, że nie wolno ich wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, nawet jeśli to kosz na „zmieszane”.

Zasady segregacji zniczy LED i solarnych obowiązują od 2016 roku – co się zmienia w 2025?

Podstawą jest ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2024 poz. 573).

Zgodnie z art. 34, ZSEE nie wolno umieszczać razem z innymi odpadami, a art. 95 przewiduje za to grzywnę do 5000 zł.

Dlatego wszystkie znicze LED i solarne traktowane są jak elektrośmieci – ich nieprawidłowa utylizacja to wykroczenie.

W sytuacjach, gdy sposób pozbycia się takich odpadów powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, wchodzi w grę art. 183 kodeksu karnego. To już przestępstwo, za które grozi nawet do 10 lat więzienia.

Mandaty i grzywny na cmentarzach – za wyrzucenie znicza LED grozi nawet 5000 zł

Najłagodniejsze sankcje wynikają z art. 145 kodeksu wykroczeń – czyli zaśmiecania miejsc publicznych. Straż miejska może wtedy nałożyć mandat do 500 zł. Jeżeli jednak wrzucimy elektroodpady (np. znicz LED lub solarny) do zwykłego kosza, obowiązuje art. 95 ustawy o ZSEE – i sąd może wymierzyć grzywnę do 5000 zł.

To nie wszystko. Jeśli odpady zostaną usunięte w sposób mogący zagrozić środowisku – np. baterie pękną, a elektrolit wsiąknie w glebę – sprawca może odpowiadać z art. 183 k.k., czyli jak za przestępstwo przeciwko środowisku.

Abonament RTV 2026. Wyższe stawki, ale też większe zwolnienia. Oto szczegóły
Abonament RTV 2026. Wyższe stawki, ale też większe zwolnienia. Oto szczegóły

Zobacz również

Segregacja odpadów na cmentarzach – co wrzucać do którego pojemnika i gdzie trafi znicz LED

  • Zielony – szkło (ale nie szklane znicze w całości)
  • Niebieski – papier (bez lakieru i tłuszczu)
  • Brązowy – bioodpady (liście, kwiaty naturalne, trawa)
  • Żółty – plastiki i metale (puste doniczki, folie, wkłady bez wosku)
  • Czarny – odpady zmieszane (sztuczne kwiaty, ceramika, brudne wkłady)
  • Czerwony – baterie, LED-y i odpady elektroniczne

Uwaga:szklanego znicza nie wrzucamy w całości do szkła. Trzeba oddzielić szkło od metalu, plastiku i wkładu.

LED-y, akumulatory i panele solarne wyrzucamy wyłącznie do czerwonego pojemnika lub PSZOK-u.

Niektóre cmentarze wprowadzają dodatkowe pojemniki z etykietami „znicze” lub „wkłady”. Wtedy dalsza segregacja odbywa się po stronie zarządcy.

Nowe pojemniki na elektrośmieci w Gliwicach – przykład segregacji zniczy LED i solarnych

W październiku 2025 r. Gliwice ustawiły pierwsze pojemniki na elektroodpady na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu Lipowym. Jak wyjaśnia Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

„Do tej pory odpady trafiały do zmieszanych, a należą do grupy elektroodpadów. Segregowanie ich pozwala odzyskać surowce i bezpiecznie unieszkodliwić metale ciężkie.”

To drobna zmiana, ale realnie zmniejsza ryzyko skażenia środowiska i pomaga utrzymać porządek w miejscach pamięci.

Emerytura w mObywatelu od 2026 roku. ZUS przekaże dane o świadczeniach wybranym użytkownikom
Emerytura w mObywatelu od 2026 roku. ZUS przekaże dane o świadczeniach wybranym użytkownikom

Zobacz również

Święto Zmarłych 2025 i ekologia – dlaczego segregacja zniczy LED ma znaczenie

Dla większości Polaków 1 listopada to dzień zadumy i wspomnień. Ale w 2025 roku nabiera też ekologicznego znaczenia.

Według resortu klimatu, w okolicach Wszystkich Świętych powstaje nawet 15 tys. ton odpadów cmentarnych – od plastiku po parafinę i szkło. Wyrzucanie wszystkiego do jednego kontenera to już przeszłość. Nowe oznaczenia mają zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych i zwiększyć recykling.

Kontrole straży miejskiej na cmentarzach – jak egzekwowane są nowe przepisy o segregacji

W ostatnich dniach października wzmocniono patrole straży miejskiej wokół największych nekropolii. W niektórych miejscach pojawiły się też mobilne punkty nadzoru z kamerami. Mandaty wystawiane są głównie na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń, ale w uzasadnionych przypadkach – także z ustawy o ZSEE. Jak podkreślają funkcjonariusze, większość interwencji kończy się pouczeniem – pod warunkiem, że odwiedzający reagują i zabierają śmieci ze sobą.

Znicze LED i solarne – jak je wyrzucać zgodnie z przepisami i uniknąć mandatu

Najprościej: rozłóż go i posegreguj.

  • szkło – do zielonego,
  • plastik lub metal – do żółtego,
  • zużyte LED-y i baterie – do czerwonego lub PSZOK-u.

Warto wiedzieć, że wiele sklepów przyjmuje też zużyte LED-y i baterie – podobnie jak żarówki czy sprzęt AGD. Można więc pozbyć się ich legalnie, bez ryzyka mandatu.

Specjalna emerytura wzrośnie do 5116,99 zł. Rząd potwierdził zmiany od stycznia 2026
Specjalna emerytura wzrośnie do 5116,99 zł. Rząd potwierdził zmiany od stycznia 2026

Zobacz również

Jak ekologicznie odwiedzić groby na Święto Zmarłych – praktyczny poradnik segregacji

1. Wybierz znicze wielorazowe – wymieniaj tylko wkład.

2. Stawiaj mniej, ale trwalszych dekoracji – liczy się pamięć, nie liczba światełek.

3. Zamiast sztucznych kwiatów wybierz chryzantemy w doniczce – można je potem przesadzić.

4. Zwracaj uwagę na kolory koszy.

5. Gdy kosz jest pełny – nie dokładaj, poszukaj innego.







To drobne gesty, które mają realny wpływ na środowisko i wygląd miejsc pamięci.

FAQ: najczęstsze pytania o nowe przepisy, znicze LED i segregację odpadów na cmentarzach

Czy cały znicz można wyrzucić do szkła?

Nie. Trzeba oddzielić szkło od wkładu, metalu i plastiku.

Co zrobić z LED-em lub panelem solarnym?

To elektroodpad – wyrzucamy go do czerwonego pojemnika albo zanosimy do PSZOK-u.

Nie ma czerwonego kosza – co robię?

Każda gmina ma obowiązek prowadzić PSZOK, który bezpłatnie przyjmuje elektroodpady, baterie i sprzęt elektryczny.

Czy ktoś naprawdę to sprawdza?

Tak. Przed 1 i 2 listopada straż miejska i zarządcy prowadzą kontrole, głównie w dużych miastach.

Waloryzacja emerytury 2026: ZUS przeliczy świadczenia o 4,88% od 1 marca. Nowa tabela brutto i netto
Waloryzacja emerytury 2026: ZUS przeliczy świadczenia o 4,88% od 1 marca. Nowa tabela brutto i netto

Zobacz również

Podstawa prawna i dokumenty

  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – t.j. Dz.U. 2024, poz. 573 (art. 34, art. 95)
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U. 2024, poz. 1045 (art. 3 ust. 2 pkt 5 – obowiązek PSZOK)
  • Kodeks wykroczeń – art. 145 (zaśmiecanie miejsca publicznego)
  • Kodeks karny – art. 183 (przestępstwa przeciw środowisku)