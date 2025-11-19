Jak wynika z badania Young Money Matters, młodzi Polacy są bardziej zapobiegawczy niż ich rówieśnicy z Czech i Rumunii. Pytani o to, czy ich oszczędności wystarczą na więcej niż pół roku życia, 18 proc. Polaków odpowiada, że tak, podczas gdy w przypadku Czechów ten odsetek wynosi tylko 13 proc., a Rumunów - 6 proc.

„Respondenci naszego badania stwierdzili, że oszczędzają średnio 11–13 proc. swoich miesięcznych dochodów, co stanowi spadek w porównaniu z 12–17 proc. odnotowanymi w badaniu Young Money Matters z 2024 roku” – czytamy w komentarzu do ogółu badań, bez podziału na kraje.

Jednocześnie ok. 25 proc. młodych Czechów i Rumunów (w przypadku młodych Polaków odsetek ten spada do 10 proc.) przyznaje, że pod koniec miesiąca nigdy nie zostaje im nic, a kobiety i osoby o niższych dochodach odczuwają to najdotkliwiej.

„To sprawia, że zbyt wielu młodych ludzi nie ma wystarczającej poduszki finansowej na wypadek nagłych wypadków. Przeciętnie młody dorosły Polak twierdzi, że ma oszczędności wystarczające na 2,4 miesiąca utrzymania, ale jedna trzecia ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby przetrwać tylko miesiąc lub krócej” – piszą autorzy badania.

„Przeciętnie młody Czech ma zaoszczędzone ok. 2 miesięcy utrzymania, chociaż prawie połowa (48 proc.) ma oszczędności na miesiąc lub krócej; a przeciętnie młody Rumun ma tylko 1,3 miesiąca oszczędności, na które może liczyć, a 59 proc. ma wystarczająco na miesiąc lub krócej” – dodają.

Na co przeznaczają nadwyżki finansowe Polacy, a na co Czesi i Rumuni?

Najczęstsza odpowiedź (31–45 proc.) młodych ludzi we wszystkich trzech krajach wskazuje, że przeznaczają oni nadwyżki finansowe na konto oszczędnościowe, a 23–26 proc. pozostawia je na rachunku bieżącym. Z kolei 10–16 proc. zadeklarowało, że przeznacza wolne środki na cele związane ze stylem życia.

Dla młodych Czechów i Polaków rachunki bieżące i oszczędnościowe pozostają najczęściej używanym produktem/usługą finansową w 2025 r., choć oba wskazania spadły od badania z 2024 r. Z kolei dla młodych Rumunów drugim najczęściej poszukiwanym produktem finansowym po rachunku bieżącym jest karta kredytowa, a konto oszczędnościowe zajmuje trzecie miejsce.

„Od badania z 2024 r., nastąpił znaczny wzrost korzystania z kart kredytowych wśród Czechów (z 32 proc. do 40 proc.) i Polaków (z 26 proc. do 41 proc.), być może w wyniku spadku stóp procentowych i większej otwartości pokolenia milenialsów i generacji Z na kredyty, szczególnie na konkretne cele” – oceniają autorzy badania Young Money Matters 2025.

Kryptowaluty na topie

Jednak produktem finansowym, który odnotował największy wzrost popularności w badaniu od zeszłego roku, są kryptowaluty: 16 proc. młodych Czechów korzysta obecnie z kryptowalut w porównaniu z 13 proc. w zeszłym roku, a 19 proc. jest nimi zainteresowanych w porównaniu z 16 proc. w zeszłym roku.

Jeśli chodzi o młodych Polaków, to 19 proc. z nich korzysta obecnie z kryptowalut w porównaniu z 14 proc. w zeszłym roku, a 22 proc. jest nimi zainteresowanych w porównaniu z 15 proc. w zeszłym roku.

Wyjątkiem była Rumunia, gdzie liczba młodych osób korzystających z kryptowalut spadła z 11 proc. w zeszłorocznym badaniu do 7 proc. w tym roku. Może to być związane z konsekwencjami kilku skandali związanych z kryptowalutami.