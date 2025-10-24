Gminy mają dwie główne obawy związane z uruchomieniem systemu kaucyjnego. Jedna dotyczy tego, że do żółtego i zielonego worka nie będą już trafiały cenne opakowania (plastikowe butelki do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra). To może wywołać podwyżki ze strony firm odbierających odpady, a co za tym idzie - podwyżki dla mieszkańców. Drugi problem, który się z nim wiąże, to pytanie, jaki będzie miało to wpływ na osiągane poziomy recyklingu.

"Zdecydowana większość odpadów opakowaniowych objętych systemem nie będzie zbierana w pojemnikach na odpady komunalne. Będą jednak wliczane do poziomów na podstawie sprawozdań podmiotów reprezentujących. Nie wiadomo natomiast, jaka będzie rzetelność tych sprawozdań" - odpowiadali ostatnio urzędnicy z Wrocławia na pytania DGP.