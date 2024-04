Żeby oszczędzać przede wszystkim trzeba mieć z czego. Wielu Polaków tego nie robi, bo pieniędzy wystarcza im od pierwszego do pierwszego. Duża część z nas po utracie pracy byłaby w stanie utrzymać się najwyżej przez miesiąc. Tymczasem, by móc spokojnie spać warto odkładać cokolwiek na "czarną godzinę". O jakie kwoty chodzi? Obliczyli to eksperci.

Jakie oszczędności mają Polacy?

Co piąty Polak nie posiada żadnych oszczędności, a co trzeciemu wystarczyłoby odłożonych pieniędzy zaledwie na miesiąc, gdyby nagle stracili źródło utrzymania – wynika z ostatnich danych Krajowego Rejestru Długów. Większość Polaków posiada chociaż drobne oszczędności

Jedna czwarta z nas ma oszczędności nie większe niż 5 tys. zł. Mniej niż jedna piąta zgromadziła od 5 do 20 tys. zł. Powyżej 20 tys. zł odłożyło na koncie 23 proc. osób. Prawie co trzeci odkłada miesięcznie więcej niż 250 zł, a co piąty powyżej 500 zł, ale nie więcej niż tysiąc złotych.

Ile powinniśmy mieć oszczędności, by czuć się bezpiecznie?

Oszczędności większości Polaków z pewnością nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa. Poduszka finansowa, która pozwoli spać spokojnie powinna być dużo większa. Według ekonomistów jest to przynajmniej trzykrotność pensji, by w razie utraty pracy, bez paniki móc znaleźć nową. Mowa tu o osobach, które muszą utrzymać tylko siebie.

W przypadku rodziny z dziećmi minimalna poduszka finansowa to sześciokrotność miesięcznych zarobków, a optymalne zabezpieczenie to dwunastokrotność miesięcznego budżetu.

Jak zacząć oszczędzać?

Nawet przy ograniczonym budżecie można wykonać parę kroków, które pozwolą spać spokojniej. Od czego zacząć? Rady ekonomistów sprowadzają się do kilku zasad:

- Bilans wydatków – trzeba zacząć od analizy naszych wydatków. Musimy sprawdzić, na co dokładnie wydajemy pieniądze. Stałych opłat i niezależnych od nas rachunków nie da się ograniczyć, ale przyglądając się temu jak rozchodzi się nasz miesięczny budżet możemy być zaskoczeni, ile wydajemy na cele, bez których możemy się obejść. Z pozoru drobne wydatki po zsumowaniu mogą dać sporą kwotę

- Określenie kwoty możliwej do zaoszczędzenia – na podstawie swoich wydatków musimy określić ile jesteśmy w stanie miesięcznie zaoszczędzić. Po dokonaniu bilansu będziemy wiedzieli jaka kwota wchodzi w grę. Może być ona niewielka, ale trzeba się jej konsekwentnie trzymać i systematycznie odkładać tę samą kwotę

- Wyznaczenie sobie celu oszczędzania - dużo łatwiej jest zacząć oszczędzać, jeśli mamy określony cel, na który chcemy uzbierać pieniądze. Konkretna wizja spożytkowania oszczędności da nam większą motywację do odkładania pieniędzy

- Oddzielenie oszczędności od domowego budżetu - trzymanie oszczędności i pieniędzy do wydania w tym samym miejscu nie jest dobrym pomysłem. Najlepiej przelewać określoną kwotę zawsze w tym samym czasie, np. w dniu wypłaty, na osobny rachunek w banku lub lokatę. Inaczej trudno będzie nam być konsekwentnym i nie podbierać odkładanych pieniędzy.