Nowe przepisy na cmentarzach 2025 – czerwone pojemniki i egzekwowanie zasad segregacji

Choć przepisy o postępowaniu z elektroodpadami obowiązują od lat, dopiero w tym sezonie na wielu cmentarzach pojawiły się czerwone pojemniki na zużyte LED-y, baterie i znicze solarne. W innych miejscach zarządcy przypominają: jeśli takiego kosza nie ma, trzeba zabrać elektroodpady ze sobą i oddać w PSZOK-u – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nie chodzi tylko o porządek. Znicze elektroniczne zawierają baterie, diody LED i elementy solarne, które klasyfikowane są jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Oznacza to, że nie wolno ich wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, nawet jeśli to kosz na „zmieszane”.

Zasady segregacji zniczy LED i solarnych obowiązują od 2016 roku – co się zmienia w 2025?

Podstawą jest ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2024 poz. 573).



Zgodnie z art. 34, ZSEE nie wolno umieszczać razem z innymi odpadami, a art. 95 przewiduje za to grzywnę do 5000 zł.

Dlatego wszystkie znicze LED i solarne traktowane są jak elektrośmieci – ich nieprawidłowa utylizacja to wykroczenie.



W sytuacjach, gdy sposób pozbycia się takich odpadów powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, wchodzi w grę art. 183 kodeksu karnego. To już przestępstwo, za które grozi nawet do 10 lat więzienia.

Mandaty i grzywny na cmentarzach – za wyrzucenie znicza LED grozi nawet 5000 zł

Najłagodniejsze sankcje wynikają z art. 145 kodeksu wykroczeń – czyli zaśmiecania miejsc publicznych. Straż miejska może wtedy nałożyć mandat do 500 zł. Jeżeli jednak wrzucimy elektroodpady (np. znicz LED lub solarny) do zwykłego kosza, obowiązuje art. 95 ustawy o ZSEE – i sąd może wymierzyć grzywnę do 5000 zł.

To nie wszystko. Jeśli odpady zostaną usunięte w sposób mogący zagrozić środowisku – np. baterie pękną, a elektrolit wsiąknie w glebę – sprawca może odpowiadać z art. 183 k.k., czyli jak za przestępstwo przeciwko środowisku.

Segregacja odpadów na cmentarzach – co wrzucać do którego pojemnika i gdzie trafi znicz LED

Zielony – szkło (ale nie szklane znicze w całości )

– szkło (ale ) Niebieski – papier (bez lakieru i tłuszczu)

– papier (bez lakieru i tłuszczu) Brązowy – bioodpady (liście, kwiaty naturalne, trawa)

– bioodpady (liście, kwiaty naturalne, trawa) Żółty – plastiki i metale (puste doniczki, folie, wkłady bez wosku)

– plastiki i metale (puste doniczki, folie, wkłady bez wosku) Czarny – odpady zmieszane (sztuczne kwiaty, ceramika, brudne wkłady)

– odpady zmieszane (sztuczne kwiaty, ceramika, brudne wkłady) Czerwony – baterie, LED-y i odpady elektroniczne

Uwaga:szklanego znicza nie wrzucamy w całości do szkła. Trzeba oddzielić szkło od metalu, plastiku i wkładu.



LED-y, akumulatory i panele solarne wyrzucamy wyłącznie do czerwonego pojemnika lub PSZOK-u.

Niektóre cmentarze wprowadzają dodatkowe pojemniki z etykietami „znicze” lub „wkłady”. Wtedy dalsza segregacja odbywa się po stronie zarządcy.

Nowe pojemniki na elektrośmieci w Gliwicach – przykład segregacji zniczy LED i solarnych

W październiku 2025 r. Gliwice ustawiły pierwsze pojemniki na elektroodpady na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu Lipowym. Jak wyjaśnia Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

„Do tej pory odpady trafiały do zmieszanych, a należą do grupy elektroodpadów. Segregowanie ich pozwala odzyskać surowce i bezpiecznie unieszkodliwić metale ciężkie.”

To drobna zmiana, ale realnie zmniejsza ryzyko skażenia środowiska i pomaga utrzymać porządek w miejscach pamięci.

Święto Zmarłych 2025 i ekologia – dlaczego segregacja zniczy LED ma znaczenie

Dla większości Polaków 1 listopada to dzień zadumy i wspomnień. Ale w 2025 roku nabiera też ekologicznego znaczenia.



Według resortu klimatu, w okolicach Wszystkich Świętych powstaje nawet 15 tys. ton odpadów cmentarnych – od plastiku po parafinę i szkło. Wyrzucanie wszystkiego do jednego kontenera to już przeszłość. Nowe oznaczenia mają zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych i zwiększyć recykling.

Kontrole straży miejskiej na cmentarzach – jak egzekwowane są nowe przepisy o segregacji

W ostatnich dniach października wzmocniono patrole straży miejskiej wokół największych nekropolii. W niektórych miejscach pojawiły się też mobilne punkty nadzoru z kamerami. Mandaty wystawiane są głównie na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń, ale w uzasadnionych przypadkach – także z ustawy o ZSEE. Jak podkreślają funkcjonariusze, większość interwencji kończy się pouczeniem – pod warunkiem, że odwiedzający reagują i zabierają śmieci ze sobą.

Znicze LED i solarne – jak je wyrzucać zgodnie z przepisami i uniknąć mandatu

Najprościej: rozłóż go i posegreguj.

szkło – do zielonego,

plastik lub metal – do żółtego,

zużyte LED-y i baterie – do czerwonego lub PSZOK-u.

Warto wiedzieć, że wiele sklepów przyjmuje też zużyte LED-y i baterie – podobnie jak żarówki czy sprzęt AGD. Można więc pozbyć się ich legalnie, bez ryzyka mandatu.

Jak ekologicznie odwiedzić groby na Święto Zmarłych – praktyczny poradnik segregacji

1. Wybierz znicze wielorazowe – wymieniaj tylko wkład.



2. Stawiaj mniej, ale trwalszych dekoracji – liczy się pamięć, nie liczba światełek.



3. Zamiast sztucznych kwiatów wybierz chryzantemy w doniczce – można je potem przesadzić.



4. Zwracaj uwagę na kolory koszy.



5. Gdy kosz jest pełny – nie dokładaj, poszukaj innego.

To drobne gesty, które mają realny wpływ na środowisko i wygląd miejsc pamięci.

FAQ: najczęstsze pytania o nowe przepisy, znicze LED i segregację odpadów na cmentarzach

Czy cały znicz można wyrzucić do szkła?



Nie. Trzeba oddzielić szkło od wkładu, metalu i plastiku.

Co zrobić z LED-em lub panelem solarnym?



To elektroodpad – wyrzucamy go do czerwonego pojemnika albo zanosimy do PSZOK-u.

Nie ma czerwonego kosza – co robię?



Każda gmina ma obowiązek prowadzić PSZOK, który bezpłatnie przyjmuje elektroodpady, baterie i sprzęt elektryczny.

Czy ktoś naprawdę to sprawdza?



Tak. Przed 1 i 2 listopada straż miejska i zarządcy prowadzą kontrole, głównie w dużych miastach.

Podstawa prawna i dokumenty