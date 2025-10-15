Przepisy ustawy o bonie ciepłowniczym przewidują trzy podstawowe warunki jego uzyskania. Pierwszym z nich jest korzystanie z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Drugi wymóg dotyczy ceny ciepła netto, która musi być wyższa niż 170 zł za 1GJ, jeśli jest niższa, bon nie będzie przysługiwał. Wreszcie trzecim warunkiem jest spełnianie kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe do bonu ciepłowniczego

Kryterium dochodowe, które zostało przyjęte w przepisach ustawy o bonie wynosi

3272,69 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2454,52 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego

Pod pojęciem gospodarstwa jednoosobowego rozumiana jest osoba fizyczna, która samotnie zamieszkuje i gospodaruje. Natomiast na gospodarstwo domowe składają się osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku ubiegania się o bon ciepłowniczy za okres od:

1 lipca do 31 grudnia 2025 r. pod uwagę będą brane dochody osiągnięte w 2024 r.

1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. pod uwagę będą brane dochody osiągnięte w 2025 r.

Na potrzeby przyznawania bonu ciepłowniczego za dochód uznaje się dochód, o którym jest mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Co istotne, przy jego ustalaniu będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że jeśli okaże się, że dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego przekracza kryterium dochodowe, to kwota bonu ciepłowniczego zostanie pomniejszona o tyle złotych o ile kryterium zostało przekroczone.

Składanie wniosków o bon ciepłowniczy

Przepisy ustawy przewidują, że o bon będzie można składać wnioski w gminie miejsca zamieszkania dwa razy: w 2025 r. i w 2026 r. w określonych w nich terminach:

Od 3 listopada do 15 grudnia br. gdy wniosek będzie dotyczył okresu od 1 lipca do 31 grudnia br.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 206 r., gdy wniosek będzie dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.

Do wniosku, którego przykładowy wzór Ministerstwo Energii umieściło na swojej stronie, trzeba będzie dołączyć dodatkowe zaświadczenie. O jego wydanie trzeba będzie się zwrócić do spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub innego podmiotu zarządzającego budynkiem i będą oni mieli siedem dni na jego wystawienie. Zaświadczenie będzie służyć po pierwsze potwierdzeniu, że gospodarstwo domowe jest odbiorcą ciepła systemowego, a po drugie będzie zawierać informację o cenie dostarczanego ciepła, aby gmina wiedziała, czy jest ona wyższa od tej, która warunkuje prawo do bonu. Trochę inaczej wygląda sytuacja rodzin, które mają bezpośrednio podpisaną umowę na dostarczanie ciepła z przedsiębiorstwem energetycznym. One informację o cenie ciepła podają same we wniosku.

Wniosek w formie papierowej będzie można składać:

Osobiście w gminnej instytucji, która będzie zajmować się obsługą bonu, np. ośrodku pomocy społecznej lub

Wysłać pocztą

Z kolei przez internet wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem

Aplikacji mObywatel

Platformy ePUAP

Strony www.gov.pl

Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 90 dni, jego wypłata powinna zaś nastąpić niezwłocznie – przy czym przepisy nie określają konkretnego terminu, co oznacza, że będzie to zależało od tego kiedy samorządy otrzymają pieniądze od wojewody na wypłatę świadczeń. Wysokość przyznanego świadczenia będzie zróżnicowana w zależności zarówno od ceny ciepła jak i okresu, na który złożony został wniosek. I tak za okres od 1 lipca do 31 grudnia br będzie to:

500 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 zł do 200 zł za 1 GJ

1000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 200 zł do 230 zł za 1 GJ

1750 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 230 zł za 1 GJ

Z kolei w 2026 r. kwota bonu ciepłowniczego będzie wynosić:

1000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 zł do 200 zł za 1 GJ

2000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 200 zł do 230 zł za 1 GJ

3500 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 230 zł za 1 GJ

Jeden adres, jeden bon ciepłowniczy

Wniosek o bon może złożyć dowolna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego. Co ważne świadczenie będzie przyznane tylko jednemu członkowi rodziny. Jeśli więc więcej osób z jednego gospodarstwa domowego złoży wniosek, to bon otrzyma ta, która zrobi to pierwsza. Analogiczna zasada – kto pierwszy ten lepszy – będzie obowiązywać również w przypadku dwóch lub więcej rodzin, które mieszkają pod jednym adresem i otrzymują wspólny rachunek za ogrzewanie. Jeśli osoba z każdego takiego gospodarstwa domowego złoży wniosek o bon, to będzie przysługiwał tej, która była pierwsza.