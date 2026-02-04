Kto może rozliczyć się jako samotny rodzic w 2026 roku?

Status osoby samotnie wychowującej dziecko w 2026 roku pozwala na skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego w PIT za 2025 rok, co w konsekwencji może znacząco obniżyć wysokość należnej daniny. Ulga ta została wprowadzona z myślą o podatnikach, którzy faktycznie samodzielnie sprawują opiekę nad dzieckiem i ponoszą ciężar jego utrzymania.

Na czym polega preferencyjne rozliczenie PIT samotnego rodzica?

Preferencyjne rozliczenie polega na obliczeniu podatku od połowy osiągniętego dochodu, czyli od podstawy opodatkowania pomniejszonej wcześniej o przysługujące ulgi. Co to oznacza w praktyce? Niższy podatek niż przy standardowym rozliczeniu. Z tej formy opodatkowania mogą jednak skorzystać wyłącznie osoby spełniające określone warunki ustawowe.

Kto jest uznawany za osobę samotnie wychowującą dziecko?

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się podatnika, który w danym roku podatkowym faktycznie samodzielnie zajmuje się wychowaniem dziecka, bez stałego udziału drugiego rodzica lub opiekuna. Jednocześnie musi on znajdować się w jednej z poniższych sytuacji życiowych:

jest panną lub kawalerem,

jest wdową lub wdowcem,

jest rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, wobec której orzeczono separację,

pozostaje w związku małżeńskim, ale jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Czy konkubinat i opieka naprzemienna wykluczają preferencyjne rozliczenie?

Czy życie w nieformalnym związku (konkubinacie) wyklucza ulgę? Prawo do preferencyjnego rozliczenia dochodów nie przysługuje, jeśli dziecko jest wychowywane wspólnie z drugim rodzicem lub innym opiekunem.

Opieka naprzemienna: jeśli oboje rodziców bierze czynny udział w wychowaniu (np. na mocy orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej), żadne z nich nie może rozliczyć się jako samotny rodzic.

: jeśli oboje rodziców bierze czynny udział w wychowaniu (np. na mocy orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej), żadne z nich nie może rozliczyć się jako samotny rodzic. Partner niebędący rodzicem: samo zamieszkiwanie z nowym partnerem (niebędącym ojcem/matką dziecka) teoretycznie nie odbiera statusu, o ile partner ten nie uczestniczy w procesie wychowawczym. Fiskus może jednak uznać, że wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego ułatwia opiekę, co bywa przedmiotem sporów z urzędem skarbowym.

Ważne Co się liczy? Decydujące jest faktyczne, samodzielne sprawowanie pieczy nad dzieckiem bez stałego wsparcia drugiego rodzica.

Kiedy możesz rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Nie wszyscy skorzystają z ulgi. Z preferencyjnego rozliczenia PIT jako samotny rodzic można skorzystać, gdy wychowuje się dziecko spełniające określone w przepisach kryteria wiekowe, edukacyjne lub zdrowotne oraz mieści się w limitach dochodowych.

Limity dochodowe osoby samotnie wychowującej dziecko

Prawo przewiduje pewne ograniczenia. Z preferencyjnego rozliczenia PIT nie skorzystają samotni rodzice, których dochód za 2025 rok przekroczył 112 000 zł.

Dzieci uprawniające do ulgi: wiek, nauka i status zdrowotny

Możesz skorzystać z preferencji w PIT za 2025 rok, jeśli Twoje dzieci są:

małoletnie (poniżej 18. roku życia).

pełnoletnie i otrzymują zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek).

uczące się do 25. roku życia – pod warunkiem, że kontynuują naukę w szkołach lub na uczelniach wyższych (również za granicą).

Limit dochodów dziecka w 2025/2026 roku – nie przekrocz tej kwoty

W przypadku dzieci, obowiązuje limit zarobków. Nie może ono osiągnąć dochodów przekraczających 12-krotność renty socjalnej (według stanu na grudzień roku podatkowego). Do limitu wliczają się dochody z pracy (skala podatkowa), giełdy (19% podatek) oraz przychody objęte „ulgą dla młodych”.

Jakie formy opodatkowania wykluczają status samotnego rodzica?

Istnieją sytuacje, w których forma opodatkowania uniemożliwia skorzystanie z ulgi. Podatnik nie rozliczy się w ten sposób, jeśli on lub jego dziecko prowadzi działalność opodatkowaną:

podatkiem liniowym (19%). Wyjątek: dochody z najmu lub dzierżawy poza działalnością gospodarczą,

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wyjątkiem jest najem prywatny).

(wyjątkiem jest najem prywatny). opodatkowanie na podstawie przepisów o podatku tonażowym albo ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i branż powiązanych.

Ważne W takich przypadkach ulga dla osoby samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje, niezależnie od spełnienia pozostałych warunków.

Rezydencja podatkowa a prawo do ulgi dla rodziców mieszkających za granicą

Z preferencyjnego rozliczenia PIT za 2025 rok dla osoby samotnie wychowującej dziecko można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy w roku podatkowym spełniono warunki dotyczące miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Uprawnienie do rozliczenia jako samotny rodzic przysługuje osobom, które w danym roku podatkowym były:

polskimi rezydentami podatkowymi, albo

nierezydentami, których miejscem zamieszkania był inny kraj Unii Europejskiej, państwo Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska.

Ważne Osoby mieszkające poza Polską mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia tylko wtedy, gdy co najmniej 75% ich całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podlegało opodatkowaniu w Polsce. Niespełnienie tego warunku wyklucza możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Łączenie ulgi dla samotnego rodzica z ulgą prorodzinną

Rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, podatnik zachowuje prawo do wszystkich ulg podatkowych dostępnych przy standardowym rozliczeniu. Obejmuje to m.in. ulgę prorodzinną na dziecko.