Zgodnie z unijnymi wymogami gminy są zobowiązane do osiągnięcia odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. O ile jeszcze w 2021 r. było to 20 proc., to już w ubiegłym – 45 proc., a obecnie 55 proc. Od przyszłego roku poziom recyklingu ma już rosnąć o 1 pkt proc. rocznie i sięgnąć 65 proc. w 2035 r. W kolejnych latach samorządy mają utrzymać ten poziom. Gminy wielokrotnie zwracały uwagę, że normy są zbyt wyśrubowane.

„Według danych branżowych niemal 700 gmin w Polsce nie osiąga wymaganych wskaźników. Powoduje to ryzyko nakładania na gminy administracyjnych kar pieniężnych” – przypomniał poseł Andrzej Gut-Mostowy w interpelacji. Przekazał również resortowi klimatu i środowiska postulaty samorządów, które chciałyby zmiany w dojściu do celu 65 proc. – 55 proc. w latach 2025–2029 oraz 60 proc. na lata 2030–2034.

Zmiana poziomu recyklingu za 2025 r.

Wiceszefowa MKiŚ podkreśliła, że resort uzyskał zgodę od Komisji Europejskiej na zmianę wskaźnika na 50 proc. w bieżącym roku (wcześniej mówiła o tym również w rozmowie z DGP). Wskazała, że ministerstwo analizuje, w jaki sposób przełożyć tę zmianę na krajowe przepisy.

Obowiązkowe poziomy recyklingu dla gmin wskazane są dziś w art. 3b ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733, dalej: ustawa). Pod koniec czerwca resort klimatu przedstawił założenia do zmian w ustawie. Mają one ułatwić gminom prowadzenie gospodarki odpadami, a co za tym idzie, również osiągać wymagane wskaźniki. Chodzi m.in. o uszczelnienie systemu opłat za śmieci czy zwiększenie skuteczności egzekwowania obowiązków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

„MKiŚ planuje kontynuację wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym badań dotyczących kompostowania u źródła, tak aby gminy mogły wykazywać wyższe poziomy recyklingu” – zapewniła również Anita Sowińska. Chodzi o tegoroczny raport „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”. Pozwolił on gminom w większym stopniu ująć kompostowane bioodpady w sprawozdaniach dotyczących recyklingu za 2024 r. Resort przekonuje również, że wyniki poprawi wdrożenie w Polsce systemu kaucyjnego.

„Dane ze sprawozdań za 2025 r. przygotowywane przez podmioty prowadzące systemy kaucyjne będą przekazywane do gmin, które będą mogły uwzględnić wskazane poziomy recyklingu w swoich sprawozdaniach” – wskazuje Anita Sowińska. ©℗