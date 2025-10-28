- Nowe przepisy na cmentarzach 2025 – czerwone pojemniki i egzekwowanie zasad segregacji
- Zasady segregacji zniczy LED i solarnych obowiązują od 2016 roku – co się zmienia w 2025?
- Mandaty i grzywny na cmentarzach – za wyrzucenie znicza LED grozi nawet 5000 zł
- Segregacja odpadów na cmentarzach – co wrzucać do którego pojemnika i gdzie trafi znicz LED
- Nowe pojemniki na elektrośmieci w Gliwicach – przykład segregacji zniczy LED i solarnych
- Święto Zmarłych 2025 i ekologia – dlaczego segregacja zniczy LED ma znaczenie
- Kontrole straży miejskiej na cmentarzach – jak egzekwowane są nowe przepisy o segregacji
- Znicze LED i solarne – jak je wyrzucać zgodnie z przepisami i uniknąć mandatu
- Jak ekologicznie odwiedzić groby na Święto Zmarłych – praktyczny poradnik segregacji
- FAQ: najczęstsze pytania o nowe przepisy, znicze LED i segregację odpadów na cmentarzach
Nowe przepisy na cmentarzach 2025 – czerwone pojemniki i egzekwowanie zasad segregacji
Choć przepisy o postępowaniu z elektroodpadami obowiązują od lat, dopiero w tym sezonie na wielu cmentarzach pojawiły się czerwone pojemniki na zużyte LED-y, baterie i znicze solarne. W innych miejscach zarządcy przypominają: jeśli takiego kosza nie ma, trzeba zabrać elektroodpady ze sobą i oddać w PSZOK-u – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Nie chodzi tylko o porządek. Znicze elektroniczne zawierają baterie, diody LED i elementy solarne, które klasyfikowane są jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Oznacza to, że nie wolno ich wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, nawet jeśli to kosz na „zmieszane”.
Zasady segregacji zniczy LED i solarnych obowiązują od 2016 roku – co się zmienia w 2025?
Podstawą jest ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2024 poz. 573).
Zgodnie z art. 34, ZSEE nie wolno umieszczać razem z innymi odpadami, a art. 95 przewiduje za to grzywnę do 5000 zł.
Dlatego wszystkie znicze LED i solarne traktowane są jak elektrośmieci – ich nieprawidłowa utylizacja to wykroczenie.
W sytuacjach, gdy sposób pozbycia się takich odpadów powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, wchodzi w grę art. 183 kodeksu karnego. To już przestępstwo, za które grozi nawet do 10 lat więzienia.
Mandaty i grzywny na cmentarzach – za wyrzucenie znicza LED grozi nawet 5000 zł
Najłagodniejsze sankcje wynikają z art. 145 kodeksu wykroczeń – czyli zaśmiecania miejsc publicznych. Straż miejska może wtedy nałożyć mandat do 500 zł. Jeżeli jednak wrzucimy elektroodpady (np. znicz LED lub solarny) do zwykłego kosza, obowiązuje art. 95 ustawy o ZSEE – i sąd może wymierzyć grzywnę do 5000 zł.
To nie wszystko. Jeśli odpady zostaną usunięte w sposób mogący zagrozić środowisku – np. baterie pękną, a elektrolit wsiąknie w glebę – sprawca może odpowiadać z art. 183 k.k., czyli jak za przestępstwo przeciwko środowisku.
Segregacja odpadów na cmentarzach – co wrzucać do którego pojemnika i gdzie trafi znicz LED
- Zielony – szkło (ale nie szklane znicze w całości)
- Niebieski – papier (bez lakieru i tłuszczu)
- Brązowy – bioodpady (liście, kwiaty naturalne, trawa)
- Żółty – plastiki i metale (puste doniczki, folie, wkłady bez wosku)
- Czarny – odpady zmieszane (sztuczne kwiaty, ceramika, brudne wkłady)
- Czerwony – baterie, LED-y i odpady elektroniczne
Uwaga:szklanego znicza nie wrzucamy w całości do szkła. Trzeba oddzielić szkło od metalu, plastiku i wkładu.
LED-y, akumulatory i panele solarne wyrzucamy wyłącznie do czerwonego pojemnika lub PSZOK-u.
Niektóre cmentarze wprowadzają dodatkowe pojemniki z etykietami „znicze” lub „wkłady”. Wtedy dalsza segregacja odbywa się po stronie zarządcy.
Nowe pojemniki na elektrośmieci w Gliwicach – przykład segregacji zniczy LED i solarnych
W październiku 2025 r. Gliwice ustawiły pierwsze pojemniki na elektroodpady na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu Lipowym. Jak wyjaśnia Miejski Zarząd Usług Komunalnych:
„Do tej pory odpady trafiały do zmieszanych, a należą do grupy elektroodpadów. Segregowanie ich pozwala odzyskać surowce i bezpiecznie unieszkodliwić metale ciężkie.”
To drobna zmiana, ale realnie zmniejsza ryzyko skażenia środowiska i pomaga utrzymać porządek w miejscach pamięci.
Święto Zmarłych 2025 i ekologia – dlaczego segregacja zniczy LED ma znaczenie
Dla większości Polaków 1 listopada to dzień zadumy i wspomnień. Ale w 2025 roku nabiera też ekologicznego znaczenia.
Według resortu klimatu, w okolicach Wszystkich Świętych powstaje nawet 15 tys. ton odpadów cmentarnych – od plastiku po parafinę i szkło. Wyrzucanie wszystkiego do jednego kontenera to już przeszłość. Nowe oznaczenia mają zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych i zwiększyć recykling.
Kontrole straży miejskiej na cmentarzach – jak egzekwowane są nowe przepisy o segregacji
W ostatnich dniach października wzmocniono patrole straży miejskiej wokół największych nekropolii. W niektórych miejscach pojawiły się też mobilne punkty nadzoru z kamerami. Mandaty wystawiane są głównie na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń, ale w uzasadnionych przypadkach – także z ustawy o ZSEE. Jak podkreślają funkcjonariusze, większość interwencji kończy się pouczeniem – pod warunkiem, że odwiedzający reagują i zabierają śmieci ze sobą.
Znicze LED i solarne – jak je wyrzucać zgodnie z przepisami i uniknąć mandatu
Najprościej: rozłóż go i posegreguj.
- szkło – do zielonego,
- plastik lub metal – do żółtego,
- zużyte LED-y i baterie – do czerwonego lub PSZOK-u.
Warto wiedzieć, że wiele sklepów przyjmuje też zużyte LED-y i baterie – podobnie jak żarówki czy sprzęt AGD. Można więc pozbyć się ich legalnie, bez ryzyka mandatu.
Jak ekologicznie odwiedzić groby na Święto Zmarłych – praktyczny poradnik segregacji
1. Wybierz znicze wielorazowe – wymieniaj tylko wkład.
2. Stawiaj mniej, ale trwalszych dekoracji – liczy się pamięć, nie liczba światełek.
3. Zamiast sztucznych kwiatów wybierz chryzantemy w doniczce – można je potem przesadzić.
4. Zwracaj uwagę na kolory koszy.
5. Gdy kosz jest pełny – nie dokładaj, poszukaj innego.
To drobne gesty, które mają realny wpływ na środowisko i wygląd miejsc pamięci.
FAQ: najczęstsze pytania o nowe przepisy, znicze LED i segregację odpadów na cmentarzach
Czy cały znicz można wyrzucić do szkła?
Nie. Trzeba oddzielić szkło od wkładu, metalu i plastiku.
Co zrobić z LED-em lub panelem solarnym?
To elektroodpad – wyrzucamy go do czerwonego pojemnika albo zanosimy do PSZOK-u.
Nie ma czerwonego kosza – co robię?
Każda gmina ma obowiązek prowadzić PSZOK, który bezpłatnie przyjmuje elektroodpady, baterie i sprzęt elektryczny.
Czy ktoś naprawdę to sprawdza?
Tak. Przed 1 i 2 listopada straż miejska i zarządcy prowadzą kontrole, głównie w dużych miastach.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – t.j. Dz.U. 2024, poz. 573 (art. 34, art. 95)
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U. 2024, poz. 1045 (art. 3 ust. 2 pkt 5 – obowiązek PSZOK)
- Kodeks wykroczeń – art. 145 (zaśmiecanie miejsca publicznego)
- Kodeks karny – art. 183 (przestępstwa przeciw środowisku)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję