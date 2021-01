Powstaje pytanie, czy UOKiK ma właściwie kompetencje do przyglądania się poczynaniom twórców gier komputerowych i oceniania ich zapewnień co do jakości i funkcjonalności produkcji. Adwokat Dominik Jędrzejko, partner w kancelarii Kaszubiak, Jędrzejko Adwokaci i autor bloga NieuczciwePraktykiRynkowe.pl nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Przywołuje on art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070; dalej: u.op.n.p.r.), zgodnie z którym działania przedsiębiorcy są nieuczciwe, gdy są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed, w trakcie lub po zawarciu umowy. Dla stwierdzenia praktyki nie ma znaczenia, czy było to postępowanie umyślne, czy też wynikało z niestaranności. Jeśli więc producent gry nie zapewnił pewnych funkcjonalności, a reklamował je konsumentom, przepis może znaleźć zastosowanie.