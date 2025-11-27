Jak podaje firma Google, już na miesiąc przed „Czarnym Piątkiem” w „polskim” internecie widać przygotowania konsumentów do zakupowego szaleństwa. W ciągu zaledwie siedmiu dni wyszukiwanie frazy „Black Friday” wzrosło o ponad 90 proc. W ocenie eksportów Google to znak, że zakupy planowane są z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania.

– Polacy zaczynają traktować Black Friday jak inwestycję – w sprzęt, doświadczenia czy produkty, które będą im służyć przez dłuższy czas. Decyzje są bardziej racjonalne, a emocje ustępują miejsca kalkulacji – podkreślają analitycy Google.

Jakich promocji przed Black Friday szukają Polacy?

Dane z tej gobalnej wyszukiwarki pokazują dwa główne obszary, których przed wyprzedażami szukają Polacy. Na początku listopada dominowały wyszukiwania marek z segmentu elektroniki i wyposażenia domu. Im bliżej końca miesiąca, tym bardziej rośnie zainteresowanie kategoriami moda i biżuteria.

„To wyraźny dowód, że konsumenci dzielą budżet zakupowy na dwa etapy: duże inwestycje planują wcześniej, a mniejsze przyjemności zostawiają na sam koniec sezonu” – oceniają eksperci Google’a.

Choć struktura zakupów się zmienia, wciąż za największy wolumen wyszukiwań odpowiada elektronika. W tym roku najczęściej wyszukiwane produkty z tej grupy towarowej to: smartfony, gry oraz konsole do gier. W dalszej kolejności mamy ekspresy do kawy i frytkownice beztłuszczowe, a także słuchawki i telewizory.

Czym jest Black Friday?

Black Friday to dzień wielkich wyprzedaży, który narodził się w Stanach Zjednoczonych i przypada na piątek po Dniu Dziękczynienia. Tradycyjnie uznaje się go za początek przedświątecznego sezonu zakupowego.

W tym czasie sklepy oferują jedne z największych rabatów w roku. Promocje obejmują zarówno handel stacjonarny, jak i internetowy, a część sprzedawców wydłuża je na cały weekend.

Choć Black Friday przyciąga tłumy klientów, bywa też krytykowany za napędzanie nadmiernego konsumpcjonizmu. Mimo to wielu kupujących wykorzystuje okazję, by taniej zdobyć prezenty i sprzęt elektroniczny.