Nic nie wskazuje na to by ta sytuacja miała się poprawić. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jeśli trend się nie zmieni, to już za pięć lat liczba osób biernych zawodowo w wieku emerytalnym wzrośnie do 8,13 mln. Dziś również nie jest ona mała- to 7,69 mln osób.

Ilu emerytów mogłoby dalej pracować?

Główny problem to oczywiście starzenie się społeczeństwa i stosunkowo niski wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat a dla mężczyzn 65 lat. W pierwszym kwartale tego roku tylko 9 proc. osób, które osiągnęły ten wiek wciąż była aktywna zawodowo. Rzecz jasna nie każda osoba z tej grupy mogłaby albo chciała kontynuować pracę zawodową, jednak to właśnie sześćdziesięciolatkowie są często najbardziej doświadczonymi pracownikami wielu firm. Według danych GUS, szacunek jest taki, że w 2030 roku liczba osób na emeryturze wyniesie prawie 9 mln osób.

Autorzy raportu PIE przytaczają na dodatek Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), według którego liczba osób biernych zawodowo w I kw. 2025 r. była największa od 4 lat.

"Według wstępnych wyników BAEL w pierwszych trzech miesiącach tego roku nieaktywnych zawodowo było 12,7 mln osób. To wzrost o 109 tys. osób względem I kwartału 2024 r. (wówczas było to 12,6 mln osób) i jednocześnie najwyższy wynik od II kwartału 2021 r., w którym grupa osób niepracujących i nieposzukujących pracy liczyła 12,8 mln. Bierni zawodowo stanowili 41,8 proc. ludności w wieku 15-89 lat" - napisano w raporcie.

Kto i dlaczego jest bierny zawodowo?

Z danych wynika, że w grupie osób biernych zawodowo najliczniejszą grupą są emeryci. "W I kwartale 2025 r. liczyli ponad 5,1 mln osób (biorąc pod uwagę jedynie osoby w wieku 15-74 lata). W ogólnej liczbie osób, które nie były aktywne zawodowo, osoby w wieku emerytalnym stanowiły 61 proc." - napisano w raporcie.

Wynika to z różnych powodów:

przejścia na emeryturę

obowiązków rodzinnych

chorób lub niepełnosprawności

Wzrosła jednak także liczba osób, które są bierne zawodowo z powodu kontynuowania edukacji lub uzupełniania kwalifikacji. "W okresie styczeń-marzec 2025 r. liczba osób, które nie były aktywne zawodowo z takiej przyczyny wyniosła 2,325 mln. Podobnie jak w przypadku ogólnej liczby osób biernych zawodowo, jest to wynik najwyższy od 2021 r." - napisano w raporcie.

"Wśród osób w wieku produkcyjnym bycie w procesie nauki lub podnoszenia swoich kwalifikacji stanowiło przyczynę pozostawania osobą nieaktywną na rynku pracy dla 36 proc. tej grupy".

Ile można dorobić na emeryturze? Nowe limity

Osoby, które weszły w wiek emerytalny mogą w Polsce dorabiać bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. Tu jednak obowiązują pewne limity, które zmieniły się od 1 czerwca 2025 roku.

Jak działa dorabianie na emeryturze?

Jeśli w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. rencista lub emeryt osiągnie przychód miesięczny między 6273,60 zł a 11 650,97 zł, jego renta lub emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż maksymalne kwoty zmniejszenia. Te z kolei wynoszą:

939,61 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

704,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

798,72 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Kiedy emerytura zostanie zawieszona?

Jeśli w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. rencista lub emeryt w tym okresie osiągnie przychód miesięczny, przekraczający 11 650,97 zł, jego renta lub emerytura będzie zawieszona.