Z projektu programu kwalifikacji wojskowej, którym pochwalił się resort obrony wynika, że listy do skrzynek otrzymają nie tylko mężczyźni wchodzący w dorosłość. Lista ma zostać znacznie rozszerzona. Wiele zależy od tego, czyje umiejętności wojsko uzna za szczególnie przydatne.

Kogo wezwie wojsko w 2026 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, w 2026 roku obowiązek stawienia się przed komisją kwalifikacyjną obejmie kilka grup osób. Wezwania otrzymają:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku

mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby wojskowej

osoby uznane w latach 2024–2025 za czasowo niezdolne do służby, jeśli okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 r.

osoby, które przed zakończeniem kwalifikacji złożą wniosek o zmianę kategorii zdolności (art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny)

kobiety z roczników 1999–2007 posiadające wykształcenie lub kwalifikacje przydatne w wojsku – dotyczy to przede wszystkim absolwentek i studentek kierunków medycznych, weterynaryjnych, morskich czy lotniczych

kobiety wykonujące zawody istotne dla obronności, takie jak: psycholog, informatyk, diagnosta laboratoryjny

osoby pełnoletnie (od 18. roku życia), które zgłosiły się dobrowolnie do kwalifikacji

osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeśli nie mają przyznanej kategorii zdolności

Kwalifikacja wojskowa 2026 – terminy i wezwania do wojska

Dokładne terminy kwalifikacji wojskowej w 2026 roku zostaną ogłoszone 16 stycznia. To właśnie wtedy MON przedstawi oficjalny harmonogram, ważny dla wszystkich osób zobowiązanych do stawienia się przed komisją.

Proces kwalifikacji wojskowej 2026 zaplanowano w terminie od 2 lutego do 30 kwietnia. W tym okresie należy spodziewać się wezwania do wojska i przygotować wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty zabrać na kwalifikację wojskową?

Każda osoba wezwana na kwalifikację wojskową w 2026 roku musi przygotować komplet wymaganych dokumentów. Ich brak może opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie procedury. Obowiązkowe dokumenty na kwalifikację wojskową: