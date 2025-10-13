Tak wskazuje Ministerstwo Energetyki (ME), które przygotowało dla samorządów poradnik dotyczący zasad przyznawania bonu ciepłowniczego. Jest to specjalne świadczenie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które doświadczają negatywnych skutków wzrostu cen ciepła. O bon będzie można wnioskować dwukrotnie: w tym i następnym roku, a wnioski o przyznanie wsparcia za br. będą przyjmowane przez gminy od 3 listopada do 15 grudnia.

Uzyskanie wspomnianego świadczenia będzie uzależnione od spełniania kryterium dochodowego, wynoszącego 3272,69 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 2454,52 zł dla rodziny, o ile korzysta ona z ciepła systemowego, a cena netto za jego dostarczenie wynosi powyżej 170 zł za jeden GJ. Aby gmina sprawdziła, czy ten ostatni wymóg jest spełniony, większość osób wnioskujących o bon ciepłowniczy będzie musiała do niego dołączyć zaświadczenie z spółdzielni lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zawierające informacje o wysokości ceny ciepła oraz potwierdzające, że korzysta z ogrzewania systemowego zapewnianego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Na jego wydanie spółdzielnia lub wspólnota będzie miała siedem dni, a jego wzór, tak jak i wzór samego wniosku, resort udostępnił na swojej stronie internetowej Trochę inaczej będzie to natomiast wyglądało w przypadku gospodarstwa domowego, które ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na dostarczanie ciepła systemowego. Jak wyjaśnia ME, osoba wchodząca w jego skład będzie we wniosku o bon podawać informację o cenie ciepła.

Jedno gospodarstwo domowe - jeden bon ciepłowniczy

Resort energii podkreśla też, że prawo do bonu ciepłowniczego nie jest zależne od bycia właścicielem mieszkania lub domu, co oznacza, że ich najem nie wyklucza możliwości ubiegania się o to świadczenie w danej gminie. Dodaje przy tym, że przy jego przyznawaniu obowiązuje zasada, że dla jednego gospodarstwa domowego ze wskazanego we wniosku adresu może być przyznany jeden bon ciepłowniczy. Jeśli więc złożonych będzie kilka wniosków pochodzących z tego samego gospodarstwa domowego, świadczenie zostanie wypłacone tej, która była pierwsza. Analogicznie będzie w sytuacji, gdy pod jednym adresem zamieszkują dwie lub więcej rodziny, które mają jeden rachunek za ciepło. Wtedy również tylko jedna z nich może otrzymać świadczenie przy zastosowaniu reguły pierwszeństwa. Ponadto ME tłumaczy, że skład członków gospodarstwa domowego jest podawany na dzień składania wniosku. Późniejsze zmiany w liczbie osób wchodzących w jego skład, np. narodziny dziecka czy śmierć członka rodziny, nie mają wpływu na prawo do tego świadczenia.

Wnioski o bon będzie można składać w formie papierowej – osobiście lub wysłać pocztą, albo elektronicznie. Będzie to można zrobić za pośrednictwem platformy e-PUAP, aplikacji mObywatel lub strony gov.pl. Bon będzie zaś wypłacany przelewem na rachunek podany we wniosku lub gotówką. Jednocześnie ME rekomenduje pracownikom gminnych jednostek, które będą zajmować się obsługą bonu, aby zachęcali wnioskodawców do korzystania z formy bezgotówkowej. Jeśli nie mają oni konta, to mogą we wniosku wskazać numer rachunku innego członka gospodarstwa domowego, który nie jest stroną postępowania.