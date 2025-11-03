Tworzenie płatnych webinarów w Polsce przestaje być niszową działalnością, a staje się realnym źródłem dochodu dla coraz większej liczby ekspertów. Jak wynika z danych platformy ClickMeeting, tylko w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. twórcy webinarów zarobili łącznie ponad 3 mln zł – o niemal 400 tys. zł więcej niż w całym 2024 r.

Najbardziej dochodowe wydarzenia pokazują, że na jednym spotkaniu online można zarobić kwoty porównywalne z miesięcznymi przychodami małej firmy szkoleniowej.

Tegoroczny rekord daleki od najlepszych

Przykładowo, w 2023 r. rekordowy webinar na platformie ClickMeeting wygenerował zysk przekraczający 161 tys. zł. Z kolei rekordzista przez cały rok na swoich e-szkoleniach prowadzonych w tej aplikacji zarobił 740 tys. zł.

Jak wygląda sytuacja w tym roku? Dotychczas najlepszy webinar oznaczał dla jego autora przychód przekraczający 85,6 tys. zł. Temat szkolenia dotyczył rachunkowości. Drugie miejsce zajmuje konferencja dla pracowników sektora medycznego z wynikiem 68,7 tys. zł, a trzecie – kolejne wydarzenie poświęcone rachunkowości, które przyniosło 50,2 tys. zł.

Te liczby pokazują, że w przypadku dobrze przygotowanych, wyspecjalizowanych szkoleń internetowych, pojedynczy webinar może być źródłem solidnego, jednorazowego dochodu.

Średni przychód z webinarów to ok. 4 tys. zł

Oczywiście wyżej przetoczone liczby, to skrajne przypadki, niemniej średni przychód z jednego płatnego webinaru w Polsce w 2025 r. wynosi ok. 4 tys. zł.

Jak wskazują eksperci, wysokość przychodu zależy od tematu, renomy prowadzącego oraz grupy docelowej. Webinary z dziedziny finansów, rachunkowości czy medycyny przyciągają najbardziej zaangażowanych uczestników, gotowych zapłacić kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych za dostęp do wiedzy praktycznej.

Rosnące zainteresowanie tą formą edukacji widać również po stronie twórców – tylko w I kwartale 2025 r. liczba osób organizujących płatne webinary wzrosła o prawie 50 proc. Wraz z profesjonalizacją rynku rośnie też poziom treści i jakość wydarzeń, co zachęca odbiorców do płacenia za udział.

Jak podkreśla Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting, coraz więcej Polaków traktuje webinary jako główne źródło nauki online – aż 35 proc. społeczeństwa korzysta już z tej formy edukacji.